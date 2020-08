El norte de Granada en alerta por coronavirus: Puebla de Don Fadrique pide a los vecinos que se confinen

El alcalde de Puebla de Don Fadrique, Mariano García, ha pedido a los vecinos que se "confinen en la medida de lo posible" después de que el mismo edil confirmara a sus vecinos, a través de una comparecencia a través de la red social Facebook, de la aparición de 13 casos de coronavirus en el municipio, a pesar de que públicamente la Junta sólo informa de 4 en el parte de hoy. En sus propias palabras, el momento que se está viviendo es "preocupante" y los servicios sanitarios del lugar "están desbordados", y además esperan que la cantidad de afectados "se aumente de forma exponencial en los próximos días".

"El escenario que tenemos es preocupante", se ha sincerado Mariano García (PP), que ha centralizado esa inquietud en el personal sanitario del distrito Nordeste, donde hasta ahora no se había registrado ningún rebrote desde que se instauró la 'nueva normalidad'. Según el regidor, "la situación está desbordada totalmente, los servicios sanitarios locales no cuentan con medios suficientes, ni materiales ni humanos, para afrontar esta situación".

Desde el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique se ha pedido a la población que cumpla serie de medidas entrarán el vigor a partir del lunes para "intentar controlar en los posible la situación que tenemos actualmente". Estas determinaciones que serán aprobadas por decreto del Consistorio poblato decretan el cierre de las dependencias municipales, la activación del Plan de Emergencias, y petición a la ciudadanía que "se confine en la medida de lo posible".

Es decir, "que no salgan a la calle para cosas que no sean estrictamente necesarias", y que "tengamos responsabilidad". Dentro de esta recomendación se incluye no realizar reuniones familiares ni de amigos: "Sé que apetecen mucho, pero pueden ayudar a propagar la enfermedad de forma considerable". Además, se recordará la obligación del uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos y el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Se ha decretado el cierre de todas las dependencias municipales, además del Ayuntamiento, que incluyen la biblioteca, el gimnasio, el Centro Guadalinfo, las instalaciones deportivas, las piscinas, el museo, el Registro Civil, al Juzgado de Paz y los servicios sociales comunitarios, y se reabrirán cuando la situación esté controlada. Los servicios municipales funcionarán de forma virtual o por teléfono.

También se ha suspendido la actividad del Mercado Municipal semanal y para controlar la actividad comercial de la población la Policía Local vigilará que se cumplan las directrices de seguridad ante esta situación. Se pide no asistir a actos religiosos y el tanatorio, en caso de que fuera necesario su uso, tan sólo permitiría la entrada a 10 personas que sean familiares directos de la persona fallecida.

El alcalde hace asimismo un llamamiento a no saturar los servicios médicos locales, en concreto el ambulatorio ni el Hospital General Básico de Baza, y si un vecino muestra síntomas, que se llame al teléfono de Salud Responde para que este decida.

García, que a la hora de grabar el vídeo no había podido contactar con el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, le ha pedido que "traslade a un equipo humano" de los servicios sanitarios "con los medios suficientes para poder hacer el máximo de PCRs posibles". Por eso aguarda un "crecimiento exponencial de los casos" en próximas fechas.

"No sabemos lo positivos que se pueden dar de esta situación. Pueden ser 20 más, 50 más o 100 más", ha alertado Mariano García, visiblemente preocupado por la situación que vive su pueblo, que tiene censados aproximadamente a 2.250 habitantes.

Esta petición de confinamiento se extiende entonces a toda la Puebla de Don Fadrique, ya que el viernes de pidió sólo a dos familias que habían tenido contacto con una persona que había pasado unos días en la localidad, y que al volver a su lugar de origen, Valencia, dio positivo.

Ahora, según palabras del propio alcalde, "parece ser que estos casos de contagio se han producido por un contacto de un grupo de personas de jóvenes que tuvo lugar en una localidad vecina, y que allí había una persona positiva, hija de otro caso anterior, y que ese ha sido el origen del brote", ha explicado García. Según la información emitida por el alcalde, en Puebla de Don Fadrique se han registrado en las últimas 24 horas 10 nuevos casos de coronavirus, que se suman a los 3 notificados el día anterior, por lo que el brote asciende a 13 afectados.

Estos datos chocan con los emitidos por la Junta de Andalucía, ya que se informa por primera vez del brote de Puebla de Don Fadrique con sólo 4 personas afectadas, mientras que los ofrecidos por el Ayuntamiento poblato lo elevan más del cien por cien. Es más, la Consejería de Salud emite sus partes con los datos de brotes tomados hasta las 10:00 horas del día presente, y García ha ofrecido las cifras en su alocución en redes sociales a las 10:25 horas, en un vídeo que se tuvo que grabar antes.

Para finalizar, García ha pedido a las personas contagiadas y a sus familiares que guarden un "estricto confinamiento", y recordó que las sanciones por parte de la Policía Local y la Guardia Civil pueden ser "considerables" de no cumplirse.