Confinamiento perimetral en Granada y el Área Metropolitana a partir del lunes y durante dos semanas

La Junta de Andalucía anunció el toque de queda para Granada el pasado jueves a mediodía, aunque con la matización de que tenía que contar con el visto bueno del TSJA. Y aunque el presidente de la Junta de Andalucía anunció que el confinamiento nocturno de Granada comenzaría este fin de semana, finalmente la medida sube un escalón y será también un cierre perimetral de la capital y de una treintena de municipios del Área Metropolitana. Será a partir de este este lunes cuando se prohíba la libre circulación de personas. Además, esta medida tendrá una duración de dos semanas, prorrogable según la evolución, aunque desde la Junta no se descartan medidas aún más duras en caso de que no logre contener la curva del coronavirus. De esta manera, el toque de queda entre las 10 y las 06:00 de la mañana se complementa con un confinamiento de los ciudadanos, que no podrán salir y entrar de la zona confinada, que engloba Granada y el Área Metropolitana. Es decir, según fuentes consultadas por este periódico, podría realizarse un desplazamiento entre Granada y Armilla, pero no entre la capital y Motril.

Sólo estarán autorizados a salir para realizar actividades esenciales y dentro de esta zona confinada no habrá restricciones y se podrá circular, pero se aconseja evitar las salidas. La Junta publicará esta medida mañana en el BOE y el alcalde de Granada, Luis Salvador, ya ha convocado una junta local de seguridad para este domingo, según ha podido saber este periódico.

Esta misma mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha traslado lo "difícil, complejo, enormemente descorazonador que es tomar decisiones de este ámbito", ha reiterado Moreno, dejando claro que "por encima de todo está la salud". Ha afirmado, asimismo, que salvar vidas está "por encima de cualquier otra obligación que tenga cualquier gobierno en el mundo" y ese "es el objetivo y el rumbo que se ha marcado este Gobierno: salvar vidas al precio que sea necesario". Por último, ha agregado, al respecto, que "lo intentamos hacer con equilibrio, de manera dialogada, de manera proporcional pero tenemos que hacerlo".