2018: El año en el que el cantante Bono planta en la Alhambra un olivo que le había regalado el Papa

El día de Reyes de 2018 cayó una nevada en Granada que obligó a cortar hasta ocho carreteras, pero que se convirtió en un regalo para los niños que pudieron ese día salir a jugar con la nieve. Que esperen los juguetes, pensaron. Y como año de nieves es año de bienes, según el refrán, Granada cerró el ejercicio con la tasa de paro más baja desde el inicio de la crisis al situarse en el 22,44% de la población activa, lo que suponía 3,43 puntos menos que el dato con el que se cerró el año anterior.

También fue un año muy movido porque en septiembre y octubre hubo una oleada de terremotos que tuvo en vilo a muchos granadinos, que por mucho que estemos acostumbrados a los movimientos sísmicos, siempre nos queda la inquietud de lo que pueda pasar. La provincia de Granada abrió la página del calendario por septiembre entre temblores. Desde el día tres se repartieron por la provincia 18 terremotos que pudieron sentirse en la capital y en el Área Metropolitana. Llamado enjambre sísmico, esta serie de pequeñas sacudidas ­–atendiendo a su magnitud– recordó a la provincia de Granada que la sismicidad es parte de su ADN. No hay que alarmarse, decían los expertos. Pero la gente se alarmaba. El último de los 18 seísmos tuvo lugar el 16 de septiembre y fue también el más intenso de la serie con 3,1 grados.

Aunque el terremoto más importante se produjo un mes más tarde, cuando un seísmo de magnitud 4 en la escala de Ritcher sacudió el cinturón metropolitano y la ciudad de Granada. Tuvo su epicentro en Cijuela y se localizó a una profundidad de 10 kilómetros. Tampoco produjo daños, aunque numerosos vecinos llamaron a 112 y compartieron su experiencia a través de las redes sociales: "Quillo, ¿te has enterao del terremoto?". Y como siempre que hay un episodio sísmico en Granada, se produce el debate sobre si los edificios de la capital están preparados para aguantar terremotos de cinco grados o más. Hay muchas teorías, pero, en realidad, nadie lo sabe.

Vuelve el Legado Lorca

Por lo demás 2018 fue un año como todos, en los que se combinaron las buenas con las malas noticias. Entre las buenas noticias estuvo la llegada en junio del legado de Federico García Lorca. Eran cinco mil papeles, entre manuscritos, correspondencia, dibujos, partituras, objetos y fotografías que estaban en la Residencia de Estudiantes de Madrid, lugar donde la familia del poeta asesinado lo tenía porque Granada lo había rechazado hacía cuarenta años. Ahora se esperaba con los brazos abiertos ese material, que sería depositado en el Centro Lorca de la plaza de la Romanilla, construido sobre todo para ese fin.

El grueso del legado vino el 29 de junio en camiones especializados en traslados de obras de arte. Toda la operación fue supervisada por la presidenta de la Fundación Lorca, Laura García Lorca, que calificó el día como "histórico". Entre ese material, que se encuentra en una cámara acorazada del citado centro, hay 46 dibujos originales del autor y 2.343 manuscritos con prosa, teatro y poesía. También se depositó la correspondencia del autor, con un total de 176 cartas enviadas a su familia y amigos y más de 2.000 páginas de misivas dirigidas a él. Además, un importante archivo fotográfico con más de 900 imágenes ya catalogadas, así como el material musical, que incluye partituras autógrafas de García Lorca y otras más de 300 coleccionadas por él. Igualmente está el original de La casa de Bernarda Alba, además de los manuscritos autógrafos de El maleficio de la mariposa, Lola la comedianta, Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, Teatro inconcluso, Títeres de Cachiporra y la Tragicomedia de Don Cristóbal y doña Rosita. Además del autógrafo del diálogo surrealista El paseo de Buster Keaton y el drama La piedra oscura. En definitiva, era los fondos arduamente recopilados por la familia Lorca que desde 1986 permanecían en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Quedaba solo traslado de la biblioteca personal del poeta, un total de 430 títulos por los que el Consorcio de Lorca se comprometió a pagar otros 544.000 euros. El dineral gastado en el Centro Lorca para la custodia del legado y luego en la biblioteca personal, permitió la salida irónica del concejal y portavoz de UP Antonio Cambril en un pleno extraordinario: "¿Hemos acabado con esto? ¿Qué será lo próximo, la mecedora de la abuela?"

