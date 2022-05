La alcaldesa de Salobreña inicia la baja de Macarena Olona tras recibir el informe de la policía

El empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en Salobreña, está dando mucho que hablar en estos días al poner en el foco mediático la duda sobre si este cumple todas las reglas establecidas para ello, o si existe el incumplimiento de uno de los requisitos primordiales que es el estar residiendo en este municipio de la Costa Tropical.

Tras unas primeras declaraciones realizadas por la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, en las que daba a conocer que la tramitación del alta en el padrón realizado en noviembre estaba conforme a ley dado que el titular de la vivienda dijo que Olona vivía en su casa, y tras el revuelo mediático que se ha levantado, el Ayuntamiento de la Villa ha dictado una "resolución de inicio de baja de oficio" de este padrón al no cumplir con la obligación de residir en la vivienda donde está inscrita, después de que la Policía Local no haya podido "acreditar y constatar" que esta resida en la casa donde se empadronó y que es propiedad del Presidente de Vox a nivel provincial, Manuel Martín.

Un procedimiento, el iniciado por el Ayuntamiento, que no implicaría, inicialmente, la baja del padrón municipal ya que se establece un plazo de alegaciones para la interesada de 15 días, y posteriormente la administración municipal realizaría su pronunciamiento y una resolución del expediente. Situación que podría incluso pararse, según han apuntado a Granada Hoy fuentes judiciales, si se iniciara un proceso judicial sobre la determinación que se tomase, sea en un caso o en otro.

La decisión de la alcaldesa de abrir la baja de oficio en la inscripción padronal se basa en el informe realizado por la Secretaría del Ayuntamiento, y en aplicación del artículo 72 del Régimen de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales "por una inscripción indebida", al no quedar acreditada la residencia de Macarena Olona en la vivienda de Manuel Martín y después de que la Policía local haya asegurado esta circunstancia.

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se expone que el pasado 25 de noviembre se realizó dicha inscripción en el padrón municipal, y que ésta "se autorizó previa verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles acreditando el usufructuario de la vivienda el título de uso de la misma mediante nota simple registral y la autorización de residencia de la misma".

De hecho, no es hasta que la noticia sale a la luz a raíz de una entrevista con el dirigente provincial, que se cuestione dicho empadronamiento. Motivo por el que desde el Ayuntamiento de Salobreña instaron a la Policía Local a realizar las comprobaciones pertinentes para esclarecer si la candidata de Vox reside de forma habitual en el inmueble. Según las pesquisas "impiden acreditar que la Señora Olona reside en la vivienda", por lo que Rufino ha firmado el inicio del procedimiento de baja de oficio.

Ahora se abre un periodo de 15 días en los que la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía puede aportar documentación o justificantes que acrediten su residencia, o donde se demuestre reside de forma habitual en la Villa. Tras dicho periodo, y en caso de perder su empadronamiento en el municipio de la costa, Olona no tendría por qué ver afectada su candidatura a las elecciones andaluzas, ya que pese a que los candidatos tienen la obligación de presentar el certificado de inscripción en el censo electoral o en el padrón municipal, solo sería la propia Junta Electoral o los tribunales, quienes podrían quitarle ese derecho.

Desde el Ayuntamiento señalan que será la Junta Electoral, como órgano competente, el que determine lo que proceda, tras la denuncia presentada por el partido Andaluces Levantaos.

En pasados días, María Eugenia Rufino, alcaldesa de la localidad, defendió en un comunicado que el empadronamiento de Olona se había realizado siguiendo "el procedimiento establecido por ley, que exige la autorización expresa del titular de la vivienda y la firma de la persona interesada, tal como consta en la solicitud, por lo que no se ha producido ninguna irregularidad".

La entrevista de la discordia

Todo el revuelo informativo surge tras una entrevista del presidente de Vox Granada y concejal del Ayuntamiento, Manuel Martín, a la Cadena Ser, en la que reconocía que Olona no vivía de forma regular en el inmueble del empresario granadino y que solo iba al municipio para pasar algunos días al año.

Tras estas declaraciones, Martín ha dado un paso atrás en una entrevista concedida a Onda Cero y asegura que no es "el portero de La que se avecina". Refiriéndose a que no tiene forma de saber cuándo la parlamentaria "viene o no viene" al inmueble que figura en el padrón municipal como su residencia.

Además, el concejal del partido se justifica asegurando que la vivienda sobre la que se ha puesto el punto de mira "tiene 21 cuartos", por lo que se trataría de un espacio "lo suficientemente amplio para que pudieran vivir varias personas y no encontrarse". Y que Olona posee las llaves de la vivienda "y entra y sale cuando le es oportuno", motivo por el que no podría tener "ninguna constancia de cuando viene o cuando no viene".

De esta forma, Martín intenta zanjar la polémica suscitada en las últimas fechas tras conocerse que el Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado el procedimiento de baja de oficio, después del informe emitido por la Policía Local del municipio que no ha podido constatar que la candidata de Vox, reside en la vivienda.

Y en medio de la polémica, Macarna Olona ha respondido en una entrevista concedida a Decisión Radio que "nadie se lleve a engaño, el bulo sobre mi empadronamiento, supuestamente fraudulento en Salobreña, es sin lugar a dudas obra de este binomio Partido Popular Partido Socialista que están aterrados porque me han escuchado decir que entro a San Telmo con una auténtica escoba, y lo que es más importante, conocen mi trayectoria".

Olona ha incidido en que "aún quedan largos días por delante en los que los ataques van a ser descarnados, como lo están siendo, los bulos van a ser a todos los niveles", en este sentido remarca que "el rumbo es fijo, nuestro objetivo es San Telmo porque nuestro objetivo y destino final es España".

Un recurso ante la Junta Electoral

El informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Salobreña ha sido distribuido por la coalición 'Andaluces Levantaos', que lo incorporará al recurso que registró formalmente ante la Junta Electoral de Granada contra la candidatura de Olona por la provincia de Granada a los comicios autonómicos del 19 de junio, por supuesto "incumplimiento del requisito de vecindad" en Andalucía y "empadronamiento ficticio" en la localidad granadina de Salobreña.

En este sentido, el candidato de 'Andaluces Levantaos' a la Junta, Modesto González, ha asegurado en un comunicado que esta actuación "refuerza nuestra denuncia en la medida que el propio Ayuntamiento ha advertido los clamorosos indicios de un fraudulento empadronamiento, fraude que pretende cometer Vox y su candidata, la alicantina Macarena Olona, que ha mostrado así un nulo respeto por las normas y por Andalucía".

Y ha incidido en que desde la formación no van a permitir que "se rían de los andaluces, y hemos puesto esta información en conocimiento de la Junta Electoral Provincial para que en cumplimiento de la Ley Electoral de Andalucía la candidatura de Vox por la provincia de Granada que encabeza Macarena Olona, quede anulada por incumplimiento del requisito de vecindad en esta Comunidad Autónoma y por empadronamiento ficticio", ha añadido González.