El Hotel Santa Paula de Granada, cerrado por reforma

El emblemático Hotel Santa Paula, de la cadena Autograph Collection, está cerrado desde mediados del mes de julio y permanecerá así hasta finales de agosto en lo que apunta a una sensible reforma justo antes de que Granada acoja dos grandes cumbres internacionales en el mes de octubre. Para entonces el establecimiento estará plenamente operativo y llevará un mes abierto tras la remodelación.

La capital granadina albergará un Consejo Europeo extraordinario en Granada el día 6 de octubre. Además de este encuentro, la víspera acogerá también la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, un cónclave que reunirá a líderes de 44 países, los 27 de la UE y 17 europeos que no forman parte del club comunitario. Estas dos citas se enmarcan en la agenda de la presidencia española de la UE, que coincide con un periodo de interinidad en el Gobierno central.

Por parte de la Federación Provincial de Hostelería, su presidente, Gregorio García, señaló que la cumbre es "un acontecimiento de primerísima magnitud que pondrá a Granada en centro del mundo durante la celebración de la misma, no lo en los días de la cumbre propiamente dicha, si no en los días previos, incluso en los meses previos y una vez transcurrido el verano". En este sentido, García aseguró que Granada estará “literalmente tomada” no solo por los mandatarios de la UE y sus equipos, si no por más de 3.000 periodistas acreditados y sus equipos para cubrir la cumbre "y que quedarán prendados, no tenemos duda, de Granada y de su belleza sin igual".

"Los establecimientos de alojamiento de alto nivel tiene gran parte de sus habitaciones reservadas, el Palacio de Congresos ofrece los servicios necesarios y al máximo nivel para que este evento de relevancia mundial cumpla todas las expectativas", apunta sobre el impacto que las citas europeas tendrán en la ciudad.

"La promoción y comercialización del destino es impagable, de ello debemos de ser todos conscientes", añadió García, que realizó un llamamiento a las empresas del sector para que "tengan en cuenta el evento y nos pongamos con las mejores galas de nuestros establecimientos, para ofrecer la mejor de nosotros mismos, de nuestros productos locales de nuestros servicios y la mejor nuestras empatía para con los atributos del Granada cautivar a propios y extraños. Nada debemos de dejar al azar". En ello es posible que estén en el Santa Paula, que permanece cerrado en pleno verano. Cuando reabra a finales de mes será uno de los cinco estrellas que configuran la oferta de lujo en Granada. Junto a éste estarán el Alhambra Palace, el Seda Club Hotel, La Corrala del Realejo, Palacio Gran Vía, el Palacio de los Patos o el Áurea Washington Irving, todos ellos muy céntricos.

El sector, por boca de Gregorio García, recuerda otros eventos de gran calibre que tuvieron como protagonista a Granada. "Queremos agradecer al Gobierno de España nos haya elegido para la celebración de este evento y las gestiones, que nos consta, ha realizado la Dirección del Palacio de Congresos y el Ayuntamiento de Granada para que esta cumbre sea una realidad".

Además de las dos grandes cumbres, Granada será sede de otros dos eventos relacionados con la presidencia española. En octubre, además, se celebra aquí la segunda reunión del comité ejectutivo del acelerador de partículas y un gran congreso internacional sobre materiales de fusión.