Manuel Martín: "No soy el portero de 'La que se avecina', Macarena tiene las llaves y entra y sale cuando le es oportuno"

El presidente de Vox en Granada y concejal de Salobreña, Manuel Martín, propietario de la casa donde está empadronada la candidata de este partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha dado nuevas explicaciones sobre el uso de la vivienda por parte de Macarena Olona: "No soy el portero de La que se avecina". Con esto quería decir que no tiene forma de saber cuándo "viene o no viene" al inmueble que figura en el padrón municipal como su residencia.

Martín señala en una entrevista realizada a Onda Cero, después de todo el revuelo informativo generado tras sus últimas declaraciones en la Cadena Ser, en las que indicaba que Olona solo iba al municipio a pasar algunos días al año, que hacía referencia a que no podía asegurar el día en que la candidata al parlamento andaluz se encontraba en el municipio granadino.

En este sentido, Martín se justifica asegurando que la vivienda sobre la que se ha puesto el punto de mira "tiene 21 cuartos", por lo que se trataría de un espacio "lo suficientemente amplio para que pudieran vivir varias personas y no encontrarse".

Además, incide en que Olona "tiene las llaves de la casa y entra y sale cuando le es oportuno", motivo por el que no podría tener "ninguna constancia de cuando viene o cuando no viene".

De esta forma el concejal de Salobreña intenta zanjar la polémica suscitada en las últimas fechas tras conocerse que el Ayuntamiento de la Villa ha iniciado el procedimiento de baja de oficio, que incluye un plazo de alegaciones a la interesada, después del informe emitido por la Policía Local del municipio que no ha podido constatar que la candidata de Vox a la presidencia del parlamento andaluz, reside en la vivienda.

A primera hora de la mañana, se hacía público a través de un comunicado del Consistorio salobreñero que tras la imposibilidad de acreditar la residencia de Olona, se aseguraba que la alcaldesa, María Eugenia Rufino, firmaba el inicio del procedimiento de baja de oficio.

El comunicado revela que la Policía Local, que fue instada a hacer averiguaciones para determinar si Olona reside en Salobreña el tiempo suficiente para que se cumplan los requisitos legales, ha hecho esta semana "varias visitas" a la vivienda donde se empadronó, que es propiedad del dirigente provincial de Vox, Manuel Martín.

El resultado de dicho informe al parecer confirma las sospechas que surgieron tras las declaraciones del propio Martín, en las que reconoció que Olona solo iba al municipio a pasar algunos días al año. No obstante, el procedimiento de baja del padrón implica ahora un tiempo de entre 10 y 15 días para que los interesados puedan alegar lo que consideren.