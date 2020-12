El concejal Cambril promete 10.000 euros de su bolsillo para granadinos afectados por el Covid

10.000 euros es la cantidad que ha prometido dar de su bolsillo el portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, para familias de la capital afectadas por el Covid. A su vez, el grupo municipal también ha asegurado que de inmediato aportará 2.500 euros del dinero que perciben para personas de la ciudad que lo estén pasando realmente mal por la pandemia.

Todavía, no han concretado si ese dinero se canalizará a través de los Servicios Sociales del Consistorio o si se dará directamente a una asociación que realice acciones sociales en Granada, pero la promesa es firme por parte del concejal y del resto del grupo político.

Cambril lo anunció en público durante el Pleno ordinario del mes de noviembre, que se celebró el pasado viernes, asegurando que era momento de "dar ejemplo" a la ciudadanía. "La gente se preguntará qué tenemos los concejales en lugar de corazón", enfatizó el portavoz de Podemos-IU.

Según el edil, la idea sale sobre la polémica de los 200.000 euros que el Ayuntamiento abonará por la productividad de los funcionarios, una iniciativa con la que el grupo de Podemos-IU no está de acuerdo al considerar que no es un reparto lineal.

A su vez, Cambril explicó ayer a este periódico que la idea de que los grupos y los propios concejales donen dinero parte del famoso 'Pacto Covid' de primavera, allá por la primera y dura ola de la pandemia, cuando él hizo este planteamiento al resto de grupos en privado.

El portavoz @antoniocambril lo explicó ante el resto del Pleno: "Hay que dar ejemplo, la gente se preguntará qué tenemos los concejales en lugar de corazón"Nuestro grupo dará 2.500 euros y Cambril 10.000 para las familias afectadas por la crisis del Covid de #granadaVídeo👇 pic.twitter.com/RdRmD8QI5p — Podemos-IU Granada (@PodemosIUGrana) November 30, 2020

"En ese momento se apuntaron y nosotros callamos por pudor", aseguró el concejal de Podemos-IU al mismo tiempo que argumenta su decisión de hacerlo público meses después para retratar al resto de ediles en el Pleno, ya que considera que no se está invirtiendo de un modo equitativo y social el dinero municipal. Pone como ejemplo, la devolución de las fiestas de los ocho distritos que no se han celebrado y que supone una partida de 80.000 euros.

"El Pacto por Granada no ha servido para nada", apuntó Cambril, quien está dispuesto a "llegar como poco a 10.000 euros" de su bolsillo en función de lo que dure la pandemia, ya que vaticina que para febrero arreciará una tercera ola muy virulenta. Según el portavoz de Podemos-IU aún no tiene decidido si dárselo al Ayuntamiento, pues entiende que a nivel municipal la gestión no es eficiente y lo más probable es que decida dárselo directamente a una asociación para que lo administre entre los granadinos que peor lo están pasando por la crisis del coronavirus. Asimismo, indica que lo haría en pagos fraccionados de su dinero a lo largo del próximo año.

Más inmediata, asevera, será la donación de 2.500 euros del grupo municipal cuando perciban la asignación que tienen por ley en función del número de concejales que tienen en el Ayuntamiento. También aportarían la productividad que les corresponde a los asesores y “lo que quiera cada concejal”.