¿Hay mercadillo del Zaidín este sábado en su nueva ubicación?

El mercadillo del Zaidín, el más ambulante de Granada, tendrá este sábado la segunda oportunidad de mudarse de Torre de la Pólvora a Baden Powell, cerca de Fermasa y del Centro Comercial Carrefour. El 18 de marzo no hubo puestos en la nueva ubicación promovida por el Ayuntamiento de Granada y el sábado anterior, el 11 de marzo, comerciantes ya anunciaron movilizaciones e incluso denunciar la decisión municipal en el juzgado. El traslado del mercadillo vive ahora un nuevo episodio, que nace con incógnita. ¿Habrá mercadillo?

"Debería de haber", expresa el presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín, Antonio Ruiz, que manifiesta su deseo de que "el que quiera montar el puesto, que lo monte". Ruiz, que reconoce que no sabe si se ha abierto una nueva negociación entre las partes implicadas para reconducir la situación, alega que "tenemos que saber convivir" con las posibles molestias que pueden ocasionar actividades como, en este caso, la venta ambulante. Por su parte, la concejal de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, indicó que se garantizará el "derecho" de los que quieran montar sus puestos.

El mercadillo del Zaidín pasó a ubicarse a la zona de la Torre de la Pólvora hace trece años. Era, ya se sabía, una ubicación provisional contra la que protestaron los residentes en la zona por la imposibilidad de acceder a sus cocheras, entre otras cuestiones. Después de anunciar la mudanza desde Torre de la Pólvora a Baden Powell, un grupo de comerciantes protestó. Alegaban, y así lo expresaba el abogado que ha ejercido de portavoz, Jorge Maya, que la nueva ubicación se quedaba pequeña. No se podía garantizar que pudieran entrar los vehículos de emergencia en el caso de que fuera necesario, no existe pasillo de evacuación, los puestos tenían un espacio muy reducido y, además, existe el riesgo de que los residuos acaben en el río, enumeró Maya, que representa, asegura, a 83 de los 152 comerciantes de este mercadillo. Éstos solicitaron la paralización del cambio de ubicación y, ya hace dos semanas, señalaron que irían a los tribunales si no se daba marcha atrás.

Del otro lado, el Ayuntamiento de Granada, por boca de su concejal Raquel Ruz, responsable de Ocupación de la Vía Pública, defendió el pasado sábado que han estado escuchando “prácticamente a diario a estos comerciantes que realizan su actividad” y que se les ha dado respuesta a sus demandas. “Aún así unos pocos han impuesto el plante a la totalidad de los comerciantes", indicó hace una semana la edil sobre el hecho de que, finalmente, no hubo mercadillo.

Vecinos de la zona de Baden Powell también han manifestado su oposición al cambio desde que éste se dio a conocer. Carlos Aranda, uno de estos vecinos que están en contra de que los puestos se instalen en Baden Powell, afirmó que había entregado 1.300 firmas y alegó que la instalación de los tenderetes deja inutilizable un parque infantil. Sobre esta acción, Antonio Ruiz, indica que en la polémica "juega la política".

Ruz reconoció que es consciente de que algunos no montarán este sábado en la nueva ubicación, pero que se garantizará que aquellos que quieran instalar sus puestos los puedan montar. La concejal indicó que las medidas cautelares que solicitaron algunos comerciantes se han archivado ya que el Ayuntamiento es el competente para decidir la ubicación y que se mantiene abierta la negociación.

La edil reiteró que "hemos dado soluciones provisionales" a quienes han manifestado alguna queja, como la presencia de pérgolas. Así, se les permite estar de forma provisional en una zona del parque que no estaba contemplada, arguye. Ruz también recordó que la ordenanza que regula esta actividad es clara y que se cumple por parte del Ayuntamiento. "Nos hemos ajustado al espacio que hay según la normativa", que establece que cada puesto tiene derecho a un espacio de seis por cinco metros. "Tienen el espacio que dice la norma", insiste la concejal, que reitera que la zona de Baden Powell cumple con la normativa en cuanto a seguridad. "Se cumple con todos los requisitos".

Sobre el hecho de que no hubiera mercadillo el pasado sábado, Ruz fue clara al afirmar que un grupo de comerciantes "no pueden imponer el plante a todos", y que con estas acciones "pierden también los clientes". Además, aseguró que hay vendedores que sí están de acuerdo con el traslado y que éste, en cualquier caso, fue aprobado en la comisión de venta ambulante sin votos en contra.