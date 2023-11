Luz verde al incremento de la tasa de basura en Granada: esto será lo que pagarán los ciudadanos en 2024

La comisión de Economía del Ayuntamiento de Granada ha dictado este marte favorablemente a la aprobación inicial de la Modificación Fiscal número 25 reguladora de la tasa por recogida de residuos municipales y tratamiento de residuos sólidos municipales. Una modificación de la tasa que se adapta a la aplicación de la ley 7/2022 de abril que aprueba un nuevo impuesto de recogida de residuos en vertederos, en vigor desde el 1 de enero de 2023 y que será de aplicación obligatoria a partir de abril de 2025.

Ahora la modificación irá a Pleno de este mes y seguirá el trámite, con exposición pública y aprobación definitiva, por lo que el área de Economía calcula que estará aprobada en febrero para su aplicación en los recibos de 2024.

Esta modificación no planificada de cara a los presupuestos ha sido necesaria dada la entrada en vigor de la ley 7/2022 de abril que aprueba un nuevo impuesto de recogida de residuos en vertederos en vigor desde 1 enero 2023. La Diputación, que es quien realiza este servicio, ha pasado a repercutir ese impuesto al Ayuntamiento y supone incrementar en 2,5 millones de euros la cantidad a pagar por el Ayuntamiento, en concreto 2.483.389 euros.

La concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha explicado que para 2023 no se puede repercutir pero que para 2024 no hay otra opción para pagar esos 2,5 millones que repercutirlo en el recibo. "No modificamos ningún criterio, mantenemos el criterio de distribución de la tasa y repercutimos esos 2,5 millones no en la parte fija de recogida de basura sino en la variable. Incrementar esa parte supone un coste menor directo para los ciudadanos", ha explicado la concejal en la comisión. Además, también hay que modificar el hecho imponible de la tasa para incluir lo que se grava, lo que también se incluye en la modificación de la ordenanza.

Ya explicó la concejal la semana pasada que se había hecho un cálculo lineal para calcular este aumento de la tasa y que la subida no sería de más de un euro. Según los datos facilitados por la concejal, estas serán las nuevas cantidades a pagar en 2024 por las viviendas de Granada según su ubicación y el callejero fiscal: las de categoría 1 pasan de pagar 13,27 en 2023 a 14,20 en 2024; las de categoría 2 pasan de pagar 11,86 a 12,75; las de categoría 3 pasan de pagar 10,46 a 11,20; las de categoría 4 pasan de 9,65 a 10,34; las de categoría 5 de 8,86 a 9,51 euros y las de categoría 6, de 8 a 8,56. También se incrementará las cantidades para el resto de servicios como negocios, restaurantes, comercios, hoteles o empresas en unas cantidades en función también de actividad, categoría y ubicación fiscal.

Preguntada por cómo se van a pagar los 2,5 millones de 2023, la concejal ha dicho que lo recurrirán cuando llegue el cobro porque no hay partida para ello y ahora mismo no hay de dónde sacarlo. En la comisión, el PP ha votado a favor, el PSOE se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

La concejal del PSOE Raquel Ruz ha anunciado la abstención en comisión hasta posicionamiento definitivo en el Pleno de este mes pero ha planteado a la concejal la opción de que este pago lo asuma la Diputación Provincial. De hecho, Ruz ha dicho que ellos, en su etapa de gobierno, tenían el compromiso de la Diputación, entonces gobernada también por el PSOE, de asumir ese pago. "Jaén o Almería lo han asumido", ha dicho la concejal, que ha pedido al equipo de Gobierno que lo soliciten a la institución provincial, también en manos del PP. "La solución está de la mano de su gobierno. Además, es un impuesto que se recauda para la Junta y esperemos que se dedique a la protección del medio ambiente y no a pagar nóminas como decía el señor Carmona. Nos posicionaremos en el pleno pero esto se tiene que pagar y espero que sea Diputación la que lo asuma como se ha hecho en otras provincias", ha explicado.

La concejal ha confirmado ese plazo de tres años pero al final es obligatoria: "Eso es impepinable". De hecho, en anteriores comisiones se explicó que se adelantaba un año su aplicación en Granada. "Sí critico de la ley que si señala ese plazo de adaptación de tres años para que las entidades locales implanten la tasa y sean los ciudadanos los que lo paguen, que es lo que persigue la ley, para educar y concienciar en el tratamiento de los residuos, se debería haber hecho con la no aplicación de la ley hasta la adaptación de todos los ayuntamientos. Es el principal fallo. El Ayuntamiento tiene que asumir el coste 2,5 en 2023 y 2024 y no sé la estimación del 2025", ha aclarado la edil.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha argumentado su voto en contra en que "es un impuesto ideológico por una ley ideológica". "Vox votó en contra a la ley en su origen. La propia ley dice que los ayuntamientos tienen tres años desde la entrada en vigor para su aplicación, es decir, hasta abril de 2025. También tenemos dudas sobre el cálculo que se ha hecho", ha dicho. De hecho, ha llegado a definir la ley de "fanatismo climático".

Presupuestos 2024: "Hay que reducir los gastos necesariamente"

El área de Economía ha explicado también en la comisión que siguen "duramente" trabajando en elaborar los presupuestos para 2024 "analizando cada propuesta de gasto y previsión de ingresos. Según la concejal, a pregunta de Vox, están "luchando aún por cuadrar ingresos y gastos".

"Nos encontramos con un importante déficit a asumir del 2023 y estamos intentando cuadrar los gastos porque hay que reducirlos necesariamente cuando se ha optado por apenas subir los ingresos. Y en eso estamos. Espero que este mes lo tengamos concluido el expediente pero es una tarea realmente complicada porque los ingresos es una mera previsión pero tiene que acercarse a la realidad, de nada sirve engañarse diciendo que vas a cobrar 350 millones si no se va a hacer", ha confesado la concejal.

Esta tarea de cuadrar ingresos y gastos "nos está llevando mucho trabajo con la colaboración del resto de concejalías para que la previsión de ingresos se acerque lo más posible a la realidad y asumamos solo los gastos que podamos cubrir con esos ingresos que vamos a ser capaces de generar y por eso estamos tardando más".

Nuevo contrato de basura: comprobar si los medios técnicos permiten individualizar el tratamiento de los residuos

El área de Contratación ha informado de la evolución de los dos grandes contratos, el de basura y el de transporte. Tras pronunciarse el Tribunal de Contratación del Ayuntamiento estimando el recurso de la patronal de empresas de limpieza contra los anteriores pliegos, ahora se trabaja en elaborar unos nuevos incluyendo los costes salariales, lo que obligará a incrementar en 30 millones el presupuesto de licitación.

Además, de los pliegos anteriores, que en el grueso seguirán manteniéndose como estaban salvo las partes alegadas aceptadas por el tribunal, se va a revisar su adaptación a la ley estatal que ha obligado a incrementar la tasa de basura por la gestión de los residuos para ver, según se ha explicado, que los medios técnicos contemplados de pesaje y sensores de la basura son suficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo de la ley, penalizar a los que no reciclan y bonificar a los que sí lo hacen. Así que se va a ver que esos medios son suficientes para esa individualización.

En cuanto al de transportes, en verano se publicó en el diario de la Unión Europea su salida a concurso y Movilidad está en la elaboración del pliego técnico pero todavía no hay texto completo que se pueda considerar pliego técnico que sirva de sustento a la licitación.