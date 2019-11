Los cortes de luz en Granada: de La Paz a Casería de Montijo y sin visos de solución

Si hace apenas unos días, los más afectados por los cortes de luz en la zona Norte de Granada eran los vecinos del barrio de La Paz, durante las últimas horas el problema también se ha extendido a Casería de Montijo. La jornada de este jueves, los vecinos han estado al menos cinco horas sin luz, un episodio que también se repitió durante la jornada de ayer.

Antonio Velázquez es vecino de la calle Pasajes de Francisca Alba, en el barrio de Casería de Montijo y, pese a pagar sus facturas de forma religiosa, su luz, como la de muchos vecinos es 'intermitente'. "El miércoles se fue la luz a las diez de la noche y no volvió hasta las dos menos diez de la mañana", explica en declaraciones a Granada Hoy, en las que además relata uno de los principales problemas de muchos de los que sufren esta situación: "Mi vecino, que está sin luz igual que yo, necesita enchufarse cada cierto tiempo a la máquina de oxígeno y al estar sin electricidad no puede. Así no se puede estar", asegura. Pero, al igual que sucede en otros puntos del distrito, este episodio no es algo casual.

Los cortes de luz en esta zona de la capital se han convertido, por desgracia, en un 'clásico' ante el que nada parecen surtir efecto. "Hoy [por ayer] se ha vuelto a ir la luz a la una de la tarde y aún no ha vuelto", relata este vecino tras cinco horas sin luz, que además denuncia que las reclamaciones a la compañía eléctrica "no sirven de nada".

"Estamos sin luz, llamamos a Endesa y o no te cogen el teléfono o te empiezan a pedir datos hasta el punto que ya no sabes qué hacer. He llamado y me piden datos de la factura, la cual ahora no mandan física, sino que la envían de forma electrónica. Tengo más de 60 años, ¿cómo accedo a la factura si no tengo electricidad?", asegura este vecino afectado, otro más de una larga lista de damnificados por los cortes de luz.

Precisamente este jueves, el alcalde de Granada, Luis Salvador, tenía prevista una visita a este distrito para abordar esta problemática con los vecinos, sin embargo, la macrooperación policial contra la marihuana que se desarrolló desde primera hora de la mañana hizo que el regidor cancelase la cita para "no entorpecer" la labor policial. Otro día más sin soluciones y otra jornada más en la que los cortes continúan y aumentan.