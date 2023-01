Un colegio de Granada, entre los 100 mejores centros públicos de España

La elección de un colegio para la educación de los hijos es una decisión compleja, y que varía en función de factores como la cercanía, la calidad, las opiniones de los padres que ya llevan a sus hijos allí o las posibilidades de conciliación, entre otros. Supone una gran responsabilidad para los padres, que deben decidir cuál es la mejor opción y el mejor colegio en el que sus hijos pasarán los primeros años de aprendizaje.

Para facilitar la elección y poner sobre la mesa todas las opciones, la página web de MiCole.net ha realizado una lista de los 100 mejores centros públicos de España seleccionados de entre los 22.000 centros que aparecen en su registro.

Y todos los colegios públicos presentes en la provincia de Granada solo aparece uno en esta lista: el Colegio Sierra Nevada, situado en el Paseo del Emperador Carlos V de la capital, en pleno barrio del Zaidín. Este centro público es el número 65 en la lista de los cien mejores, encabezada por el CEIP Fernando de los Ríos de Alcorcón, en Madrid; el Colegio Ciudad del Mar en Torrevieja, Alicante; y el CEIP Cortes de Cádiz de Madrid capital.

El primer centro andaluz en esta lista es Colegio Sohail de Fuengirola, en Málaga, que se sitúa en el puesto número 10 de la lista de esta página web. Después hay que bajar hasta la mitad de la tabla para encontrar a otro centro andaluz entre los 100 mejores, el también malagueño Colegio Atenea de Torremolinos (puesto 45). Cierra el 'top tres andaluz' nuevamente un colegio de Málaga, el Isdabe del Mar de Estepona (puesto 47 nacional)

La web de información sobre centros educativos de todos los niveles ha realizado este ránking en función del tráfico, solicitudes para visitar el colegio o de las preguntas y reseñas realizadas por las familias en su dominio en Internet.

"Con estos datos, identificamos cuáles son los colegios que mayor interés despiertan entre las familias que están buscando colegio", destacan desde la web.

Los expertos en educación consideran que los padres deben tener en cuenta como primer factor principal la cercanía del colegio desde casa, para así perder el mínimo tiempo posible en los trayectos y evitar madrugones o retrasos innecesarios. Aunque esto no siempre es posible, ya que en muchas zonas no hay colegios cercanos públicos que se adecuen a los gustos o necesidades de la familia, o directamente no hay centros educativos en la zona en la que viven.

Después siempre es bueno valorar factores como si el centro es bilingüe o no, el número de alumnos que hay por clase, los talleres y actividades extraescolares que ofrece, la posibilidad de disponer de servicio de comedor o los valores que este enseña a los menores.