Obligados a cerrar tres días: así afecta la Cumbre a los negocios del recinto de la Alhambra

La celebración en Granada de la reunión de la Comunidad Política Europea y el Consejo Informal de la UE este jueves y viernes tendrá como centro operativo y de celebración el Palacio de Congresos pero la Alhambra será el segundo escenario protagonista de estas cumbres que reunirán en la ciudad a todos los líderes europeos (jefes de Estado y de Gobierno) de 51 delegaciones.

El monumento será escenario principal este jueves, día 5, con una visita de los líderes europeos, un espectáculo flamenco en los Jardines del Partal y una cena de gala en el Parador de Turismo, en el recinto alhambreño. Una visita que estará además presidida por los Reyes de España.

Para organizarlo todo y, principalmente, velar por la seguridad, la Alhambra estará cerrada los días 4, 5 y 6, jornadas para las que no se han vendido entradas a turistas. Un blindaje que tiene otras consecuencias directas en los negocios de la zona y del interior del recinto, que se ven obligados a cerrar tres días por la clausura del monumento.

Es el caso de la Galería Fotográfica Ruiz Linares, donde es "la primera vez" que tienen que cerrar tres días en unas vacaciones forzosas durante sus 25 años de funcionamiento. Unas vacaciones forzosas aunque lamentan que ellos tienen que seguir pagando personal y gastos. "Tenemos que cerrar, no tiene sentido ni intentar abrir porque tampoco va a haber turistas", han explicado desde el negocio preguntados por este periódico. También cerrará el taller de taracea Laguna, justo al lado. Además están en una posición clave entre el Carlos V y el Parador, por donde pasará toda la comitiva. "No va a haber turistas y no hemos intentado ni abrir con permiso, ¿para qué? ", explican, recordando también que es la primera vez que tienen que cerrar tres días por un evento así.

Los restaurantes cercanos, en la zona de las taquillas, también se verán afectados. El mítico restaurante La Mimbre cerrará también los días 4, 5 y 6 para ya abrir el sábado en su horario normal. Únicamente abrirán el día 5 por la noche para un evento privado para atender personal de las delegaciones mientras es la cena de gala en el Parador. Un cierre que tampoco se toman mal ya que solo cierran en el año dos días, el de año nuevo y Navidad, y el resto están abiertos, y reconociendo la importancia del evento para la ciudad.

En el restaurante Jardines Alberto también cerrarán pero solo el día 5, el jueves, el día del evento en la Alhambra. Los días 4 y 6, miércoles y viernes, tendrán horario reducido: el miércoles abrirán de 09:00 a 17:00 horas y el viernes, de 10:00 a 21:00.

Las restricciones en la Alhambra

Las medidas de seguridad y la prohibición de circulación y paseo por la zona hacen inviable que los negocios tan próximos a la zona estén abiertos. De hecho, para los vecinos de la zona y otros trabajadores se han exigido también acreditaciones para tener controlado a todo el que suba al recinto.

El perímetro de seguridad en la Alhambra estará vigente desde el 5 de octubre a las 08:00 horas hasta las 23:30 horas de ese mismo día. No se permitirá el tránsito de vehículos ni de personas ajenas a la celebración de la cumbre en tres calles: Paseo del Generalife (desde el Carmen de los Catalanes hasta el Paseo de la Sabica), Paseo de la Sabica hasta Cuesta del Rey Chico (Cuesta de los Chinos) y la Cuesta del Rey Chico (Cuesta de los Chinos) hasta el Mirador del Rey Chico. Durante este periodo no se permitirá el acceso de ninguna persona que no esté debidamente acreditada.

El día 5, de 08:00 a 23:00 horas se desviarán las líneas de autobús C30 y C32 por estar cortado el tráfico en la Alhambra, donde estará además prohibido estacionar y circular. El servicio del tren turístico quedará afectado por el corte. Todo esto afectará a taxis, autobuses, comercios y restaurantes de la zona y particulares con viviendas dentro del perímetro de seguridad.