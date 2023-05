La catedrática tiktoker: El efecto Paqui revoluciona las elecciones de la Universidad de Granada

"Paqui, ¿quieres una?". Una mano sostiene una bolsa de chocobom que se acerca a la candidata a rectora de la Universidad de Granada, los comicios que ganó Pedro Mercado. "Ay, sí, me gustan. Pero más me gustaban cuando estaban a un euro", contesta la catedrática de Psicología Francisca López Torrecillas. El video de la cuenta de Tik Tok @YoconFrancisca acumula más de 450.000 visualizaciones. Habla de una cosa muy sencilla. La inflación y su efecto en el día a día de la comunidad universitaria. Ellos no compran coches ni pisos. Compran chocobom y les han subido el precio.

El pasado 28 de abril, a las once de la mañana, una quincena de personas asistían en el salón de actos de la Facultad de Psicología a la presentación del programa electoral de la profesora. Entonces explicó de forma muy resumida sus propuestas, basadas en la mejora de las condiciones laborales del personal docente y del personal de administración y servicios. Contestó de forma clara a las preguntas planteadas por los asistentes a un acto que puede calificarse como íntimo, con unos números años luz de las miles de visualizaciones que acumulan sus videos en la red social Tik Tok.

El acto de presentación de la campaña de López Torrecillas fue una convocatoria formal, una presentación ceñida a las formas universitarias. En Tik Tok la catedrática muestra otra faceta, a la que los responsables de los videos sacan lustre. Sin complejos, la catedrática abraza un árbol, se presenta en un colegio mayor para, como una madre, explicar a las estudiantes que lo que no se comen en el comedor se tira a la basura. Después de la dulce reprimenda viene la promesa electoral. Cuando haya pizza se podrá repetir.

En otro microvideo Francisca transmuta en Mary Poppins y comienza a sacar cosas de su bolso. Los auriculares en su estuche con forma de "vaquita", gafas de sol, un monedero en forma de aguacate, unos apuntes en un sospechoso papel plagado de dobleces, un neceser, una tableta de chocolate, las llaves y el móvil. Casi nada.

El haul -video en el que una persona comparte lo que hay en el interior de un paquete- del bolso era una interacción con una de las personas que dejaron un mensaje en un video anterior. Ha sido algo que la candidata a las elecciones al Rectorado ha salido explotar. Los replies -comentarios de las personas que han visto el video- han permitido, junto a su desparpajo y naturalidad, ganar la batalla en las redes. También ha sabido conectar gracias a los temas musicales elegidos en estas microproducciones audiovisuales. Desde el Tattoo de la ganadora de Eurovisión Loreen a Cruz Cafuné. No ha faltado Ay Paquita de Rosalía o Bad Bunny. "Eres la mejor que nadie te diga nada", aclama un seguidor en un video en el que se ve a la catedrática conducir.

Los mensajes, sencillos, muestran a una candidata sin mayores pretensiones, sin maquillar, cercana. La catedrática tira de su estilo propio y da en la clave con miles de respuestas en las redes. "No te fallaré", le escribe uno. "Grande Paquita", dice otro. Hay quien le pide el programa electoral -y se le contesta- otros tiran de humor y le piden que llueva... Mensajes que han abierto una vía de comunicación con el estudiantado.

El alumnado de la UGR es el colectivo más numeroso de los tres convocados a las elecciones ganadas por Mercado en primera vuelta. El voto en estos comicios es ponderado, lo que supone que pese a ser más, unos 50.000 votantes, suponen un 25% de la tarta electoral.

Y Paqui arrasó en el estudiantado. De los 6.558 votos obtenidos por la catedrática 6.083 fueron de estudiantes. Pedro Mercado, el ganador, llegó a conseguir 5.010 apoyos de este sector, mientras que Pedro Antonio García sumó 3.057 papeletas de estudiantes. El 43% de los matriculados que votaron lo hicieron por la catedrática. En algunos centros la superioridad de la profesora entre los más jóvenes fue evidente. En Ciencias de la Educación consiguió 759 votos de estudiantes, por 279 de Pedro Antonio García y 240 logrados por Mercado. En Filosofía y Letras números similares, con 726 apoyos para la catedrática por parte del estudiantado, 217 para García y 335 para Mercado.

El de los estudiantes es un sector que cuesta movilizar en las elecciones al Rectorado. Siempre ha sido así, con porcentajes de voto que han rondado en anteriores convocatorias el 10%. En esta ocasión esta tasa ha llegado al 28,90%, con 14.460 papeletas válidas y 310 en blanco. Al ser el voto ponderado López Torrecillas ha quedado tercera en los comicios, con un 15,78%. Sin embargo, por papeletas, es segunda, con más de 1.600 votos de diferencia con respecto a Pedro Antonio García.

Ese desparpajo en las redes, con un mensaje adaptado a su audiencia, ha permitido que la catedrática se convirtiera en viral. No han faltado comentarios inadecuados, pero es el riesgo al que se expone todo aquel que tenga redes sociales. Cada candidato ha dispuesto de 6.000 euros para hacer campaña. Paqui, sin complejos, los ha exprimido de tal manera que merece la atención de quienes se afanan en hacer comunicación institucional. Puede que las formas, relajadas, lleven a despertar incluso alguna sonrisa, pero eso, en comunicación, también merece respeto y su análisis. En estos tiempos todos quieren ser virales. Pues ella ha dado con la tecla.