¿Qué pasa con el coronavirus en Guadix? Cribado masivo el próximo 2 de marzo

El próximo 2 de marzo se realizará en Guadix un cribado masivo a 650 personas para conocer la situación epidemiológica del municipio, la única gran localidad capital de comarca que mantiene el cierre perimetral por estar por encima de 500 casos de Covid por cada 100.000 habitantes.

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que sólo se presenten a la toma de muestras las personas que previamente han sido citadas, ya que no se realizarán pruebas a las personas que no han sido seleccionadas

El alcalde de Guadix ha emitido hoy un bando municipal informando que la delegación de Salud de la Junta de Andalucía, a través del Área de Gestión Sanitaria Nordeste Granada, realizará el próximo martes 2 de marzo en el municipio un cribado masivo entre la población conocer la situación epidemiológica de Covid-19 que atraviesa la ciudad.

El cribado masivo se realizará el próximo martes 2 de marzo de 10:00 a 15:30 horas en la calle Rosa Chacel, junto al pabellón cubierto José Manuel Ruíz y se realizará a 650 personas con edades comprendidas entre 18 y 65 años que recibirán estos días un SMS donde aparecerán los últimos dígitos del DNI de la persona citada a quién debe realizársele el test.

Las personas citadas deberán presentarse a la hora indicada en el SMS. No se realizarán las pruebas a ninguna otra persona que no haya sido citada previamente, por lo que será necesario presentar el DNI para verificar la identidad de la misma.

También se realizarán cribados en Vélez de Benaudalla, Cuevas del Campo, Alhama de Granada, Domingo Pérez de Granada y Villa de Otura.

"Se hace un llamamiento a las personas seleccionadas para que respeten las horas indicadas para la prueba y que acudan, en la medida de los posible, de forma individual, con el fin de evitar aglomeraciones. También se hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que no vayan al lugar de las pruebas ya que no se realizará ningún test a quien no haya sido citado", según se recoge en el Bando emitido por el Ayuntamiento de Guadix.