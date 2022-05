Granada despide al concejal socialista José María Corpas, ejemplo de talante político

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, José María Corpas, ha fallecido en la madrugada de este jueves a consecuencia del cáncer que padecía desde el pasado verano. Una enfermedad a la que se enfrentó hasta el último momento y que no le impidió dejar su legado en el Consistorio granadino y en la política municipal: una herencia de talante, educación y de persona buena, como han destacado todos los que se han pasado por la capilla ardiente para despedirlo.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital, en el que hasta hace unas semanas se sentaba en plenos y comisiones y donde prometió su cargo tras las elecciones de 2019, ha acogido la capilla ardiente del concejal, por donde han pasado durante toda la mañana que ha estado abierta numerosos granadinos, todos los compañeros corporativos de los diferentes partidos, compañeros del PSOE, amigos, familiares y políticos que han mostrado que era un hombre querido, respetado y del que todos se quedan con una lección.

Despedida con honores en el Salón de Plenos

A las ocho de la mañana se abrió la capilla ardiente. El féretro se colocó justo delante de la mesa presidencial, en el centro del Salón de Plenos, y estaba cubierto de forma sencilla por una bandera de Granada. En los primeros momentos de intimidad, la viuda, Lola Hidalgo, también histórica militante socialista de Granada, estuvo acompañada por el alcalde, Paco Cuenca, y el resto de concejales socialistas y miembros de la Alcaldía. El reglamento municipal no tiene protocolo expreso para estos casos, pero se le han dado todos los honores en una despedida a un concejal en activo y teniente de alcalde. El féretro estuvo custodiado en todo momento por dos policías de gala. Poco a poco fueron llegando los ramos de flores, que llenaron todo el espacio y que desde empresas municipales, el propio ayuntamiento, su partido, resto de grupos municipales o familiares y amigos, servían para trasladar la conmoción que ha rodeado su muerte.

Hasta pasadas las dos de la tarde ha estado abierta la capilla ardiente, por la que han pasado cientos de personas. Y todas destacaban su talante, su bondad, su otra forma de hacer política y las lecciones que ha dado de vida.

Su viuda, Lola Hidalgo, junto a sus dos hijos, Alex y Carlos, han recibido el cariño de Granada. Ella misma anunció en sus redes sociales a primera hora de la mañana su muerte, destacando que se había ido en paz, tranquilo y sin hacer ruido, como era su forma de ser. Pero con una espinita, como ella misma ha reconocido a este periódico, el no haber aguantado para aprobar los presupuestos municipales, lo que indica su responsabilidad, su vocación de servicio público y su compromiso con Granada y con la política municipal.

Aunque es militante socialista desde hacía décadas, en la gestión directa en política no había estado nunca, no había ostentado cargo, por lo que, según ha señalado la propia Hidalgo, esta etapa de concejal le apasionaba y era su ilusión y su aliciente en estos meses. Fue en la lista del PSOE para las municipales de 2019 y estuvo dos años en la oposición y estos meses en el gobierno, donde había recibido la responsabilidad de llevar la Economía municipal y el reto de sacar adelante las cuentas, en cuya negociación ha estado hasta sus últimos días. Hasta el último momento estuvo preocupado por dejar hecho todo lo que tenía que hacer y ordenado cómo continuar con su desarrollo una vez que ya la enfermedad no le permitió seguir.

El cariño y el respeto de todos los grupos políticos

Todos los compañeros de grupo municipal han estado al lado del féretro y de la familia en todo momento. Ya pudieron despedirse de él en su domicilio. Era su segunda familia: Paco Cuenca, Jacobo Calvo, Ana Muñoz, Migue Fernández Madrid, Eduardo Castillo, Raquel Ruz, Nuria Gutiérrez y Francisco Herrera. El alcalde, abatido por la pérdida, aseguraba casi sin poder hablar que "se ha ido un hombre excepcional, magnífico, un teniente de alcalde y concejal que amaba a su ciudad, un auténtico señor, elegante en las formas y con una capacidad para la gestión extraordinaria. Él es responsable de que esta ciudad tenga estabilidad económica, de que hayamos recuperado la senda de desarrollo, de un modelo de ciudad que requiere criterio y lo que Corpas aportaba era una forma moderada, sensata, cercana, negociadora, siempre tendiendo la mano. Y son formas de las que aprender".

Cuenca destacó que Corpas ha generado en este tiempo "prestigio en la política". "Cuando uno está en la vida pública hay actitudes y formas de servidores públicos que te enseñan el camino y José María en ese sentido ha sido un extraordinario maestro en las formas, actitudes, y ese servicio público permanente que hacía desde los valores y la ideología socialista".

Todos los concejales de su grupo recordaban la fortaleza que ha tenido este último año desde que se le diagnosticó el pasado verano, nada más llegar a la Alcaldía con el cambio de gobierno, un cáncer de páncreas. Fue operado y volvió en invierno a la política activa, que ha desarrollado hasta el final compaginándolo con sus tratamientos y mientras su estado de salud se lo permitía. Todos son amigos y compañeros desde hace años, del partido y algunos incluso desde la época de estudiantes y vecinos en La Chana.

El resto de miembros de la corporación de los diferentes partidos también le dieron su último adiós destacando lo fácil que era trabajar con él pese a la diferencia ideológica.

