Correr es de valientes

Correr nunca más será de cobardes. Desde hoy es de valientes, de heroínas. La violación y asesinato de Laura Luelmo ha levantado a mujeres de toda España. Sucede desde hace un tiempo, cada vez que se produce un crimen machista.

2018 ha sido el año del feminismo, del basta ya y del ni una menos vivas nos queremos, y ayer Granada se sumó a esa gran lista de ciudades donde las mujeres salieron a las calles para condenar el más reciente crimen contra la mujer.

Cerca de un centenar de granadinas de todas las edades, a las que se han sumado algunos hombres, han recorrido el centro de la ciudad corriendo en memoria de Laura Luelmo, a la que ‘asaltaron’ mientras corría por las inmediaciones del pueblo donde residía, El Campillo, en Huelva.

Correr sin miedo y no correr por él. Tener el derecho a transitar, de noche de día o en eclipse solar por cualquier lugar sin necesidad de llevar un auricular solamente para poder escuchar si te siguen, o hacerlo en el gimnasio y no en la calle para estar ‘protegida’ ha dejado de ser una opción. Las mujeres han reivindicado su espacio y ya no lo van a soltar.

Al trote y con Laura Luelmo y todas las mujeres que son asesinadas en la mente, un centenar de pares de zapatillas han gastado suela desde los Paseos Universitarios hasta la fuente de las Batallas pasando por la avenida de la Constitución y Gran Vía.

Entre las corredoras, y en representación también del equipo femenino de rugby de la Universidad de Granada, estaba Alhambra Nievas, la recién retirada arbitro internacional de rugby y actual jugadora del Universidad.

A la granadina, dice, le ha emocionado especialmente ver a madres con sus hijas “a las que están educando a vivir sin miedo”, en esta concentración casi improvisada, pues la convocatoria saltó por redes ayer por la mañana.

“Estoy muy sensibilizada con el movimiento feminista por muchos motivos, en este caso me siento bastante identificada porque muchas veces salgo a correr sola y creo que no es normal una sociedad en la que dé miedo salir a hacer deporte en solitario”. “Es algo de lo que todos tenemos que concienciarnos y hacer una reflexión de cómo nos estamos educando para que pase esto”.

Se podrá discutir, dice, sobre cómo se castiga desde la justicia, pero ella incide especialmente en la necesidad de educación para que no exista una persona que decida matar a una mujer por el hecho de serlo.

“Es un hastío que cada semana tengamos que escuchar que se mata, viola o agrede a una mujer y creo que tenemos que hacer una reflexión social sobre qué sociedad estamos construyendo”.

Recientemente se están organizando grupos por redes sociales en los que mujeres quedan juntas para salir a correr para evitar el acoso. Sobre estas iniciativas, Alhambra opina que si es una medida contra el miedo, solo es un parche.

“Salir en grupo siempre es bueno pero si se hace para fomentar la comunicación, por ejemplo”, aunque si por el contrario la motivación es evitar riesgos Nievas cree “que no es solución porque si lo que reclamamos es que por el hecho de ser mujeres no tenemos que tener miedo a salir a la calle, el salir juntas es una solución parcial”.

Francisca Fuillerat, portavoz de la Plataforma 25N de Granada, apunta en primer lugar a la necesidad de que las mujeres salgan a la calle ante “el temor de que se normalice el miedo y que nos arrinconen” y que es “muestra de la preocupación sobre todo de mujeres jóvenes que corren en Granada y que hasta este asesinato tan brutal se sentían libres de salir por cualquier lugar”.

Fuillerat también valoró que algunos hombres asistieran a esta marcha improvisada ya que “no se trata de mujeres contra hombres”.