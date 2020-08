El coronavirus vuelve a matar en Granada con dos fallecidos en un día

El sábado no empieza nada, pero que nada bien para lo datos del coronavirus en Granada. Dos personas más han muerto por Covid-19 en la provincia en las últimas 24 horas, según acaba de confirmar la Junta de Andalucía en su parte diario, que eleva el global de víctimas mortales de la pandemia en Granada 290. Pero no sólo eso, es que suben se forma muy importante los casos confirmados por PCR hasta los 29, el brote detectado en Motril se ha duplicado en las últimas 24 horas, y las cifras empiezan a parecerse mucho a las que había a mediados de abril, cuando la curva pandémica, eso sí, empezaba a menguar pero muy lentamente.

No han trascendido más datos sobre las dos personas fallecidas en Granada durante el último día. Pero sí se puede concluir que en apenas 24 han muerto en la provincia la misma cantidad de personas que el virus se ha llevado por delante desde el pasado 20 de junio, prácticamente mes y medio. De hecho, Granada no registraba más de una muerte por SARS-CoV-2 desde nada menos que el 27 de abril, y desde ese día, tan sólo 7 decesos ha habido en la provincia. En apenas un día ha muerto un tercio de los granadinos que se fueron por el Covid-19 desde aquel 27 de abril. Terrible dato.

Pero es que el panorama no es alentador con los contagios. El parte de ayer contabilizaba 23, que en la web del IECA se reducían a 16 ya que no todos se correspondían con la misma fecha de diagnóstico. Algo así pasa hoy, donde se contabilizan 29 positivos PCR. Muy seguramente no todos se correspondan con las últimas 24 horas, pero la web del IECA, que es donde figuran los datos que se remiten al Ministerio de Sanidad, no se actualizará hasta el lunes.

Suponiendo que sí sean 29 positivos entre las 7:00 del viernes y las 7:00 de hoy sábado, se estaría ante la segunda cifra más alta de contagios en un solo día desde, atención, el 17 de abril, en plena lucha por aplanar la curva y los peores momentos de la crisis sanitaria. Eso sí, el panorama no pinta bien por, ya que sólo está por encima de este dato los 30 diagnosticados los días 8 y 16 del mes pasado, cifras que, además, en aquel momento estaban relacionadas directamente con el brote, felizmente superado esta semana, del velatorio de Vegas del Genil.

Habrá que esperar hasta mañana para saber si este incremento tiene que ver con un nuevo brote, ya que la asignación se hace de un día para otro, y tiene que ver con alguno de los más recientes. Cabe esa posibilidad. Y es que los dos focos nuevos detectados en la provincia crecen en positivos. Lo hace de forma leve el de la capital, que pasa de 4 a 5 contagiados. Pero el de la zona Sur se ha doblado en sólo 24 horas. Ayer eran 4 y hoy son 8, todos surgidos a raíz de una reunión familiar en Motril. De momento, sigue en investigación, es decir, en fase de rastreo de contactos, pero en apenas 48 horas se ha convertido en el cuarto brote más numeroso de la provincia, y el tercero de la Costa.

No aparece en el parte tampoco ningún brote en la zona Nordeste, por lo que el caso de las dos familias aisladas en Puebla de Don Fadrique parece que no ha ido a más en las últimas 24 horas. En los focos que permanecen activos, no hay novedad salvo en los dos ya citados, y se mantienen con el mismo número de afectados y estatus: 56 afectados, 4 en fase de control y 4 en investigación.

La cantidad de personas hospitalizadas es única 'buena noticia', si es que se puede considerar así, del parte de hoy. Hay dos menos, que la Junta no especifica si se trata de las dos personas fallecidas, por lo que hay diez ingresados, uno de ellos en UCI. La diferencia a la hora de tomar los datos puede llevar a confusión, ya que en el mismo informe diario surge una persona más ingresada, ninguna en Cuidados Intensivos. Hay un curado más y ya son 2.984 en total.