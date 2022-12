La construcción en Granada se ralentiza y solo se visan un 2,3% de las viviendas de 2021

Este 2022 ha sido un año de ver nuevos edificios construidos en Granada, de grúas, de aperturas de residencias de estudiantes, de desarrollo de nuevas zonas inmobiliarias en los límites de la ciudad y de anuncio de nuevos proyectos hoteleros. Un buen comportamiento del sector de la construcción, que lejos aún de alcanzar las cifras del boom inmobiliario, que por otro lado ya no se volverán a dar, deja un balance positivo desde la pandemia y crecimiento medio positivo.

Pero analizando año por año, este 2022 ya se está ralentizando el boom de nuevos proyectos. Y es que lo que se ve ahora ya ejecutado y construido, son proyectos visados con anterioridad, por lo que el comportamiento de estos últimos meses del año es el que marca por dónde irá el desarrollo de los próximos meses.

Según los datos del Colegio de Arquitectos de Granada, a diez días de que se termine el año, este 2022 se han visado en torno a las 2.300 viviendas. Una cifra buena pero que si se compara con la de 2021, supone solo un 2,3% del número de viviendas visadas el año pasado, considerado "bueno" y que supuso un incremento de los proyectos de hasta el 28% respecto a 2020, según los datos aportados por el decano del Colegio de Arquitectos de Granada, Luis Alberto Martínez.

Por meses, la segunda mitad del año ha sido más floja. Y septiembre fue el peor mes. "Tradicionalmente agosto suele ser el mes más flojo pero este año ha sido septiembre. Agosto fue un mes normal y se ha recuperado en octubre y noviembre. Y calculamos que diciembre es posible que se cierre con incremento", explica el decano.

Este evolución en 2021 y 2022 es positiva para el sector porque en pandemia aunque hubo proyectos el crecimiento no fue negativo en 2020 respecto a 2019. Pero ya se han retomado los crecimientos anuales positivos y este año la media será del 2,3% de crecimiento respecto a 2021, aunque no se llega a ese astronómico 28% de crecimiento interanual del año pasado. "Sumando los dos años, el crecimiento medio es del 30%, por lo que es un buen dato", analiza Martínez.

Y son las viviendas las que tiran del carro de la construcción pese al aumento en los últimos tiempos de las residencias de estudiantes o de los nuevos hoteles de 5 estrellas de la ciudad, proyectos puntuales pero que no tienen mucha más expansión en el tiempo una vez ejecutados.

Para hacerse a la idea de lo que supuso el boom de la construcción y en los parámetros que se mueve ahora Granada, este año se han visado en torno a las 2.300 viviendas frente a las 10.000 de media al año de aquellos años del boom. Incluso el 2006 se llegaron a visar 30.000 viviendas en Granada.

Cambio de paradigma: sin suelo y nuevas leyes urbanísticas

Pero esos años ya pasaron y ahora la realidad es distinta. Económica y urbanísticamente. En la ciudad, por ejemplo, es poco ya el suelo que queda para nuevos desarrollos. Ya se ha construido toda la franja de Bobadilla-Chana-Albayda que limita con la Circunvalación y quedan algunos solares para el desarrollo precisamente en los planes urbanísticos Norte y Oeste. Pero poco más. Y con la redacción del Nuevo Plan General de Granada, que sustituirá al antiguo PGOU tras 22 años de vigencia, lo que se busca no es la expansión de la ciudad en nuevos suelos sino en los que quedan y reflotar el sector de la rehabilitación.

Lo mismo ocurre en municipios por ejemplo del Cinturón. Ya hay grandes municipios como Armilla que están más saturados y otros como Ogíjares, en cambio, sí tienen suelo libre para crecer. En cualquier caso, según recuerda el decano de los arquitectos, ya no serán crecimientos urbanísticos como los que se hicieron durante el boom y no se tenderá a los desarrollos horizontales porque "no son sostenibles". Así que las grandes promociones de pisos y viviendas en horizontal ya van a dejar paso a "concentrar la ciudad en altura".

El camino de la rehabilitación también es el que va a marcar el futuro. Ya lo lleva haciendo un tiempo y se va a implementar ya que "se está legislando para impulsarla" a través por ejemplo de la nueva ley andaluza, la LISTA, o de las ayudas que se dan a la rehabilitación con los fondos Next Generation. "Es un cambio de paradigma que ya está aquí". Además, el Plan General también se está realizando "con esa dinámica de consolidar la ciudad". Aunque el decano de los arquitecto apunta a que tampoco hay que olvidar los nuevos crecimientos que sean necesarios a futuro teniendo en cuenta los años de vigencia de los planes urbanísticos y leyes. Por ejemplo, el PGOU actual de Granada tiene 22 años y mientras se aprueba se irá a los 25, por lo que habrá que recoger las necesidades de la ciudad de aquí a 2050, de ahí que Martínez abogue por "no cerrar nunca las puertas".

Con esa perspectiva resalta la "flexibilidad" de la LISTA para hacer desarrollos urbanísticos en las áreas de transformación según se requiera. Eso sí, sin caer de nuevo en una situación similar a la del boom de la construcción con planes urbanísticos desmesurados en desarrollos horizontales "que no son sostenibles".

Unión del sector

Esta necesidad de ambición a futuro ya la pidieron hace unos meses junto a otros diez colectivos profesionales del sector como la Asociación de Constructores y Promotores en una jornada de análisis sobre el nuevo PGOU de Granada y donde el sector coincidió en señalar que les "preocupa que el diagnóstico publicado diga explícitamente que hay que reducir el ritmo de expansión de la ciudad y priorizar las actuaciones de rehabilitación, regeneración y revitalización”, sobre todo porque en la actualidad Granada “carece de suelos adecuados” para retener a su población joven y atraer a los nuevos residentes que llegarán con la puesta en marcha de proyectos como IFMIF-DONES o el ecosistema ligado a la Inteligencia Artificial.