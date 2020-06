El coronavirus en Granada se mueve: suben todos los parámetros salvo los fallecidos

Después de un sábado, domingo y lunes de tregua, los datos del coronavirus en Granada vuelven a moverse, por lo que los partes del pasado fin de semana están marcados claramente por su efecto. Crecen todos los parámetros salvo el más polémico, el de los fallecidos, que no sólo no sube, lo cual es bueno, si no que baja, habiendo ahora 286 fenecidos en la provincia desde que estalló la pandemia. Desde hacía días esa cantidad no se movía pese a que este diario tiene confirmado un fallecimiento el pasado miércoles.

Parece que lo único que de verdad va al día es la cantidad de nuevos contagios y la situación real de los hospitales. Con respecto a lo primero, hay un positivo más en el acumulado de toda la pandemia en Granada, que eleva la cifra de confirmados PCR a 2.465 (la que había entre los días 12 y 14, que luego se reajustó) y el global con todos los test realizados es de 3.269. Así aparece en el informe de hoy de la Junta y se corrobora en su fecha de diagnóstico en la web del IECA, donde se puede comprobar mejor la evolución de la epidemia. Esto ha movido la cifra de positivos de la última semana de 2 a 3 con respecto a ayer, y evita que se baje a 9 en el balance de los últimos 14 días (10 casos).

En cuanto al segundo parámetro, el de hospitalización, hay también cambios aunque más bien responden a días anteriores, y no a ayer. Así, sube en tres el agregado de hospitalizaciones (1.209) y en uno el de ingresados en UCI (135 en total). Sin embargo, la situación real no varía y se mantienen 10 ingresados, de los cuales 7 están en régimen ordinario Covid y 3 en Cuidados Intensivos. Así pues, hay que irse al IECA para encontrar los datos ordenados.

Y aquí figura Granada por primera vez con datos después de tres días sin hacerlo, y sólo con el positivo PCR hoy notificado. Para encontrar los últimos hospitalizados la novedad es que el último día con nuevos ingresos fue el 5 de junio, hace once días. Es más, ese 5 de junio (el viernes previo a pasar a fase 3) es el peor de lo que va de mes ya que a esta jornada se la atribuyen dos ingresos hospitalarios, el último en UCI, y además el último fallecido en la provincia, que además era el primero desde el 9 de mayo.

Por último, el dato de curados de coronavirus en Granada sube en 9 personas y se coloca en un total acumulado de 2.914, aunque no se corresponde con altas en las últimas 24 horas. El último que aparece notificado en el IECA data del 30 de mayo.