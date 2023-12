Las calles más caras (en impuestos) de Granada

El IAE es un impuesto que deben abonar aquellas empresas que facturen más de un millón de euros al año. Para establecer su cálculo, se tiene en cuenta las tarifas establecidas por el Estado a cada actividad económica, que cada año se revisa en los Presupuestos Generales. Ahora bien, a esta cuantía se le aplican dos coeficientes que son establecidos por cada ayuntamiento.

El primero de ellos es el coeficiente de ponderación en el que se tiene en cuenta la facturación de la compañía. Como es previsible, a mayor cifra de negocio, mayor es este multiplicador. Pero este, a su vez, se le aplica también el denominado coeficiente de situación en el que se tiene en cuenta la ubicación del local del negocio.

Según las ordenanzas fiscales vigentes este año 2023, Granada está dividida en seis categorías, una clasificación que está recogida en el callejero fiscal. Así, a las calles, plazas y enclaves catalogados con más categoría se les aplica un mayor coeficiente de situación a la hora de aplicar el pago del IAE.

En las ordenanzas fiscales que aplica el Ayuntamiento de Granada, que se pueden consultar en la web municipal según categoría de impuesto o por el nombre de la calle, figuran repartidas las 2.465 calles de la ciudad según categoría (la que más paga impuestos es la 1 y la que menos, la 6). Así, se puede analizar que en el grupo de la primera categoría, a la que se aplica el IAE más alto, hay 376 calles. No es el grupo más numeroso de calles de Granada, sino el tercero. En el tramo 2 hay 323 calles, en el 3 son 544, en el 4 son 651, en el 5 son 245 y en el 6, 326 calles. Ordenadas por mayor número de calles en cada categoría, la más numerosa es la categoría 4, seguida de la 3, la 1, la 5, la 6 y la 2.

El callejero fiscal no se ha modificado desde hace unos años, en concreto el vigente es de 2013. Aunque en diciembre de 2022 la concejalía de Hacienda en el gobierno del PSOE inició el expediente de revisión de este documento, una actualización incluía en el pacto que hicieron con UP para los presupuestos, no se llegó a terminar su tramitación y aprobación. Ahora, en el área de Economía de gobierno de Marifrán Carazo están inmersos en la elaboración del próximo presupuesto y la modificación del callejero es uno de los objetivos a realizar pero no hay nada aún sobre la mesa.

Se trata de una herramienta que se emplea para determinar las tasas que deben abonar los propietarios en función de la zona en que se encuentren las viviendas. De hecho, por ejemplo, se ha utilizado en las últimas semanas para determinar el incremento de la tasa de basura en las viviendas según las seis categorías que se recogen en el callejero.

¿Qué calles son las más caras?

Las de la categoría 1 son las que pagan más impuestos. En esta categoría están todas las calles del Centro histórico de la ciudad pero también otras de barrios. Así, a la gran mayoría de calles en el círculo delimitado por Gran Vía, Reyes Católicos, Recogidas, Pedro Antonio de Alarcón, Fuentenueva y Constitución, en cuyo interior todo es categoría 1, se extiende también esta consideración por ejemplo hasta Caleta, toda la zona de Alminares, el barrio de la Virgen, San Antón y hasta la zona del Palacio de Congresos.

También por ejemplo todo Camino de Ronda, los Cármenes de Rolando, calles del barrio del Realejo y Albaicín, el entorno del Comercial Neptuno y la zona de Doctores. Incluso la Avenida del Hospicio, donde está la sede de la UGR.

En la categoría 2, por ejemplo, ya hay más variedad. Así, por ejemplo, conviven con la misma categoría calles céntricas como Arabial, Avenida de Madrid, el Triunfo, el Violón o la propia Pavaneras, con Severo Ochoa, Camino Bajo de Huétor, calles del barrio del Boquerón, la Plaza de la Universidad o calles del Zaidín pequeñas que tienen, sorprendentemente, la misma categoría.

Por ejemplo, las calles del PTS (avenidas de la Innovación, de la Ilustración y del Conocimiento) están en su mayoría en la categoría 6, la menor, y zonas industriales como El Florío tienen también la 6.