El 22 de diciembre al dueño del Centro Comercial Nevada le tocó el ‘gordo’ de Navidad. Fue esa mañana cuando el área de Tesorería de la Junta de Andalucía ordenó una transferencia bancaria para consignar en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada el dinero necesario para el cumplimiento de la sentencia, que obligaba a pagar 165,6 millones de euros a la empresa de Tomás Olivo por la paralización durante años de las obras de su centro comercial. La consignación del dinero de la sanción en la cuenta bancaria del juzgado era una obligación a la que tenía que hacer frente la Junta desde el mes mayo de ese año, cuando el Tribunal Supremo rechazó la admisión a trámite del recurso presentado por la Administración andaluza y, como consecuencia de ello, se declaró firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que un año antes había fijado en 165,6 millones de euros la cantidad que debía pagar al promotor urbanístico.

En fin, que por las mismas obras, el millonario Tomás Olivo pasó de ser un delincuente (por cometer un delito urbanístico) a víctima (por tener que ser indemnizado). En un juzgado le obligaron a paralizar las obras del centro comercial porque, como se demostró luego, eran ilegales, invadían terrenos protegidos, y en otro juzgado le otorgaron una indemnización de casi 166 millones de euros para compensarlo por los daños causados por la paralización de dichas obras. Aunque lo que más dolió a los ciudadanos fue conocer que la sentencia millonaria al dueño del Nevada se produjo porque una letrada de la Junta de Andalucía que tenía que aportar una prueba pericial importante, no acudió al juicio. Lo que no pase en Granada…

Un bebé en la basura

Entre las malas noticias de ese año, está la muerte del guardia civil José Manuel Arcos a manos de un delincuente habitual. Pasó en la madrugada del 15 de octubre. La Guardia Civil desplegó aquella noche varios controles en las carreteras cercanas a Las Gabias tras un aviso de robo. Cerca de las cuatro de la madrugada y a 15 kilómetros del lugar del atraco, una pareja de agentes dio el alto a un vehículo en el que viajaba el autor del delito. El coche se dio a la fuga y, tras una breve persecución, los agentes consiguieron parar el automóvil que el delincuente, conocido por Kiki, había robado para el atraco. Éste se bajó del coche armado con su fusil y tras un forcejeo con el agente Arcos, le quitó el arma reglamentaria y le disparó en la ingle alcanzando la arteria femoral. El guardia, que estaba acompañado en el control por una agente en prácticas, sufrió una gran pérdida de sangre y falleció sin que los sanitarios pudieran hacer nada por él. Horas después, a las nueve de la mañana y tras haber robado otro vehículo, el delincuente fue detenido en un control de acceso a Granada capital. En 2020, el asesino fue condenado 22 años y medio de cárcel.

Y en la misma página de sucesos, el municipio de Las Gabias vuelve a ser noticia por un nuevo caso de violencia doméstica. Si en 2017 fue decretado el duelo por el brutal asesinato de una vecina a manos de su pareja, en 2018 fue un joven el que mató a su novia de un disparo en un campo de tiro. En el primer caso una vecina de 55 años fue asesinada por un disparo en su propio domicilio. Todo ello ante la mirada del hijo de la víctima, un joven de 24 años con discapacidad mental que, asustado tras ser testigo de lo ocurrido, salió a pedir auxilio. En el segundo caso, un joven de 24 años de edad, asesinó a su novia en el campo de tiro de Las Gabias. Tras dispararle un tiro en la sien, el joven se quitó la vida disparándose con la misma arma, por lo que se consideró un nuevo caso de violencia de género.

