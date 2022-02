Las horas clave para el presupuesto de Granada

La elaboración del presupuesto en el Ayuntamiento de Granada siempre es tema comprometido. Cuando no es porque no se presenta expediente, es porque se prorroga y cuando no saltan socios inesperados es porque las diferencias políticas son irreconciliables. Y no está la situación económica del Ayuntamiento, que arrastra años en la cuerda floja, ni la de la ciudad, con los efectos de la pandemia, para saltar por alto la oportunidad de tener unas buenas cuenta que permitan inversiones, ayudas y desarrollo.

El PSOE está ante el reto de conseguir unos presupuestos propios después de que el anterior gobierno PP-Cs consiguiera sacar, con ayuda de los socialistas, las primeras cuentas tras cinco años. Bien es cierto que la pandemia y las cuestiones políticas con un Luis Salvador acorralado por sus propios socios, hicieron posible el famoso pacto del codo, sin precedentes con la unión de socialistas y populares en la capital y con Cs, o parte de él, de testigos.

Y los trámites ahora van a diferente ritmo y las próximas horas son clave. El viernes se consiguió un acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos. Un documento que la coalición ponía como condición indispensable para sentarse a negociar unos presupuestos: tener negro sobre blanco medidas concretas a dotar de partidas presupuestarias y plazo de ejecución. Ese documento previo ya está pero ahora hay que validarlo y ver si se da el siguiente paso o no.

Acuerdo UP-PSOE para ratificar en asamblea

La coalición Unidas Podemos Independientes en el Ayuntamiento de Granada acude este martes 15 de febrero a su asamblea para ver qué opción tomar en un posible apoyo a los presupuestos municipales. Una reunión que se retrasó un mes ante la falta de la firma de ese acuerdo general que Unidas Podemos exigió al PSOE para dar su apoyo e incluir medidas de su programa en las cuentas con partida presupuestaria y fecha de ejecución. Un documento que llegó sobre la bocina. Incluso han renunciado a algunas, como remunicipalización o eliminación de chiringuitos, y mantenido las básicas: renaturalización del Genil y medidas sociales, entre ellas.

Ya la semana pasada el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, advirtió de que para el 15 de febrero se tendría que tener ese acuerdo firmado para plantear a la asamblea los puntos a incluir y se mostraba pesimista porque no había respuesta del Gobierno local. Pero llegó el viernes y la tarde de este martes será la clave.

Según ha confirmado el concejal de Economía, José María Corpas, el documento programático con UP está cerrado a expensas de lo que diga su asamblea y si se aprueba, algo que esperan, será entonces cuando se empiece a trabajar en los presupuestos. Con todo, se ha ido haciendo algún trabajo paralelo pero hasta que no se fije la postura final de UP no se podía avanzar más.

Porque UP ya advirtió que no se negociarían unas cuentas sin esos puntos, sin que sean de dos, lo que abriría otro escenario.

Otros escenarios

En caso de no aprobarse ese documento por parte de la asamblea este martes, ya se abriría otro escenario. Sin la negociación con Unidas Podemos el equipo de gobierno tendría que esperar a la votación de las cuentas para ver si tiene su apoyo o conformarse con acuerdos puntuales de ciudad para contar con el sí de los tres concejales de la coalición en los temas de ciudad porque, eso sí, UP asegura que no está en juego la gobernabilidad.

Incluso, ¿se podría dar la situación de abrir la puerta a una reedición del pacto del codo? En este caso sería ya solo entre PSOE y PP, algo más improbable pero no imposible. Esto no está encima de la mesa del gobierno pero es cierto que de lo que salga de la asamblea de Unidas Podemos Independientes, variará el futuro de la negociación.

Y es que el propio alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, ha dicho ya en dos ocasiones que están abiertos a negociar con los partidos (no con Vox ni con los no adscritos, por lo que solo queda el PP) sus cuentas y el viernes dijo que era algo inmediato. Porque las horas pasan y los días y hay que cerrar un expediente que tiene febrero como mes clave para presentarlo y que con los trámites legales permita tener un presupuesto a mediados de año.

Estos días son, por tanto, clave para saber el futuro de la economía del Ayuntamiento y el resultado de las negociaciones políticas.