Las 137 ciudades europeas que aplican la tasa turística, el modelo al que aspira Granada

Granada no ceja en su empeño de conseguir que la Junta de Andalucía ponga el marco normativo que permita aplicar la tasa turística. Una baza que quiere liderar frente a otras capitales de provincia y por lo que sigue luchando pese a que la Junta considerara hace unas semanas que no iba a abrir ese debate porque no tocaba y no había consenso con el sector.

Pero el Ayuntamiento de Granada no está de acuerdo. Quiere que se termine de una vez por todas el agravio que sufre la ciudad respecto a otros destinos incluso menos turísticos que la capital nazarí y que se consigan aumentar los ingresos para competir en igualdad de condiciones con otros destinos mundiales. Y para eso hace falta que la Junta de Andalucía lo apruebe en la comunidad y que después se acoja el municipio que quiera. Y Granada lidera este movimiento, que también siguen Sevilla o Málaga, entre otras ciudades andaluzas.

Por eso, aunque la Junta diera por cerrado el debate, la ciudad insiste en abrir mesas de diálogo y cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). De hecho, mañana lunes la ciudad acogerá la Comisión Extraordinaria de Empleo y Turismo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la que se debatirá sobre la idoneidad de la implantación de la tasa turística en las ciudades. Un foro al que acudirán las capitales andaluzas, otros municipios turísticos de la comunidad y representantes políticos de Baleares y Cataluña, las dos únicas comunidades en España que aplican la tasa turística y que vienen a contar su experiencia.

Y es que Granada quiere ir hacia el modelo europeo, el que ya está implantado en 137 ciudades que forman este 'club' de destinos con tasa turística y que por este hecho tienen más recursos para invertir en promoción y en rehabilitación turística, por lo que Granada quiere entrar a competir de tú a tú y no perder oportunidades ya que es uno de los principales destinos turísticos y tiene el monumento más visitado del país: la Alhambra.

Según un análisis realizado por el propio Ayuntamiento, en la actualidad son 137 las ciudades europeas que aplican la tasa turística y sólo seis son españolas ya que en el país sólo Baleares y Cataluña la tienen implantada. Y en estas comunidades se han adherido Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca. Las cantidades son distintas pero van de los 0,5 euros a los 4.

Después hay ciudades que aplican la tasa turística en una gran variedad de países. A la cabeza están Francia, Italia y Holanda, que son los países que tienen más localidades que cobran la tasa. Pero también se cobra en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suiza y Ucrania.

Y hay distintos modelos. Lo más común es que se aplique una cantidad por persona y noche ( de unos céntimos a los 5 euros de París, Agrigento, Amalfi, Nápoles, Siena, Taormina, Turín, Venecia o los 7 euros de Roma) pero también hay quienes optan por un porcentaje del precio de la estancia, que puede ser de hasta el 7% en Roterdam. Granada baraja un euro por persona y noche.

"Partimos de la base de que la tasa turística es finalista y por tanto lo recaudado revierte en el turismo, en la promoción del destino y en la recuperación del patrimonio, por eso tendemos la mano al sector para decidir los conceptos pero es la Junta de Andalucía la que tiene que dar el marco normativo para aplicarla", explica el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo.

Y es que Granada aclara que aprobar la tasa turística no supondría aplicación obligatoria en los municipios sino que sería a "libre elección" del destino. Y que tampoco sería para aplicación inmediata ya que el cuándo es algo que se consensuaría con el sector: "Queremos escuchar al sector y ver si es el momento adecuado o no y elaborar esa hoja de ruta". Pero lo que tiene claro es que contar con la tasa es vital para Granada porque ahora "sufrimos un agravio respecto a otros destinos incluso menos visitados que Granada porque no contamos con esos recursos para hacer promoción y mejorar la competitividad además de recuperar patrimonio", aclara Castillo, que apunta que Andalucía es una de las regiones de Europa y del mundo que más turismo reciben.

Respecto a la posición de la Junta, que primero dijo que no era el momento pero que después dijo que podría estudiar peculiaridades como la de Sevilla para que la aplicara, Castillo dice que Granada "no va a consentir ese agravio de la Junta de Andalucía", por lo que pide que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reciba al alcalde, Paco Cuenca, para que "ponga las cartas sobre la mesa" y puedan tratar el asunto de la tasa.

Sobre la posible pérdida de turistas que algunos achaca para rechazar la tasa, Castillo dice que "no van a dejar de venir por un euro por persona y día" y que se estudiarían además salvedades con el sector como bonificaciones en temporada baja o diferenciar por estrellas del establecimiento. Por todo, y contando con las experiencias previas en Baleares y Cataluña y en otros destinos europeos, considera que es "muy positivo para el sector" además de buscar un determinado perfil de turista y mejorar la sostenibilidad.

