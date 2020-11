Granada rebaja el optimismo: 608 nuevos contagios, 87 ingresos hospitalarios y 9 muertos por coronavirus

Las cifras sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en las últimas horas no son una invitación al optimismo en Granada. Aunque la curva parece haberse estabilizado y se alejan los números de récord, los 608 nuevos contagios, 87 hospitalizaciones y 9 muertes de las últimas horas no son una buena noticia de cara a esa decisión que corresponde tomar a la Junta de Andalucía el próximo domingo, sobre la continuación o no de las medidas restrictivas en la Comunidad.

Los últimos registros de la Junta de Andalucía afianzan esa bajada de la provincia respecto al umbral del millar de contagios por cada 100.000 habitantes, una tasa de incidencia que hoy se sitúa en 922. El problema es que, después de varias semanas de duras medidas de contención social, con toque de queda nocturno y cierre de la hostelería, el descenso sigue siendo demasiado lento.

Los 608 casos nuevos registrados siguen siendo un cifra muy alta, que no hace pensar en una reducción drástica de la ocupación hospitalaria en pocos días. El ingreso en la última jornada de 87 personas más en el hospital, de las que seis han ido a la UCI, es un dato muy negativo, al que se suma el fallecimiento de otras 9 personas para dejar el cómputo total de víctimas de la pandemia en Granada en 710 personas.

A pesar de los nuevos ingresos diarios en los hospitales, el balance global, contando con las altas, es positivo y se reduce algo la presión hospitalaria: baja a 736 pacientes y uno menos en UCI que el día anterior (135).

Granada tiene casi 40.000 personas que han dado positivo en una de las pruebas de coronavirus durante los meses de la epidemia. Además de los 710 fallecidos, por ahora solo constan 11.710 pacientes curados, por lo que hay unos 28.000 casos activos en estos momentos en la provincia. Es decir, personas con el virus que tienen la capacidad de contagiar.

En las últimas horas se han sumado a esa lista de curados 475 personas, un dato que cada día suele ser más alto en clara correspondencia con las jornadas pasadas a finales de octubre en las que los contagiados se contaban por millares. Es positivo que haya tantas curaciones, pero aún es raro el día en que éstas superan al número de nuevos positivos, por lo que la pandemia sigue en aumento. El parte de hoy es un ejemplo, dado que vuelve a haber casi 150 infectados más que curados.

20 brotes nuevos en la provincia

Granada ha notificado esta semana 20 brotes nuevos, que suman un total de 200 casos en los distritos sanitarios Metropolitano (siete brotes de 3, 4, 9, 13, 3, 9 y 3 casos), Granada (once brotes de 9, 3, 48, 5, 16, 3, 33, 3, 3, 3 y 8 casos), Granada Sur (un brote de 5 casos) y Granada Nordeste (un brote de 17 casos).

En cuanto a los brotes en residencias de mayores, los datos actualizados indican que en la Residencia EntreÁlamos de Atarfe hay 177 casos confirmados (127 residentes y 50 trabajadores) y se ha notificado un fallecimiento desde que se declaró el brote. En la Residencia Regina de Churriana de la Vega se registran 41 casos (28 residentes y 13 trabajadores) y se han notificado cinco fallecimientos en las últimas 24 horas (7 en total).

En la Residencia Encarnación y San José de Cájar hay 25 casos (22 residentes y 3 trabajadores) y se han notificado cinco fallecimientos en las últimas 24 horas (5 en total); y en la Residencia Camino deSantiago de Alhendín (Granada) se mantienen 30 casos confirmados y se han notificado dos fallecimientos en las últimas 24 horas (3 en total).

Además, en la Residencia Fray Leopoldo de Granada se computan 90 casos (71 residentes y 19 trabajadores) y se han producido ocho fallecimientos desde que se declaró el brote; en la Residencia Hermanitas de los Pobres de Granada hay 33 casos (24 residentes y 9 trabajadores) y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas.

Se ha notificado también un brote nuevo en la Residencia Santa Bárbara de Churriana de la Vega, con 20 casos confirmados.