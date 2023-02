La confluencia de izquierdas en Granada, a la espera de un 'milagro' político

Las negociaciones para construir una gran confluencia de izquierdas en Granada para las municipales de mayo están enquistadas, en un momento donde las discrepancias entre los dos principales bloques, el de IU y el de Podemos, son más evidentes que nunca. Y aunque públicamente se habla de voluntad de acuerdo, la situación está muy tensa, tanto que podría decirse que solo un milagro político los llevaría a una confluencia para el 28 de mayo. Los partidos trabajarán hasta el final para que ese acuerdo que beneficie a la izquierda alternativa salga adelante no solo en la capital sino también en la provincia, pero la realidad es que no hay fecha para un nuevo encuentro y desde IU se acusó ayer directamente a Podemos de querer imponerse.

El candidato de IU, Francisco Puentedura, dijo que hasta que el partido morado no presente otras alternativas de acuerdo, no seguirán negociando. Tras este aviso, desde Podemos lanzaron un mensaje conciliador, prudente, que niega esas imposiciones y hablan de proceso de negociación en el que todos tendrán que ceder, por lo que pidieron "respeto a los tiempos y al proceso". El motivo es aplicable para ambos: sería muy difícil explicar al votante que no van unidos después de estar juntos. Un divorcio que podría ser bueno para alguno o un descalabro conjunto. En Andalucía esta unión ya se ha sellado en otras capitales andaluzas, como Sevilla, Córdoba y Almería, pero que en Granada está resultando más difícil de la cuenta, al igual que en Málaga.

Con estas mimbres, la situación actual es la de una izquierda dividida, de un jarrón roto, que se podrá pegar y recomponer si hay finalmente acuerdo pero que dejará grietas, y grandes, que podrían ser clave también en una estabilidad futura del acuerdo con esta base de discrepancia y desencuentro. Los llamados a esta coalición son IU, Podemos, Independientes, Vamos Granada-Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, después de la salida de Más País.

Las dificultades en la negociación no está en los programas sino en lo demás: organización, representatividad y listas. Y eso sin contar con un prisma superior, el del acuerdo provincial. IU quiere un acuerdo conjunto para capital y provincia y Podemos planteó desligarlos. El asunto es que mientras que IU quiere hacer valer su peso político en la provincia, Podemos se aferra a una teórica superioridad en la capital, para lo que se basa en encuestas del CIS y de intención de voto. Pero IU avisa: no habrá acuerdo en la capital sin un acuerdo provincial.

La lista y el funcionamiento interno, claves

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Si hasta ahora no se decía públicamente más que se estaba negociando, incluso con avisos de acuerdo inminente, que se rebajaban por la otra parte, Francisco Puentedura, concejal de UP en el Ayuntamiento y candidato de IU (de la que es coordinador local) cargó contra Podemos a pesar de decir que IU "tiene voluntad de llegar a un acuerdo". Y aludió a un hecho que les ha enfadado sobremanera: la presentación de Elisa Cabrerizo como candidata de Granada se Encuentra. Un acto que llegó un día después de que la asamblea regional de IU ratificara la candidatura de Puentedura a la Alcaldía de Granada. El proceso hasta ahora era que cada partido de los llamados a integrar esa confluencia estaba nombrando a sus candidatos a la espera de una negociación final que cerrara una lista común con nombres de todos los partidos. Desde IU ven una 'respuesta' al nombramiento de Puentedura el hecho de que la asamblea saliera a hacerse la foto pública con Cabrerizo (candidata de Podemos) como número uno. Una foto en la que no estaba IU. "¿Tienen voluntad de acuerdo y presentan a una candidata y una candidatura sin llegar a un acuerdo?", afeó Puentedura.

Hasta ahora lo que se sabía era que no habría problema a que Cabrerizo fuera la número uno y que Puentedura fuera el dos, aunque también se publicó que gente de la asamblea estaba en contra de la continuidad de Puentedura para un cuarto mandato, a pesar de que ha seguido todos los requerimientos de su partido y que IU local y regional lo ratificaron con un porcentaje superior al exigido. Pero ese tema de los nombres también ha afectado. Después se tendría que seguir en condiciones de igualdad con los candidatos del resto de partidos con un representante por cada uno, pero Podemos planteó otra lista incumpliendo esa 'lógica' e IU la rechaza.

Preguntada ayer por estas declaraciones, la candidata Elisa Cabrerizo (Podemos) asegura que no se quiere imponer nada y que "cada cual fundamenta sus propuestas", pero que no hay nada definitivo, que todo "se está estudiando y reflexionando". "Hay que ser muy prudentes en todo este proceso y está claro que nadie entendería que no vayamos juntas ya que no tenemos diferencias en cuanto al programa", defiende. Sobre la lista, explica que todos los partidos son conocedores de la hoja de ruta aprobada en la asamblea y habla de que la cabeza de lista "nunca estuvo en duda" que sería ella. "Lo que se presentó fue el número uno", defiende, asegurando que la lista irá a primarias y que se ha hecho una propuesta de candidatura en la que estaban claros los tres primeros puestos.

Confluencia provincial

IU denuncia que Podemos llegó a la última reunión con otro documento distinto donde no son tratados todos los partidos en igualdad "y dijeron que era algo innegociable". Además, Puentedura explicó que ellos plantean un sistema que dé un tercio IU, un tercio Podemos y otro tercio al resto de partidos, necesitando una mayoría de 2/3 para aprobar acuerdos, pero Podemos se da para sí una representación del 65%, que en un último documento habría bajado, en base a "encuestas e intención de voto", reconoce Cabrerizo.

Y mientras Podemos defiende el modelo de asamblea de Granada se Encuentra, IU defiende una mesa de partidos con representación de todos los miembros de la confluencia y que después se someta a las asambleas que se consideren. "Eso es lo que no quiere Podemos porque dice que son más", asegura el candidato. Puentedura advierte que Podemos no tiene infraestructura en la provincia, de ahí a que todo su empeño en la negociación sea en la capital. "Tienen un diputado al Congreso, una parlamentaria, una diputada provincial de Adelante que es de Podemos y en el Ayuntamiento casi dos concejales, uno independiente y a Elisa. Con ese poder institucional no han sido capaces de organizar una estructura para poder presentarse en la provincia. No son capaces de presentarse ni en 20 municipios". Desde Podemos no se niega la fortaleza de IU en la provincia pero siguen manteniendo que en la capital tienen más poder según las encuestas.

Y ante esto, ¿habría libertad para dar por rotas las negociaciones e ir en solitario? Según Puentedura hay libertad y "lo que se decida en el ámbito local lo aceptarán", asegurando que su partido "es consciente de las imposiciones que pretende Podemos y que dificultan mucho el acuerdo". Cabrerizo dice que el proceso sigue y que el votante no entenderían una candidatura separada. Plazos no hay, pero el tiempo pasa y el límite es el 1 de mayo, cuando tienen que estar proclamadas oficialmente las candidaturas.