IU acusa a Podemos de querer "imponerse" en la confluencia de izquierdas en Granada

Las negociaciones para construir una gran confluencia de izquierdas en Granada para las municipales del 28 de mayo están en 'stand by', en un proceso que se ha enquistado y donde las discrepancias entre los dos principales bloques, el de IU y el de Podemos, parecen más lejanas que nunca. IU ha dicho hoy que la pelota está ahora en el tejado de Podemos y los ha acusado de querer "imponer" sus criterios en cuanto a funcionamiento y candidatura, por lo que hasta que el partido morado no presente otra alternativa diferente a la que han presentado hace apenas unos días, no habrá nueva negociación.

Francisco Puentedura, concejal de UP en el Ayuntamiento y candidato de IU (de la que es coordinador local) en la capital, ha respondido hoy de manera rotunda y clara a preguntas de los periodistas sobre el estado de la negociación y pese a que ha dicho que IU "tiene voluntad de llegar a un acuerdo", ha criticado duramente la actitud de Podemos, que califica de "imposición". Y ha aludido a un hecho que ha enfadado sobremanera a IU, y es la presentación la pasada semana de Elisa Cabrerizo como candidata de la asamblea Granada se Encuentra, en la que está Podemos, Independientes y Alianza Verde y de la que IU forma parte pero no participa precisamente por las discrepancias en este proceso y por el respeto a una negociación superior de la confluencia antes de hablar de candidatos. Esta estrategia de Podemos no ha sido bien vista: "¿Tienen voluntad de acuerdo y presentan a una candidata y una candidatura sin llegar a un acuerdo?", ha preguntado.

Según Puentedura, "queremos una confluencia mucho más amplia" que además de esas formaciones incluya y dé su espacio a los partidos con los que IU selló un acuerdo previo sin Podemos: Vamos Granada, Verdes Equo e Iniciativa. "Si Podemos quiere sumar, lo recibimos con los brazos abiertos, pero imponer, no", ha dicho, asegurando que mientras IU sigue en su trabajo de elaborar "un programa que represente a los granadinos".

Choque por la organización y los puestos de la lista

Puentedura ha desvelado que se llegó a preparar una propuesta de documento sobre el que debatir para llegar a un preacuerdo y que incidía en la forma de tomar decisiones, organización y representatividad en la lista (orden de candidatos y partidos) pero "Podemos llega a la última reunión con otro documento distinto donde no son tratados todos los partidos en igualdad, imponiendo su mayoría a la hora de tomar decisiones, en la que impone puestos en la lista y dijeron que era algo innegociable". Y ahí está el choque. De hecho, la reacción de IU ha sido que "cuando tengan otra propuesta distinta la presentan y nos sentaremos y valoraremos"; mientras tanto, la negociación está parada.

En ese documento de acuerdo Puentedura explica que IU planteó el tratamiento por igual entre organizaciones políticas (habría hasta siete siglas en la confluencia), "con respeto a la pluralidad" y donde ningún bloque de IU con sus aliados ni de Podemos con los suyos, "impone al otro".

El acuerdo provincial, clave

Puentedura habla también de la importancia de un acuerdo provincial. ¿Qué hacemos con los municipios, dejamos desamparados a miles de votantes de los pueblos?", dice Puentedura, que deja claro a Podemos que no habrá acuerdo en la capital sin la provincia y viceversa. También asegura que en función de la representación institucional y número de concejales, a quien "toca ser generoso" es a Podemos.

Y ante esto, ¿habría libertad para dar por rotas las negociaciones e ir en solitario? ¿Hay plazos? ¿Se recibirá orden de los partidos desde el regional y el nacional para sellar el acuerdo? Según Puentedura, hay libertad y "lo que se decida en el ámbito local lo aceptarán", asegurando que su partido "es consciente de las imposiciones que pretende Podemos y que dificultan mucho el acuerdo".

Con esta situación, IU espera la reacción de Podemos y cualquier nueva alternativa se someterá a una reunión de la confluencia que tiene con Vamos Granada, Verdes-Equo y Alianza para "tomar decisiones colectivas". Y aunque el tiempo corre de cara a la presentación oficial de candidaturas, "plazo no hay ninguno", dejando tiempo para apurar las negociaciones y llegar a ese gran acuerdo al que, pese a todo, no renuncian.