La comparsa que critica a Macarena Olona (Vox) por "disfrazarse" por no ser ni de Granada ni de Andalucía

La polémica sobre el andalucismo de la candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 19-J, Macarena Olona, volvió a despertarse en la noche de este lunes como tema recurrente. Y lo hizo nada más y nada menos que en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde estos días se celebra el Concurso de Agrupaciones de Carnaval 2022, retrasado este año a causa de la pandemia.

Fue la comparsa 'Los quinquis', de José Antonio Vera Luque, uno de los autores del carnaval más prestigiosos de este concurso, la que lanzó una crítica mordaz y muy dura a Olona. Lo hizo durante el segundo pasodoble de su actuación y por hacerse pasar por andaluza, ya que, según la misma, "no tiene ni la sangre ni la categoría" para ser quien levante Andalucía.

"Tu no eres andaluza" cantaban los componentes de la agrupación para dar pie al inicio de la letra, en la que lanzaban unas duras palabras contra Olona, alicantina de nacimiento y cuyo polémico empadronamiento en Salobreña, municipio de la Costa Tropical de Granada, para poder concurrir a las elecciones autonómicas ha estado bajo la crítica de partidos y ciudadanos en las últimas semanas.

"No eres andaluza, Macarena de mis entrañas. Aquí eres una intrusa, ay Macarena, la de Graná. Tú no eres andaluza, y nunca lo serás, por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía, te sobra la chulería y te falta mucha clase", comenzaba la letra de José Antonio Vera Luque, para continuar atacando a la candidata de Vox asegurando que "aunque imites nuestro acento como si fueras del sur, no tienes ni puta idea del sentimiento andaluz".

"Ni los 4 de diciembre se te encoge el corazón recordando a Caparrós, ni sientes la 'blanca y verde' igual que la siento yo", dicen, pues "porque no fue Andalucía la madre que te parió". Para contextualizar estas frases hay que recordar la figura de Manuel José García Caparrós, trabajador malagueño de la fábrica de Cerveza Victoria asesinado durante las manifestaciones por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 en la céntrica zona de la Alameda malagueña.

"Andalucía es de Rocío Jurado, Carmen de Burgos, María Zambrano. Andalucía es de Victoria Kent y Mariana Pineda", aseguraba la agrupación, con una ligera pausa para centrarse en la granadina, que era recordada en la capital el pasado jueves 26 de mayo en unos actos a los que Vox no asistió.

"Andalucía es de la abuela mía, alimentando las tripas vacías después de la guerra. Andalucía es de las cigarreras y de las madres que daban el pecho en plena Desbandá". Esta última frase es una referencia al ataque a civiles que se produjo en la carretera de Málaga a Almería, pasando por la Costa Tropical de Granada, en 1937 por parte de las tropas franquistas durante la Guerra Civil Española. Un hecho que la formación de Olona ha negado que ocurriera en múltiples ocasiones.

La letra de Vera Luque redondeaba su final asegurando que Andalucía "no es señora Olona, macarrilla, macarrona, un cortijo pa’ su mierda de oligarquía. Que no tienes ni la sangre ni tienes categoría para hacer lo que levante a mi tierra Andalucía".

Una vez acabada la letra de la formación, el Teatro Falla rompió a aplaudir emocionado. Los asistentes a la sesión de la cuarta semifinal del Carnaval de Cádiz entonaron el himno de Andalucía y rompieron en aplausos como muestra de su acuerdo.

La composición de la comparsa comenzó entonces a hacerse viral por las redes sociales, donde han sido muchos los usuarios de diferentes plataformas los que han compartido la letra y el momento que se vivía en el Teatro Falla.