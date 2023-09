Las cumbres europeas de Granada mantendrán cerrada la Alhambra durante tres días

Avanzan los preparativos para que Granada sea escenario de dos cumbres internacionales de primer nivel. La Presidencia española ha sido escogida como sede de la reunión de la Comunidad Política Europea y la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno, los días 5 y 6 de octubre, respectivamente. Con motivo de estos encuentros la Alhambra se cerrará al público los días 4,5 y 6.

Desde el miércoles al viernes no será posible visitar el monumento nazarí, que ha dispuesto como "no disponibles" esos días. Cada jornada el Patronato pone a la venta 8.400 entradas, especifica el jefe del Servicio de Visita Pública de la Alhambra, Gonzalo Mochón, que confirma que el hecho de que no se vendan tickets en esos días concretos obedece a los preparativos de las cumbres y a la visita prevista de los mandatarios que estarán en Granada. Entre las tres jornadas se han retirado de la venta unas 25.200 entradas. Para el resto de días de esa semana hay todavía posibilidad de adquirir un pase para visitar la Alhambra.

Mochón añade que los preparativos de la cumbre conllevan "mucho esfuerzo" y que ya se han cerrado reuniones entre los responsables de la Alhambra y el Gobierno de España para que todo esté a punto el próximo mes de octubre. Se espera que las dos cumbres tengan una gran repercusión internacional a todos los niveles. Así, la previsión es que la Presidencia española proponga al Consejo y al conjunto de la Unión una visión estratégica de cómo avanzar en la diversificación industrial y las relaciones comerciales con el exterior, con la intención de que sea debatida en la reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno de octubre que se celebrará en Granada. También se abordará previsiblemente los planes de ampliación de la Unión. En clave local, la cita tendrá un claro impacto en la economía local.

En cuanto a la Alhambra, aunque la sede principal donde se desarrollarán los encuentros previstos es el Palacio de Exposiciones y Congresos, está previsto que la foto oficial de la Cumbre Europea del día 6 sea en el recinto monumental nazarí, escenario elegido para otros eventos de calado internacional. Recientemente, en declaraciones a Europa Press, el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, explicó que el Patronato ha creado un equipo específico para realizar los preparativos y que este grupo cuenta con "todos los servicios" del organismo que dirige, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, al objeto de que la organización sea un "éxito" tanto para Granada como para España en su conjunto, y, concretamente, para la presidencia española de la UE.

La reunión informal de mandatarios de la UE del día 6 de octubre contará con la presencia de 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y con la acreditación de más de 3.000 periodistas. Los puntos del orden del día se darán a conocer una semana antes, según indica la agenda del Consejo Europeo. Desde agosto, según fuentes de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, los hoteles de cuatro y cinco estrellas están cerca de completar sus reservas. A esta cita se suma la reunión de la Comunidad Política Europea, el 5 de octubre, en la que se espera que sean una cuarentena los países representados por sus máximos dirigentes.

Los preparativos llevan meses. En abril se celebró una reunión preparatoria entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior. La Cumbre Europea de Granada es una de las 25 reuniones de alto nivel que celebrará el Gobierno en el marco de la presidencia de la Unión Europea.

En cuanto a la jornada previa de la cumbre de los 27, Granada también acoge la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, un cónclave que reunirá a líderes de 44 países. Estarán los 27 de la UE y 18 europeos que no forman parte del club comunitario, entre los que está Ucrania y Reino Unido.

Se trata de un formato ideado por el presidente francés, Emmanuel Macron, que celebró en octubre pasado en Praga su primera reunión y que tuvo su segunda edición en el mes de abril en Moldavia. La de Granada será la tercera cita de estas características.

No sólo cumbres

Además de estos dos grandes encuentros internacionales de líderes del continente, Granada, el 20 de octubre, será la sede de la reunión que promoverá puntos de contactos nacionales de la Nueva Bauhaus Europea. Por otro lado, del 16 al 19 de ese mes, acogerá un foro urbano, según el calendario ya hecho público por el Gobierno.

Por otro lado, el día 26 tendrá lugar la segunda reunión del comité ejecutivo del acelerador de partículas. El primero de estos encuentros, en marzo, supuso el inicio de la actividad, de forma oficial, del IFMIF Dones, una infraestructura científica que forma parte de un gran experimento que pretende dar a luz un nuevo modelo energético basado en la fusión nuclear.

De forma paralela a la reunión del comité ejecutivo del Consorcio del acelerador -al que están invitados los dos países que actualmente forman parte del proyecto, España y Croacia, y el resto de estados que tienen interés en adherirse- en esos días la capital acogerá un encuentro científico también internacional en el que se debatirán los últimos avances en materiales para la fusión nuclear, el ICFRM 21.

Programa cultural

La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada es una de las instituciones elegidas para desarrollar el programa cultural de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. La Universidad de Granada se incorpora en concreto al programa Imaginar nuevas Europas, cuyo objetivo es “abrir la puerta a la reflexión sobre los temas que están conformando la Europa del presente y del futuro”, siempre de la mano de “instituciones de prestigio españolas distribuidas por todo el territorio que inspiran el mapa de referencias de la cultura europea”, según indicó la UGR en un comunicado.