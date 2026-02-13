Restablecen el servicio del metro de Granada tras descarrilar en Armilla sin dejar heridos

El metro de Granada restablece la circulación de unos de sus convoyes después de haber estado interrumpida durante varias horas tras descarrilar un vagón en el municipio de Armilla, un incidente en el que no ha habido heridos. Dos de los cinco módulos de uno de los trenes del metro se han salido del raíl a la altura de la parada de Fernando de los Ríos, en Armilla en sentido Albolote.

Según informan desde el propio servicio, no se ha registrado ningún percance físico entre los pasajeros ha raíz de este incidente, aunque el servicio se ha visto condicionado y los trenes limitaban su circulación en la parada de Sierra Nevada, junto al Centro Comercial.

Los pasajeros fueron desalojados inmediatamente, "estableciéndose servicio parcial de metro entre Albolote y Sierra Nevada por la ocupación de la vía por parte del tren afectado, según han detallado desde la Junta en relación con esta incidencia. En el primer análisis, a través del circuito cerrado de cámaras de video vigilancia, se ha podido apreciar que dicho descarrilamiento parcial ha obedecido a un problema de sincronización en una maniobra de desvío (cambio de una vía a otra) del reseñado tren.

Los equipos de mantenimiento trabajan in situ para abordar la operación de encarrilamiento de los dos módulos del tren al objeto de que pueda "quedar normalizado el servicio a primera hora de la tarde" de este viernes.

El incidente se produce la misma semana que se restablece la circulación del Metro por Armilla, cortada para realizar la conexión del trazado de la futura Prolongación Sur con la actual línea y que durante varias semanas obligaron a interrumpir el servicio en la parada del Centro Comercial Nevada, estableciendo un sistema de lanzadera para compensar a los vecinos de la localidad metropolitana.

Armilla pide explicaciones

Precisamente, desde el Ayuntamiento de Armilla se ha emitido un comunicado poco después de conocerse el incidente en el que "exige explicaciones de las circunstancias por las que se ha producido y lamenta profundamente que la calidad de este servicio público se esté viendo gravemente comprometida en las últimas semanas".

Desde el Ayuntamiento, indican que este incidente viene a sumarse a las tres semanas en las que los usuarios del metro se han visto sin servicio y con una deficiente alternativa de autobuses lanzadera, claramente insuficiente, y con importantes carencias.

Al lugar del descarrilamiento se ha desplazado la alcaldesa de la ciudad, Loli Cañavate, para interesarse por lo sucedido y conocer de primera mano las circunstancias que han conducido a este incidente. Para la alcaldesa, por suerte, no ha causado daños personales, pero estamos ante un incidente que podría haber tenido peores consecuencias. “Esperamos que episodios como este no vuelvan a repetirse y que la fiabilidad del servicio de metro pueda recuperarse de cara a la ciudadanía”.