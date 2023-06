La candidatura de Carmen Calvo por Granada provoca la dimisión anticipada de la concejal trans del PSOE

La concejal socialista en funciones del Ayuntamiento de Granada Sandra Rodríguez Salas, la primera concejal trans del Ayuntamiento de Granada, ha anunciado este martes su dimisión como concejal y como parte del equipo de Gobierno y del grupo municipal socialista. Aunque reconoce que es un hecho más simbólico que práctico ya que quedan cuatro días de este gobierno, ha querido "gritar" así su descontento y su indignación por la designación de Carmen Calvo como cabeza de lista del PSOE por Granada para las próximas elecciones generales, un hecho "intolerable" ya que la considera como la persona que ha liderado todo el movimiento transfóbico dentro del PSOE. De hecho, asegura que ese poder de determinados grupos feministas dentro del partido llevó también a que ella no repitiera en las listas del PSOE a las municipales en Granada.

Un hecho que evidencia que la división interna de los socialistas que se evidenció con la polémica aprobación de la ley trans y la salida de Calvo del Gobierno, que se opuso al texto y cuya 'derrota' la condujo a abandonar el Ejecutivo, sigue latente.

"El problema no es Paco Cuenca ni el equipo de Gobierno, el problema es el Partido Socialista. El equipo de Gobierno en el que he estado hasta hace unos minutos es de un partido que se llama Partido Socialista pero por desgracia está parasitado por la transfobia. Hay una transfobia latente preocupante", ha dicho Rodríguez Salas. Tras agradecer a Paco Cuenca que la metiera en las listas hace cuatro años, "lo que ha sido una suerte, un orgullo y honor", dice que este tiempo como concejal, cuando tomó posesión tras la muerte del edil José María Corpas, ha sido una "experiencia maravillosa" y que Paco Cuenca "es y ha sido el mejor alcalde que ha tenido Granada".

"La persona que más daño a hecho a las personas trans se llama Carmen Calvo"

"Pero todo tiene un pero, como en las Cruces de mayo", ha dicho. Según la edil, que dice que el PSOE aprobó en el Congreso la Ley Trans "a regañadientes", "hay una persona que ha liderado todo el movimiento transfóbico en el PSOE, no es la única, pero es la cabeza más visible y esa persona se llama Carmen Calvo. Y ya el remate es que el PSOE la ponga como número 1 de sus listas al Congreso para las próximas generales. Eso es intolerable. Si la hubieran puesto en Córdoba, allá los cordobeses pero yo soy granadina y trabajo por Granada y por eso es mi obligación levantar la voz. Hay cosas que no se pueden tolerar. Como se dice que quien calla otorga, esta vez no puedo callar", ha explicado.

Para Rodríguez Salas, "la persona que más daño ha hecho a las personas trans de España se llama Carmen Calvo y es del Partido Socialista. A la derecha la transfobia le viene de serie, Vox y PP la llevan en los genes, pero que un partido de izquierdas como es el partido socialista ahora se estanque, es incomprensible. Y una persona como Calvo, que parecía que la habían quitado de en medio, que parecía que el PSOE se estaba quitando ese lastre antiguo, otra vez esté en el candelero y además la número uno por Granada, eso hace que yo no pueda apoyar al PSOE en las próximas elecciones generales. No puedo apoyar a una persona que me ha hecho tanto daño", dice rotunda.

"Se ha dicho que las personas trans en España, unas 50.000 personas, ponemos en riesgo la identidad de 47 millones de españoles. Han llegado a decir que somos una secta, un lobby, que queremos convertir a niños en lo que no son, nada más lejos de la realidad. Han llegado a decir que somos pederastas, y eso no se puede opinar. Hay veces que hay que levantar la voz y yo sí puedo".

La concejal ha dicho que no es solo Calvo y ha dicho que en el partido a nivel de Granada también tiene un grupo de personas de este "mal llamado feminismo". "Y digo mal llamado porque no se puede ser feminista excluyendo a las personas trans. Nos consideran intrusas, mentirosas, farsantes, se ha llegado a decir por este grupo de feministas socialistas que somos el patriarcado que quiere invadir el feminismo desde dentro. Y ya está bien. Hemos aguantado carros y carretas", dice. Como ejemplo, cita la caroca del Corpus que pidieron retirar por ser transfóbica, o la presentaciones de libros y conferencias tránsfobas en sitios públicos como el Cuarto Real de Santo Domingo "porque estas personas que están dentro del partido parasitándolo tienen mucho poder y dicen quién es feminista y quién no. Y yo me niego a que se me diga lo que es feminismo o no".

"El PSOE tiene que decidir si se queda en el siglo XX o avanza al XXI. Hay muchas personas muy buenas, nada transfóbicas, dentro del PSOE y así me lo han dicho personalmente pero no se atreven a alzar la voz.

"Yo quería seguir"

Rodríguez Salas recuerda que fue militante del PSOE y que ya se salió del partido precisamente por esto, por un argumentario que se emitió y que aún nadie ha desmentido y que "ahí sigue escrito sin pedir disculpas a las personas trans, a las que tanto daño nos han hecho".

Preguntada sobre si estas diferencias y esta presión de un movimiento feminista dentro del PSOE es lo que llevó a no repetir en las listas electorales para las pasadas municipales, Rodríguez Salas lo ha confirmado. Pese a que cuando se anunció no se dijo el motivo, se dijo por parte del alcalde solo que no seguiría, la concejal ha aprovechado para dar su versión. "Yo sí quería seguir, tal cual lo digo, por lo que que yo sea la única persona que no ha repetido en las listas de forma voluntaria tiene que ver con estas personas pseudofeministas, tal cual".

Ahora su futuro será volver a su puesto como docente el próximo curso y en política, aunque no cierra la puerta, ya no podría seguir con el PSOE, por lo que se podría abrir un camino que podría estar más cercano al nuevo movimiento de izquierda de Sumar. "Una de las cosas que he aprendido es que nunca se sabe. No puedo apoyar al PSOE si va esta mujer en la cabeza. Yo soy socialista de corazón y de convicción, soy de izquierdas, y me duele no poder militar en el PSOE pero no puedo mientras siga teniendo personas transfóbicas en sus filas que además marcan las líneas. No puedo apoyar al PSOE pero tampoco a la derecha. Hasta ahí puedo leer", ha dicho, dejando en el aire su futuro político.