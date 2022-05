"Me conocían como Macarena de Graná, a partir de ahora soy Macarena de Salobreña"

Subida en un banco, posiblemente el más transitado del mercado municipal, Macarena Olona, candidata de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha pedido que a partir de ahora los medios de comunicación la conozcan como "Macarena de Salobreña" y no como la bautizaron inicialmente, "Macarena de Graná". Una petición que ha realizado tras acudir al Ayuntamiento de Salobreña para presentar un escrito y solicitar personarse en el expediente del procedimiento de baja de su empadronamiento en el municipio, además de pedir el acceso a toda la información y documentación relativa al expediente.

Un acto que ha sido ovacionado por decenas de personas que se agolpaban en las inmediaciones del Consistorio y que no dudaban poco después en repetir en el mercado municipal. Desde hace varios días los rumores de que Olona, se encontraba en este rincón de la Costa Tropical, tras la polémica suscitada a raíz de su empadronamiento, iban en aumento. Por eso, tras presentar el escrito no ha dudado en recorrer a pie el camino que va del Consistorio al mercado municipal.

Apenas unos 700 metros que se han hecho eternos para los que la esperaban en la puerta principal de la plaza de abastos. Los vecinos del municipio no han dudado en pararla durante el trayecto, "no todos los días tenemos la oportunidad de hablar con los políticos", apuntaba uno de ellos. Y al grito de "presidenta, presidenta", Olona era recibida con un ramo de flores por sus incondicionales.

Rodeada por decenas de personas, ha considerado de forma simbólica este punto como el epicentro "donde se reúnen los vecinos para hablar de sus problemas e inquietudes", un lugar que ha conocido gracias a Eva Fernández, la florista del mercado municipal, con la que ha mantenido una larga conversación después de que ésta le pidiese el pasado domingo a través de Granada Hoy, que visitase su establecimiento para conocer de primera mano por qué ha escogido Salobreña. "Me ha dicho que lleva tiempo viviendo en la zona y que le gusta estar aquí. Salobreña es un lugar estupendo, al igual que la gente", explicaba un poco nerviosa la florista mientras terminaba de atender a varias clientas que no dejaban de apuntar que se había hecho famosa.

Todo empezó por el catalogado como uno de los mentideros políticos, sociales y económicos más concurridos del municipio. "Me ha gustado mucho que haya dado su discurso sobre el banco, porque lo que dije es cierto, ahí se habla muchísimo de política y de actualidad. No me esperaba que después de salir hace unos días en el periódico, Macarena fuese a venir a conocerme, las personas demuestran como son con sus actos, en lo que dejan y en lo que hacen, y espero que le vaya bien", apuntaba antes de ponerse nuevamente a trabajar.

Entre la multitud de gente que se agolpaba para conocerla, Olona indicaba que estaba en el banco donde "se han sentado las personas que durante estos años durísimos de pandemia no han tenido la más mínima ayuda de los políticos, ni del Gobierno de España, así como de la Junta de Andalucía, y menos del Ayuntamiento de Salobreña". Banco que ha abanderado como el epicentro de las políticas del partido, destacando que con Vox en la presidencia de San Telmo, este, en alusión a todos los mercados municipales de Andalucía, será el banco al que hay que venir para escuchar las necesidades de las personas, para conocer los problemas reales de la gente.

El polémico empadronamiento

Tras dictarse una resolución de inicio de baja de oficio del padrón municipal, y que la Junta Electoral de Granada anunciase el lunes que rechazaba la solicitud presentada por la coalición Andaluces Levantaos al considerar que no existía "obstáculo legal alguno" para su proclamación, Olona ha denunciado a la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, por un posible delito electoral, prevaricación administrativa y vulneración de derechos fundamentales, además ha presentado un escrito en el Consistorio solicitando personarse en el expediente del procedimiento de baja de su empadronamiento, así como tener acceso a la información derivada de dicho expediente y la suspensión de la tramitación hasta que no disponga de toda la documentación.

En este sentido, ha señalado que han intentado "ilegalizar" su candidatura, "han intentado echarme de Salobreña para apagar mi voz en Andalucía", pero "lo que no tienen claro es que nuestra fuerza reside en vosotros, que sois quienes venís aquí cada día, os sentáis en estos bancos y habláis de las necesidades reales de la calle, de los andaluces y de los españoles".

Y extendiendo los brazos ha añadido que vienen con "las manos limpias", preparados para trabajar por "el cambio real de Andalucía", algo que están "rozando con las yemas de los dedos".

La candidata de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha indicado que no quieren "ni las subvenciones del Partido Socialista" ni "las migajas que caen de la mesa del candidato del Partido Popular", y ha asegurado que de ser elegida presidenta del parlamento andaluz, abrirán "todas las puertas del Palacio", aludiendo a San Telmo, "para introducir el cambio real que Andalucía merece, para ser auténtico motor de España", con el que "levantar" el próximo Gobierno de España con Santiago Abascal, presidente del partido, a la cabeza.

De esta forma, la ahora bautizada como "Macarena de Salobreña", ha recordado a los que se congregaban en pleno mercado municipal, que se presenta a la Junta de Andalucía de la misma forma que empezó la formación. "Así empezó Vox en 2013, con Santiago Abascal subido en un banco en Sevilla, con cuatro personas escuchándole y nunca perdió la esperanza, porque era el amor a España el fuego que encendía su corazón. Y desde ahí, hoy somos legión".

El cambio de residencia

En el escrito presentado en el Ayuntamiento de Salobreña al que ha tenido acceso Granada Hoy, Olona asegura que hasta el momento de hacerse pública en la Cadena Ser unas declaraciones del presidente de Vox en Granada, Manuel Martín, en las que indicaba que solo iba al municipio a pasar algunos días al año, y retractarse después en Onda Cero asegurando que no podía asegurar el día en el que la candidata al parlamento andaluz se encontraba en el municipio granadino, "ningún medio de comunicación había publicado información relativa a su lugar de residencia".

Motivo por el que, "por razones de seguridad" y tras la "filtración de su lugar de residencia actual", se ha visto "obligada" a abandonar dicha morada para trasladarse a un nuevo emplazamiento dentro del término municipal de Salobreña. Por todo ello, prosigue, si el Consistorio salobreñero "continúa con el seguimiento ilegal" al que se ha visto sometida, informa que puede conocer su nuevo hogar de residencia "a través del Cuerpo Nacional de Policía, encargado de velar por su seguridad personal".

Por otra parte, apostilla que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Salobreña, presentó un escrito anteel Consistorio "negando categóricamente" que fueran ciertas las distintas manifestaciones de las que se hicieron eco en los medios de comunicación acerca de que no residía en la Villa.

Se abre de esta forma un nuevo capítulo en todo el revuelo generado en torno a la residencia de la candidata de Vox a la Junta, en el que habrá que esperar para ver los siguientes pasos. Mientras tanto, Olona asegura a los vecinos que la verán en más ocasiones por las calles de la Villa hasta donde, como ya explicó con anterioridad, pasa su tiempo de descanso.