El grupo municipal del PP acudió a la capilla ardiente con el presidente provincial del partido, Francisco Rodríguez, y el secretario general, Jorge Saavedra. El portavoz del grupo Municipal, César Díaz, ha destacado de José María "la vocación de consenso, intentado buscar los acuerdos, dejando de lado las diferencias para ponernos de acuerdo en temas importantes para la ciudad. Hemos dejado muchas cosas que estaban pendientes, que estábamos trabajando conjuntamente entre ambos grupos y lamentar mucho su pérdida".

El grupo de Unidas Podemos ha lamentado también "profundamente la pérdida del compañero José María Corpas". "Son pocas las palabras que pueden hacer justicia a lo que fue, pura inspiración para todos sus compañeros, que eran también amigos". Su portavoz, Antonio Cambril, ha destacado que era "una persona excelente, raro de encontrar en política". "Tenía una cosa fundamental que es que no mentía con lo cual no sacaba de quicio a la persona que tenía enfrente y a parte era un excelente embajador. Perdemos a un gran político pero sobre todo a una excelente persona, a una buena persona".

Desde Vox, su portavoz, Onofre Miralles, ha dicho, con la voz entrecortada: "No hay palabras de reconocimiento y de absoluta admiración para con la figura de José María Corpas, un abogado de reconocido prestigio en la ciudad y un concejal que en el corto espacio de tiempo que la vida le ha posibilitado dar servicio público, lo ha hecho con entereza a pesar de la enorme dificultad que tuvo que afrontar el pasado verano como consecuencia de la dura enfermedad que le atacó". "Desde el punto de vista personal, tengo que decir que a pesar de que no lo he tratado mucho sí he tenido la oportunidad de tratar con él con alegría, con ironía, con simpatía y enorme cariño todos los temas que como consecuencia de las áreas que compartíamos tanto en su tiempo de oposición como de gobierno, tuve la oportunidad de compartir con él".

Por la capilla ardiente han pasado dirigentes históricos de la política granadina y del propio PSOE como Teresa Jiménez, Manuel Pezzi, María José Sánchez, María Escudero, el exalcalde de Granada Jesús Quero, Carmen García Raya, Paca Pleguezuelos, la rectora, Pilar Aranda,... Y también de otros partidos como el delegado de Cultura de la Junta, Antonio Granados; el delegado de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos; y miembros de la cultura y la sociedad granadina que han querido dar su último adiós a Corpas, despedido también por la Abogacía, su profesión. Innumerables muestras de cariño en un día triste.

El ministro Miquel Iceta, en la capilla ardiente

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, también visitó la capilla ardiente del concejal del Ayuntamiento de Granada, José María Corpas. Iceta tenía hoy un acto de agenda en Granada y pasó por el Salón de Plenos para trasladar su pésame a la familia de Corpas y a los compañeros de partido en la corporación. Estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, por la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López-Calahorro, y por el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, además de por el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena.

Entrena ha destacado que era una persona "muy afable". "Su veteranía le hacía saber afrontar las cuestiones buscando el consenso y en sumar más que en restar". "Como secretario provincial de los socialistas es un día muy triste. Tenía muchas cosas que aportar". También recibió Entrena el pésame del dirigente del partido comunista, donde comenzó Corpas su andadura política, y del resto de partidos.

El delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha trasladado el pésame por la muerte de un gran político, de una persona que ha sido un gran político, una persona que ha intentado cambiar las cosas. Hablé con él hace dos semanas y hasta el último instante ha estado trabajando y lamentamos su fallecimiento. Siempre va a estar en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Nos acordaremos siempre de él, ha sido una gran persona y un gran político".

También los concejales no adscritos miembros del gobierno, Luis Salvador y José Antonio Huertas, han estado en la capilla ardiente, así como el resto de no adscritos, Lucía Garrido y Manuel Olivares. Sebastián Pérez envió un ramo de flores. El resto de corporativos, todos estuvieron también dándole el adiós, al igual que el personal del Ayuntamiento de Granada.

Bandera de Granada y última despedida

Una vez concluida la capilla ardiente, se vivió un momento íntimo lleno de sentimiento. El alcalde, Paco Cuenca, entregó la bandera de Granada a la viuda de Corpas, en presencia ya de los compañero de partido, de la familia más allegada y los amigos íntimos, momento en el que se dio un aplauso cariñoso de reconocimiento y apoyo. Sobre el féretro, sólo quedó una simbólica rosa roja.

Después, trasladaron el féretro hasta el coche fúnebre, que estaba aparcado en la Plaza del Carmen. El féretro fue bajado por la escalinata del Ayuntamiento por trabajadores de Emucesa. Después, ya en el patio, fue llevado a hombros por algunos de sus compañeros (Paco Cuenca, Jacobo Calvo, Migue Fernández Madrid y Juanjo Ibáñez), así como sus dos hijos.

Al salir, los últimos aplausos de los granadinos para despedir una comitiva escoltada por Policía Local en moto. Una vez en el cementerio de Granada se continuó velando en una sala del tanatorio tras lo que se celebró la ceremonia del adiós.

Dos días de luto oficial

El Ayuntamiento de Granada ha decretado dos días de luto oficial, que estará vigente hasta las 12:00 del sábado, y la bandera de la ciudad ondea a media asta. Además, se anuló toda la agenda oficial.

Después de la capilla ardiente, el féretro fue trasladado al cementerio de San José, donde se le despedirá con la ceremonia del adiós, previa a la incineración.