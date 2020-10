Los jóvenes de Granada tienen una tasa de contagio del coronavirus superior a los 1.000 casos

La tasa de contagio reciente por cada 100.000 habitantes, ese indicador que las autoridades sanitarias utilizan para encender las luces de alarma cuando un territorio llega a la cifra de 500, está ahora (según los datos oficiales del 8 de octubre) en 1.000,5 casos entre la población joven de entre 15 y 29 años de edad del distrito sanitario de Granada, una ciudad que está en el punto de mira de la Junta de Andalucía por el extraordinario repunte de la pandemia que ha sufrido en las dos últimas semanas.

La tasa de la ciudad de Granada (contando todos los tramos de edad) es de 447 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que se aproxima a esa frontera simbólica de los 500 y que hace pensar en posibles restricciones a la movilidad, confinamientos o medidas extraordinarias. Pero el análisis desglosado por edades sitúa el principal problema entre los jóvenes a partir de 15 años.

En esas edades, la tasa se ha disparado hasta superar el millar y el dato es mucho más alarmante si se tiene en cuenta que el pasado 26 de septiembre el mismo índice en ese segmento de la población era de 124 y que a finales de agosto apenas superaba los 200 casos.

Las diferencias con respecto al resto de grupos de edad son abismales, pues el siguiente tramo más afectado es el de los 30 a 44 años, cuya incidencia está en 423 casos. De 45 a 64 años tienen 395 positivos recientes por cada 100.000 habitantes y entre los ancianos, las tasas rondan los 200 casos. Quedan los niños, de 0 a 14 años, que pese al aumento significativo tras el inicio escolar, están en una tasa de 313 casos por cada centenar de mil.

La Junta ha señalado a la Universidad de Granada y a sus estudiantes como principal foco de preocupación, en especial en el entorno de residencias o colegios mayores, donde hay convivencia y desde donde puede partir la organización de fiestas, salidas o excursiones. Pero la institución docente asegura que entre su comunidad universitaria apenas ha habido contagios.

La provincia, en tasa más moderadas

Todos esos datos se refieren al distrito sanitario de Granada, que además de la capital abarca muy pocos municipios. Es ahí donde las autoridades han puesto sus miradas porque arroja los datos más preocupantes de todo el territorio andaluz. En el resto de la provincia, la incidencia es más limitada, aunque los altos índices de la ciudad afectan a los promedios. La tasa global de Granada es de 316 casos y la de los jóvenes de 15 a 29 años también es la más alta, con una cifra de 622.

El Distrito Metropolitano es otro en el que los índices son preocupantes, aunque no alcanzan el grado de alarma de la capital. La tasa de esta amplia área (con casi medio millón de habitantes) es de 302 casos recientes por cada 100.000 personas. También en este ámbito geográfico, el virus está más extendido entre los jóvenes, con un índice de 501 casos. Es la mitad que el de la capital, pero no deja de ser un número muy alto, por encima del límite de la alerta roja. No obstante, la peculiaridad de esta zona de la provincia, con muchas residencias de ancianos diseminadas por sus municipios, es que el segmento de edad que tiene la tasa más alta (561) es el de más de 85 años.

Tanto en el distrito Sur (Costa Tropical y Alpujarra), como en el Nordeste de la provincia, las tasas son mucho más moderadas, tanto las generales de toda la población (157 y 169 respectivamente), como las del segmento joven. Entre 15 y 29 años, el índice es de 287 en la zona Sur y de 277 en el Norte de la provincia. En ambos casos, son los tramos de edad más afectados, pero en cifras mucho más contenidas que las de la capital o el Área Metropolitana.