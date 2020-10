685 contagios, 34 ingresos, 6 muertes y 65 curados de coronavirus en Granada

No es récord pero ya da casi lo mismo, porque 685 casos nuevos lo hubieran sido en todos los días de la pandemia menos en dos. Las cifras del coronavirus son tan altas en la provincia de Granada que no van a parecer suficientes las medidas de control impuestas. Ya ha pasado una semana desde que se anunciaron las restricciones relacionadas con la UGR y cuatro días desde el 'toque de queda' al ocio nocturno, y aunque desde hace más tiempo los contagios arrecian, no hay manera de que las cifras bajen ni de un respiro salvo que sea 'ficticio', como los de los lunes (con datos de los domingos). Así, hoy se informa también de 34 nuevos ingresos hospitalarios, uno de ellos en UCI, la friolera de 6 muertes, y por lo menos 65 curaciones.

La tasa de incidencia en la provincia de Granada está ya por encima de los 600 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cifra que ya rozaba ayer, y que ahora está situada en 640,4. Por días, el desglose de hoy indica que de los 685 casos detectados, tan sólo 48 tienen fecha de diagnóstico de ayer lunes. Esto ha repercutido en que haya días como el pasado 15 de octubre (jueves) que ya tengan 920 casos confirmados por PCR, y que el miércoles pasado tenga 720.

Las muertes siguen golpeando con seis nuevos decesos, aunque todos ellos asignados a días posteriores al pasado jueves, última fecha en la que hay personas diagnosticadas con Covid-19 fallecidas. El dato que 'compensa' esta macaba cifra es el de curaciones, que hoy se ha situado en 65 nuevas.

Por otro lado, la presión hospitalaria va en aumento con 34 nuevos ingresos, 5 de ellos en personas diagnosticadas ayer mismo, por lo que la saturación está cada vez más cerca de completarse. Ya hay cirugías no urgentes suspendidas en hospitales con el San Cecilio del PTS, que a última hora de ayer estaba a punto de saturar una de las áreas UCI montadas recientemente para afrontar esta segunda ola.

Así, la cifra real es de 306 hospitalizados cuando el tope es de 344, así que, de seguir esta progresión, entre mañana y pasado se alcanzará esta cifra que obligará a activar el plan de contingencia. En UCI la situación se mantiene estable con respecto a ayer con 35 ingresados, uno menos.

Se ha declarado también un nuevo brote en la Residencia Entreálamos de Atarfe con 26 casos (7 residentes y 19 trabajadores) y otro en la Residencia Los Olivares de Caniles, con 11 internos y un trabajador contagiados.