Aunque una de las noticias con las que más se estremeció Granada fue con el hallazgo en la planta de reciclaje de Alhendín de una bolsa de basura que contenía el cadáver de un bebé. Según el resultado preliminar de la autopsia, la niña había nacido viva y sana, dado que sus órganos no presentaban ningún tipo de anomalía, pero alguien la había golpeado y la había matado. La Guardia Civil detuvo a la madre pocos días después, quien confesaría que nada más nacer la niña la había golpeado contra la pared y que llamó a su padre para que tirara el cadáver a un contenedor. En el juicio, celebrado dos años después, la joven fue condenada a 25 años de cárcel y el padre a tres. En la primera sesión del juicio ambos declararon que, aunque la joven pidió a su padre que no llamara a una ambulancia y que le ayudara en el parto, él decidió marcharse, de forma que dio a luz por sus propios medios en una habitación de la vivienda familiar, en Talará, en la localidad de Lecrín, en presencia de su hija de 18 meses entonces. La mujer alegó durante el juicio que este embarazo era su segunda maternidad, que dio a luz sola y que no había encontrado otra salida. La resolución también destacaba la escasa capacidad intelectual de la joven.

Registro en Los Cármenes

Los aficionados del Granada CF, resignados de nuevo a tener a un equipo granadino, se empapaban de las noticias que llegan referentes al ex presidente del club Quique Pina, que en enero de 2018 fue detenido en Murcia en una operación contra el blanqueo de capitales procedente de traspasos de jugadores y otras actuaciones irregulares. La sede del club granadino en Los Cármenes fue registrada por la Policía después de ser detenido el que fuera su presidente. En 2023 sería condenado por la Audiencia a nueve meses de prisión por ocultar ganancias a Hacienda. En enero de 2024 se le abrió otro juicio oral por presuntamente tomar el control del club nazarí para lucrarse con el traspaso de jugadores.

Y para terminar una historia emotiva con capacidad para hacernos creer que aún hay gente que cree en la paz en el mundo. A comienzos de 2018, Bono, el cantante de U2, visita al Papa Francisco. Al término de su audiencia, el sumo pontífice regala al cantante una macetita con el esqueje de un olivo, al tiempo que le recomienda que lo plante en cualquier lugar del mundo como símbolo de paz y de encuentro entre las diferentes culturas y religiones. El cantante tiene una hija enamorada de la cultura andalusí y un día ésta le propone a su padre visitar España, y en concreto Granada. Y hasta aquí viene Bono con su hija Jordan Joy Hewson en septiembre de 2018.

Al cantante le encantó Granada. Aprovechó sus vistas al Albaicín para hacerse una fotografía acompañada de un texto del Romance de la luna, luna de Lorca. Luego se fue a la Alhambra, que la visitó en compañía de Reynaldo Fernández, por entonces director del monumento nazarí. Su visita, que, evidentemente, no pasó desapercibida, dejó momentos tan emocionantes como cuando Bono aprovechó la acústica del Palacio de Carlos V para cantar a capela, según contaron entonces los testigos. Después de recorrer las estancias de la Alhambra, Bono le comentó a Reynaldo Fernández que el Papa le había dado el esqueje de un olivo para plantarlo en un sitio que simbolizara la paz en el mundo y él creía que ese sitio era La Alhambra. El director del monumento le dijo que un buen lugar sería el Jardín de la Alamedilla, que desde finales del XIX estuvo ocupado por el patio de la casa de la familia Barrios o del Polinario. Y allí lo plantó al tiempo que recitaba un poema de Lorca. El cantante pidió la máxima discreción porque quería, pasado el tiempo, organizar en torno al olivo un recital poético en favor de la paz en el mundo. El secreto de Bono ha estado guardado hasta el pasado mes de marzo de este año 2024 en que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en su visita al Vaticano, creyó que sería un buen golpe de efecto llevar al papa como regalo una rama del olivo que él había regalado a Bono y que el cantante plantó en La Alhambra. El olivo salió del Vaticano y volvió a él.