Los comerciantes se plantan y no hay mercadillo en el Zaidín

Segundo sábado consecutivo sin mercadillo en el Zaidín. Los vendedores protestan así por el cambio de ubicación de los puestos desde Torre de la Pólvora hasta Badén Powell, cerca de Fermasa y del Centro Comercial Carrefour.

Policía Local de Granada confirmó que no se estaban registrando incidencias a primera hora de la mañana de este sábado y que los comerciantes habían decidido no instalar sus puestos en Badén Powell. Ayer, la concejal responsable de Ubicación de Vía Pública, Raquel Ruz, indicó que si bien se mantenía el propósito de negociar con los vendedores, este sábado se velaría por el derecho de quienes sí quisieran instalar sus tenderetes. A esta hora de la mañana no hay puestos instalados.

Hace dos semanas fue la última jornada en Torre de la Pólvora, espacio que el mercadillo ha ocupado cada sábado de los últimos trece años, lo que provocó la queja de los residentes en la zona. Tras aprobarse el cambio a Baden Powell, los vendedores anunciaron protestas y el inicio de un procedimiento judicial contra la decisión del Ayuntamiento de Granada.