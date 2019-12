Una comisión fiscalizará los contratos millonarios del Ayuntamiento de Granada

Al final se ha aprobado y por unanimidad. El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha dado hoy luz verde con el apoyo de todos los grupos a la moción de Vox de crear una comisión que fiscalice la gestión de grandes contratos, en concreto de basura y de transporte. Una moción que ha supuesto una tensión municipal hasta el último momento, en el que el PP, cuyo voto estaba en el aire, ha dado un giro y ha condicionado su apoyo a que la comisión no sea presidida por Vox sino por el grupo mayoritario de la oposición, es decir, por el PSOE.

Esta vuelta de tuerca ha generado el debate sobre el objeto de la votación de una moción enmendada in voce por dos veces, por el propio proponente, el portavoz de Vox, Onofre Miralles, que pidió nombrar al presidente y miembros en el próximo pleno de enero, y por el concejal de Contratación, Sebastián Pérez, el más reacio a aceptar la comisión con un debate interno abierto en su grupo y en el bipartito estos días sobre lo que hacer en el pleno por las diferencias de criterio entre el bipartito (Cs apoyaba la moción) y en el propio grupo popular (Pérez se negaba y otros concejales pedían votar sí) porque votar no suponía arrojar dudas sobre el proceso y cerrar una puerta a la transparencia pero por otro era sacar adelante una petición de Vox y poner a su portavoz a fiscalizar el trabajo de Pérez con la sabida relación entre los mismos.

Al final, será el pleno de enero el que decida la composición de la comisión pero por lo pronto, más allá de los componentes, el Ayuntamiento cuenta ya con una comisión que fiscalizará la próxima licitación de esos dos grandes contratos de limpieza y transporte.

La moción insiste en optimizar la elaboración de los contratos. Sólo en basura y transporte son 65 millones de euros al año. El portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha relatado que el trabajo de esta comisión podría consistir en deliberar sobre el encargo, a instancias de cualquier grupo municipal con representación, estudios de mercado así como consultar a operadores económicos, expertos o autoridades independientes, colegios profesionales o incluso a los prestadores del servicio, ya que son las propias empresas las que pueden orientar de qué manera puede llevarse a cabo la gestión del servicio más efectiva.

Vox asegura que en ningún momento se verá mermada ni solapada las competencias con la actual comisión de Contratación sino que se trata de complementar, de forma transparente, plural y formada. Este era el principal argumento del PP para negarse a la misma. De hecho, a pesar de que la moción ha sido registrada esta mañana, el PP ya había registrado ayer varios informes contrarios a la misma, lo que ha indignado a Vox.

En su turno de palabra, Pérez, ha dicho que el gobierno local "tiene claro" los objetivos de "transparencia, honestidad y honradez" que deben "presidir cualquier acción política. "Ha ocurrido siempre y si no, lo han pagado", pero ha defendido que que la moción "desvirtúa la realidad de lo que se habla. No tiene sentido y es una incongruencia traer moción por urgencia y hasta final de enero no nombrar al presidente y sus miembros. si tan importante es, hagamos hoy el nombramiento", ha sorprendido Pérez, que se ha sacado el as de la manga cuando ha propuesto in voce que sea el grupo mayoritario de la oposición, el PSOE, el que la presida, dejando a Vox la papeleta de decidir si seguir adelante o no con este condicionamiento y a los socialistas también descolocados con el ofrecimiento de Pérez. De hecho, internamente se duda de que el PP haya entregado la presidencia al PSOE por estar 'de acuerdo' en cuál será la resolución final de la concesión. "Más transparencia no puedo contener, salvo que diga usted que soy socialista. Que estén todos los grupos políticos y cada uno elegirá el miembro que lo representa".

Y ahí se ha abierto la caja del debate. Miralles ha reconocido que ha sido un "boom in your face", es decir, "un zasca", y ha dicho que el grupo no tendrá inconveniente en que la presida otro partido -se lo habían propuesto a él por ser el proponente- pero que sea con consenso y no hoy. "Me pone muy nervioso verlo tan nervioso", ha dicho el portavoz de Vox a Pérez, para asegurar que le pone "los pelos como escarpias que hayan buscado un retén de bomberos para apagar la vela que traía Vox para iluminar y aportar mejora de la ciudad de Granada.

En el turno de los grupos, el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, explicó que apoyaban la moción por su compromiso de apoyar "lo que sea bueno para los granadinos" y que esta propuesta de comisión "es pertinente siempre que no cueste un pastizal, porque 5 ojos ven más que 2" y ya hay "antecedentes de contratos dañinos y gravosos para la ciudad".

El portavoz de Cs, Manuel Olivares, ha defendido la apuesta por la transparencia y ha asegurado que es "importante que no sea cuestionada nunca".

Desde el PP, cuyo voto estaba en el aire hasta el último minuto, el portavoz, César Díaz, ha mostrado el objetivo de "transparencia plena" desde su grupo, que se adhería a la propuesta de que la comisión la presidiera el PSOE".

Los socialistas, a los que les ha caído la papeleta en una moción que no es suya y por la estrategia de Pérez, han apoyado también la moción. El concejal José María Corpas ha explicado que el fondo "puede ser raro2 pero "también es raro negarse a la transparencia". "En el fondo podemos estar de acuerdo porque si me niego pueden decir que estamos en contra de la transparencia, pero en la forma hay algo que suena extraño cuando una moción por urgencia y tiene dos o tres informes previos", ha dicho. El socialista dijo que su grupo vería si les corresponde tomar esa posición en la comisión y emplazó a que sea el próximo pleno el que designe la presidencia.

Al final, se votó la moción no sin antes Miralles asegurar que estamos ante un gobierno del doctor Jekyll, que es "Salvador, que ofrece una comisión envenenada", y de Hyde, "que es Pérez", asegurando que "los músicos del Titanic se hundieron con el barco".

Tras esto, votación y unanimidad en aprobar la moción, que ha mostrado una vez más la división en el bipartito y el distanciamiento del PP con Vox.

Vox ha mostrado su satisfacción por la unanimidad "pese a las continuas discrepancias e incoherencias en las que ha incurrido el PP en estas semanas". Miralles ha recordado que "Pérez dijo que no se aprobaría bajo ningún concepto y hoy ha votado a su favor", destacando que la junta portavoces, el portavoz del PP, César Díaz, apeló a que la presidencia recayera en Vox pero hoy Pérez dice que recaiga sobre el PSOE, una cuestión que se "valorará porque Vox no tiene ningún afán de protagonismo".