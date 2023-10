¿Cómo moverse estos días por Granada? Andando y con el DNI encima

La celebración en Granada de la Cumbre Euruopea y la reunión del Consejo Europeo los días 5 y 6 de octubre ya se nota en la ciudad. Desde este lunes los alrededores del Palacio de Congresos están tomados ya por la Policía para garantizar la seguridad y los trabajos para engalanar la zona y adecuar también el interior del mismo a las necesidades de la Cumbre ya se ultiman. Como ejemplo, la visita prevista al interior del Palacio por la prensa para ver la sala donde se celebrarán los encuentros en una 'adaptada' sala García Lorca, se tuvo que cancelar por seguridad y hubo que quedarse en la puerta para explicar el dispositivo.

Desde el Ayuntamiento están difundiendo desde el sábado, a través de redes sociales y medios, el dispositivo de seguridad y tráfico que se aplicará estos días sobre todo en el entorno del Palacio de Congresos y la Alhambra. Pero también afectará al centro histórico al paso de la comitiva para subir a la Alhambra. Un dispositivo que obligará a modificar muchas rutinas diarias tan sencillas como ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o salir de casa a comprar el pan, sobre todo en este entorno del Palacio y la zona Sur de la ciudad. Y sobre eso hay muchas dudas por parte de los vecinos: ¿Podré salir de casa? ¿Necesito autorización? ¿Puedo andar por las calles cortadas?

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha pedido colaboración ciudadana para cumplir con las recomendaciones policiales en cuanto a movilidad y transporte, lo que se verá más afectado. "Serán dos días complejos en cuanto a la movilidad en el perímetro del Palacio de Congresos y la Alhambra, por lo que la recomendación es ir a pie y en transporte público siempre que se pueda", ha resumido la alcaldesa. Porque esa será la opción más segura: desplazarse andando, en autobús o Metro y un detalle más, con el DNI encima para posibles identificaciones.

La zona más afectada en el entorno del Palacio de Congresos serán, a partir del día 4, el Paseo del Violón, Profesor Tierno Galván, Sos del Rey Católico, Pablo Picasso, Poeta Manuel de Góngora. ¿Tendrán estos vecinos alguna restricción de movimiento? Andando no. Pueden salir de casa sin problema y no necesitan ninguna autorización o permiso escrito. Pueden salir y entrar sin problema para sus quehaceres diarios pero se pide, como aclara la alcaldesa, que lleven encima el DNI ante posibles identificaciones policiales o para comprobar el lugar de residencia. Lo que sí se ha puesto es un horario para tirar la basura, que ha de depositarse en los contenedores entre las diez y las once y media de la noche. Cualquier duda, se puede consultar con la Policía que estará por la zona o en el 092.

Las restricciones más importantes serán en circulación con vehículo. Ya desde el día 4 a las 16:00 horas se prohibirá aparcar en esas calles hasta el día 6 a las diez de la noche. El día 5, jueves, no se podrá aparcar pero tampoco circular con vehículo por esas vías desde las siete de la mañana hasta las siete de la tarde.

Ante esto, el principal problema son los accesos a comercios, trabajos y colegios de la zona. La alternativa: dejar el coche en los aparcamientos de borde, en zonas fuera del perímetro de seguridad, y entrar en este círculo de protección andando o en transporte público. Los padres de los colegios Dulce Nombra de María (Escolapios) y Sagrado Corazón son los que están haciendo el planning para saber cómo llevar a los niños al cole esos días y recogerlos en caso de vivir lejos. La recomendación del Ayuntamiento es utilizar los aparcamientos de borde, ir andando con suficiente antelación. Incluso se ofrece la alternativa en los colegios de dejar el coche en el parking del Nevada y coger el Metro hasta la Hípica y desde ahí ir andando.

Esto será los días 5 y 6, el jueves y viernes. Los parking del Palacio de Congresos y del Violón se verán afectados. El de Congresos estará directamente cerrado desde el día 3 a las 23:30 horas hasta el 6 a las 17:00 horas. El del Violón abrirá en su horario habitual con entrada y salida únicamente por calle San Antón.

El día 5 la restricción también llega a la Alhambra, que se blindará para la visita y cena de gala. Habrá prohibición de circulación y aparcamiento de vehículos. Los vecinos de la zona también tenían dudas de si se necesitaba acreditación, como se había informado hace unos días, pero bastará también con llevar el DNI encima.

La alcaldesa de Granada ha reiterado la petición de colaboración ciudadana esta semana en una visita al entorno del Palacio de Congresos para comprobar que se han realizado todas las actuaciones previstas y ha informado también de la sustitución de los focos exteriores por luz led, que le dará una nueva imagen al Palacio coincidiendo con la Cumbre.

Reunión con el ministro Marlaska

Para culminar los detalles de todos el protocolo de seguridad, en el que participa Policía Nacional, Policía Local y el propio ejército con dos bases de operaciones para labores de control y protección, este martes habrá una reunión con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sin datos aún de impacto económico

Carazo no ha podido ofrecer aún datos del impacto económico que tendrá esta cumbre en Granada y ha emplazado a después de su celebración para valorarlo, aunque será bueno dado que el 100% de la plaza hotelera está ocupada estos días, por lo que la economía local "se va a beneficiar". En cuanto al gasto que también supone para Granada, tampoco se ha cuantificado todavía.