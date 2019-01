El cierre del anillo, "más contaminación a los pulmones"

Vamos Granada entiende que la propuesta del presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, de completar el anillo de la circunvalación, a través de la construcción de largos túneles por debajo de la Alhambra, supone un enorme impacto ambiental que va en la dirección contraria de lo que Granada necesita para resolver sus graves problemas de movilidad.

Así lo ha expresado Antonio Daponte, candidato de Vamos Granada para las próximas municipales y médico experto en salud pública.

“Es bien conocido que nuestra ciudad padece un grave problema de salud pública debido a los altos niveles de contaminación del aire que soportamos diariamente, esto se debe sobre todo a la pésima organización de nuestra movilidad urbana; no habrá reducción de los niveles de contaminación atmosférica si no hay una reducción franca de los niveles de tráfico que soporta el área metropolitana. La solución no está en poner más carreteras y más coches, está en organizar la movilidad tanto pública como privada, de forma integral para el conjunto del área metropolitana”.

Daponte defiende que las inversiones han de localizarse en infraestructuras y servicios que atajen el problema, no que lo agraven, "y por todos es sabido que el aumento de las infraestructuras orientadas al tráfico privado generan más tráfico privado con lo que aumentaría la congestión de tráfico y los índices de calidad del aire empeorarían aún más si cabe".

Vamos Granada critica el coste económico de dicha propuesta que, tomando como referencia los alrededor de 700 millones que costó el Metro, sería astronómico. “¿Se imaginan todo ese dinero invertido en una verdadera movilidad sostenible metropolitana basada en la eficiencia del transporte público de calidad?, concluyen desde la formación.