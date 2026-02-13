Sierra Nevada, cerrada este sábado por el corte de la carretera tras un hundimiento de la calzada

La Consejería de Fomento ha procedido al corte de manera preventiva de la carretera de acceso a Pradollano (A-395 R1) como medida de seguridad. Los equipos de conservación de carreteras han detectado un hundimiento de la calzada provocado por las últimas borrascas a la altura del kilómetro 31,5 y se ha optado, para velar por la seguridad de los conductores, por el cierre de la circulación mientras los técnicos analizan el grado de deterioro de este tramo de vía. Ante la situación actual, la Consejería pide a los usuarios que se abstengan de subir a Sierra Nevada, ya que la carretera permanecerá cortada al tráfico mientras se evalúan los daños ocasionados por el río atmosférico en este punto de la carretera.

Este tramo es uno de los que la Consejería tiene incluido dentro de las obras de mejora integral de la carretera de acceso a Sierra Nevada, donde estaba prevista la construcción de una pantalla de pilotes. Es más, ya había trabajos de análisis y medición sobre el terreno que ha permitido detectar con antelación este hundimiento y proceder al corte de la carretera.

Por su parte, desde Cetursa, empresa que gestiona la estación invernal, anuncian el cierre de las instalaciones este sábado, 14 de febrero, debido, según especifica en una nota, "a la posibilidad de que haya restricciones en la carretera A-395 de entrada y salida de la estación por agrietamiento del asfalto y desprendimientos cerca de Pradollano".

Fuentes de Cetursa han informado que de momento la decisión del cierre la estación se circunscribe a la jornada de este sábado. Sobre la posibilidad de que también permanezca cerrada el domingo depende de lo que indiquen los técnicos de la Consejería de Fomento, que están realizando un trabajo permanente de monitorización de la calzada.

Plano de la DGT con el corte / G.H.

La consejera del área, Rocío Díaz, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para comprobar con los técnicos el alcance de los daños y las medidas que se vayan a adoptar. Asimismo, ha justificado el corte de la carretera por “motivos de seguridad, porque la prioridad son las personas”. La Junta ya cuenta con personal y maquinaria sobre el terreno, pero previamente ha instalado una serie de equipos para monitorizar la evolución de este hundimiento de calzada para, a partir de ahí, adoptar medidas de contingencia para garantizar la plena seguridad de este tramo.

Junto a la consejera, han acudido al acceso a Pradollano el alcalde de Monachil, José Morales; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; el director gerente de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez; el delegado de Fomento en Granada, Antonio Ayllón y el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez.