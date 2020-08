El brote de coronavirus de Puebla de Don Fadrique ya es el más grande de la provincia de Granada

Los casos de coronavirus en Granada no dejan de crecer y mantienen un ritmo al alza después de la última actualización de la Junta de Andalucía. La provincia no está bien, pero no es ni de lejos la peor de Andalucía como semanas y meses atrás. El afloramiento de contagios y brotes tira hacia arriba del dato nuevamente con otro incremento diario por encima de los veinte contagios confirmados por PCR, en total 23. Los PCR afirmativos acumulados a día de hoy va por los 3.108.

En los focos de Covid-19 sólo crece el de Puebla de Don Fadrique con los 13 afectados confirmados ayer por su alcalde, mientras que otros dos brotes se han dado ya por superados, el primero de los detectados en la Costa, que se cierra con el mínimo de contagios posibles para ser considerado brote (3), y otro en el área sanitaria Metropolitana de Granada, que además era el más numeroso de la provincia hasta ayer con 12 infectados.

De esta forma, Granada se queda con diez brotes, siendo el más preocupante el de Puebla de Don Fadrique con 13 casos. Esta cifra la era conocida por la población después de que ayer la anunciara el alcalde, Mariano García, por lo que hoy la cifra estará por encima tal y como se espera ante la práctica de test por parte de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía. Es decir, los datos van con un día de retardo. Este es el clúster más importante de la provincia ahora mismo.

Además, es el único foco que crece, ya que el resto están estancados, incluido el de Motril detectado el pasado viernes, que se queda de momento en 8 afectados tras subir como la espuma en dos días. De esta forma, de los 10 brotes de la provincia, sólo 2 están controlados (en la capital y el Cinturón) y 8 en investigación (6 en la zona Costa-Alpujarra, uno en la ciudad y el de la Puebla). El total de infectados se queda en 73, 6 menos que ayer.

La cifra de contagios notificada hoy asciende a 23, de los cuales se corresponden a las últimas 24 un total de 21 según la fecha de diagnóstico. La evolución diaria de lo que va de mes sigue la serie de 17 casos nuevos (1 de agosto), 8, 10, 13, 21, 21, 28, 11 y 21. La incidencia acumulada durante las dos últimas semanas asciende a 201 casos, siendo la sexta provincia con peor balance de las ocho andaluzas, mientras que en los últimos 7 días ese balance es de 125. En la última semana han crecido en 49 los positivos PCR con respecto a la semana anterior.

Se confirma, por otro lado, que el grueso de los positivos PCR añadidos ayer por la Junta de Andalucía se corresponden en su totalidad a los dos brotes de ayer, ya que coinciden en número de evolución, por lo que parece que se ha detenido la transmisión que estaba haciendo que durante la semana pasada fueran más los casos aislados que los relacionados con brotes. Seguramente sea una excepción.

Todo en un día donde se cuenta con otro ingreso más por coronavirus en los hospitales granadinos, que deja un balance real de 8 ingresados, uno en UCI, exactamente igual que el número ofrecido en el parte de ayer. El dato de fallecidos se queda en 290 tras los dos del pasado viernes-sábado, aunque en la web del IECA no se han asignado a estos dos días, por lo que se desconoce siembra dudas de si se correspondieron a ese periodo o son de semanas anteriores. El número de curados en 2.986.