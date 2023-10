Los colegios Escolapios y Sagrado Corazón afrontan así las cumbres europeas de Granada

"No sé cómo lo voy a afrontar. No sé si irme a casa de mis padres o a La Zubia. Incluso me planteo no llevar a los niños al cole". La semana en la que se celebran las dos cumbres internacionales en Granada viene cargada de incertidumbre para los residentes de la zona y, sobre todo, para los cientos de familias que cada día dejan a sus hijos en los dos colegios cercanos a la zona cero, al Palacio de Congresos, que será el centro neurálgico de los encuentros. Del Palacio al Sagrado Corazón apenas hay 650 metros de distancia. Escolapios está todavía más cerca, a apenas 450 metros. Cada mañana, a la hora de entrada, es evidente el incremento del tráfico en la zona. A las ocho entran los de Secundaria y Bachillerato. A las nueve, los de Infantil y Primaria.

Una de las familias señala las dudas a las que hace frente en estos días. "No sé si el transporte público estará colapsado. El autobús de La Zubia me deja en el Núñez Blanca -a media hora a pie del colegio- y no sé cómo van a estar los parking en el extrarradio". Esta familia tiene abono en el aparcamiento de Escolapios. No descarta acceder a la zona en vehículo privado para dejar a sus hijos y para recogerlos, pero reconoce que "no sabemos la magnitud del colapso" que puede haber en la zona. "No tengo un plan cerrado. A lo mejor intento ir y me tengo que dar la vuelta". Esta familia incluso se plantea la opción de quedarse en casa.

Fuentes del Dulce Nombre de María Escolapios señalan que desde el centro, con 1.200 alumnos matriculados, no se ha tomado medidas extraordinarias. Se ha remitido a las familias la misma información que ha hecho pública el Ayuntamiento de Granada con el corte de las calles y la imposibilidad de aparcar en las vías aledañas al Palacio de Congresos durante los días en los que se desarrolle la cumbre.

Desde Escolapios en redes sociales, se indica que "por la seguridad del acto, habrá calles cortadas alrededor de nuestro Centro y los autobuses también tendrán cambios de ruta. Os pasamos un enlace donde podréis encontrar todas las variaciones y podáis planificar con tiempo vuestra llegada al colegio".

Al aparcamiento público de Escolapios este jueves y viernes únicamente se podrá acceder por el Callejón de Pretorio. El transporte urbano quedará desviado estos días por Calle Recogidas, Camino de Ronda y Avenida de América. Por la zona de los colegios transitan las líneas 13, 33 a Cenes de la Vega y SO que une el PTS con Bola de Oro. Las paradas de taxi de la zona también quedan suprimidas durante los días que duren las dos cumbres, jueves y viernes.

Desde el Sagrado Corazón, su directora, María Asunción Contreras López, señala que se han hecho "modificaciones" en las reuniones previstas esta semana con las familias precisamente por la cumbre y las restricciones al tráfico. Unas se han adelantado y otras se han pospuesto con el fin de no coincidir con las fechas en las que se prevén más complicaciones en la zona. Se ha remitido la información municipal a los trabajadores y a las familias y entienden que el alumnado irá con normalidad. Eso sí, la directora cree que en estas jornadas será necesario ir con algo más de tiempo o dejar aparcado el coche. Siguen muy "atentos" las posibles novedades sobre afecciones al tráfico y Contreras asume que, en cualquier caso, la celebración de las dos cumbres es algo "positivo para la ciudad".

Desde la Policía Local de Granada se informa de que las familias que tengan que dejar a los niños en el colegio podrán hacerlo a pie. Si recurren al transporte privado únicamente podrán transitar por el Callejón del Pretorio. Recuerdan que no se podrá acceder por Manuel de Góngora ni el Paseo de los Basilios. No es necesario que las familias se acrediten a la hora de ir al colegio o recoger a los escolares. Como cada mañana se dará cobertura al tráfico en la zona a primera hora de la mañana y a la salida.

"Paciencia, planificación y dejar los coches" incluso en los aparcamientos del extrarradio, es el mensaje que se da desde el Ayuntamiento, que incide en la recomendación de ir a pie o en transporte urbano. Se señala que incluso se pueden dejar los coches en la zona del Nevada y recurrir al metro para hacer el último tramo a pie.

La capital granadina albergará el viernes día 6 el Consejo Europeo extraordinario en Granada, reunión de los 27. Pero además de este encuentro, la víspera acogerá también la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, un cónclave que reunirá a líderes de 44 países, los 27 de la UE y 17 europeos que no forman parte del club comunitario.

Con motivo de estos encuentros de máximo nivel se ha determinado la configuración de una zona de seguridad alrededor del Palacio de Congresos y la Alhambra, donde se hará la foto oficial. El recinto monumental estará cerrado durante tres días por motivos de seguridad.