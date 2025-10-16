Un cuadro de Pablo Picasso desaparece cuando iba a ser expuesto en Granada

El cuadro Naturaleza muerta con guitarra del pintor malagueño Pablo Picasso ha desaparecido. De propiedad privada, iba a ser expuesto en la Fundación CajaGranada, dentro de la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte, que fue inaugurada la semana pasada, pero sin esta obra. Esta pintura, datada del año 1919, no llegó a la capital nazarí, según ha denunciado la propia organización de la exposición.

Fuentes de la Policía Nacional de Madrid consultadas por este periódico han confirmado que la obra se encuentra, por el momento, en paradero desconocido, y que el cuerpo de seguridad se ha hecho cargo de la investigación, permaneciendo esta abierta y sin que hayan ofrecido más información. La Brigada de Patrimonio Histórico, adscrita a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, es la que se está encargando de las pesquisas. La denuncia la formalizó la propia Fundación CajaGranada el pasado 10 de octubre, y de momento no se han producido detenciones.

Al parecer, la obra se habría extraviado en algún momento durante el traslado del cuadro desde su lugar de origen, la vivienda de un particular en Madrid, y su llegada a Granada a principios de octubre. Se investiga si está perdida se produce por un error en el traslado y tipificado de las obras, o si, por el contrario, se trata de un robo de arte orquestado para hacerse con este cuadro del pintor malagueño, realizado con pintura gouache y mina de plomo sobre papel.

Es habitual que, en exposiciones de este tipo que reúnen a obras repartidas por todo el territorio nacional y el extranjero, todas las pinturas se concentren en un lugar para hacer el traslado definitivo en una fecha acordada por el museo y los dueños de las pinturas, que son o particulares u otros museos. En este caso, la muestra de la Fundación CajaGranada recibe todas sus obras de esta muestra de fondos privados. La investigación se centra ahora en averiguar qué pudo pasar para que está obra desapareciera en algún momento desde que salió de Madrid y no llegó a Granada.

La exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' se inauguró el pasado 8 de octubre / FRANCISCO NEYRA / PICWILD

Según fuentes de la investigación, la obra de Picasso fue recogida por una empresa encargada de este tipo de transportes de la vivienda de un particular, ubicada en la Avenida Pío XII de Madrid. Tras ello, se guardó bajo llave en un almacén de la empresa, junto a otros cuadros de la exposición, el 25 de septiembre, a la espera de la llegada del resto de las obras que iban a ser expuestas para ser trasladadas hasta Granada.

Una desaparición en el trayecto

A partir de aquí es cuando todo se complica. El traslado se inicia el día 2 de octubre, y los cuadros llegan a Granada el día 3. El desplazamiento de este tipo de cuadros implica un embalaje cuidadoso, con materiales específicos, y el transporte se realiza en vehículos con control de temperatura y humedad, asegurándose que las piezas no se muevan durante el trayecto para que no sufran daños. Los trayectos son a velocidad baja y en caso de que las obras sean relevantes a veces son escoltados por seguridad privada o incluso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según las mismas fuentes, los cuadros pasaron una de las noches del trayecto en la localidad de Deifontes, ya en término municipal de Granada. Se trata de averiguar si en este punto se pudo producir el presunto extravío o robo de la obra.

CajaGranada Fundación ha asegurado que la denuncia presentada se centra en que la obra no llega a Granada. Aseguran que todos los cuadros que se esperaban para la exposición llegaron juntos, pero que cuando el camión de la empresa transportista los descargó faltaba uno de ellos: el Picasso, de pequeñas dimensiones, concretamente de 12,7 centímetros de alto por 9,8 centímetros de ancho.

Según la fundación, el 3 de octubre la empresa de transporte se personó, como estaba previsto, en las instalaciones del Centro Cultural, en Avenida de la Ciencia número 2, para hacer entrega de las piezas que formaban parte de la exposición. La llegada se produjo a las 10:00 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones. El responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para depositar las piezas en la sala.

"En un solo movimiento, y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado), en planta -1, y seguidamente trasladadas a planta 1. Una vez allí, la entrega se hizo en zona video vigilada. Al finalizar el traslado del montacargas a la sala, con todas las piezas en sala, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado", se detalla.

El director comercial de CaixaBank en Granada y Jaén, Amador Carmona, la presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín Vivaldi, y la comisaria de la exposición, María Toral / CajaGranada Fundación

El embalaje, bajo sospecha

Aquí es donde aparece una de las claves de este caso, el embalaje de las obras. Según CajaGranada Fundación, en ese momento, y "al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar". Se comprobaron las distintas procedencias que se podían contrastar por los diferentes tipos de embalajes empleados en cada una de ellas, y se acordó firmar las cartas de porte "pendientes del desembalaje el lunes 6, para poder chequear con exactitud pieza a pieza". Una vez terminada la operación, los empleados de la empresa de transporte se marcharon de las instalaciones a las 11:30 horas.

Ya el lunes 6 de octubre, a partir de las 08:30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes video vigiladas en todo momento. La fundación ha asegurado que ha comprobado en las grabaciones que no existió ninguna incidencia con los cuadros durante el fin de semana.

"Una vez finalizada esta labor, realizada por personal propio de la fundación, se fueron distribuyendo por los distintos ámbitos de la sala y, a media mañana, con todo ya desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones detectaron la falta del Picasso", han concluido desde CajaGranada Fundación, en una nota de prensa reenviada a los medios que ofrece su versión de los hechos.

Un viaje por la historia del bodegón

La exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte de la Fundación CajaGranada es una muestra excepcional con nombres de primera fila que invita a redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte. A través de más de 58 obras, esta exposición reúne pinturas de artistas como Juan van der Hamen, Juan Gris, Ismael González de la Serna, René Magritte o Rafael Zabaleta, entre muchos otros. Todas las obras proceden de colecciones privadas —entre ellas las colecciones Azcona, Gerstenmaier-Fernández Vallejo, López Quintanilla, López Parada, y las galerías Fernando Pradilla y Guillermo de Osma, así como el estudio de Antonio López— y muchas de ellas son inéditas para el público.

La exposición, comisariada por María Toral, está abierta de forma gratuita desde el pasado 9 de octubre y hasta el 11 de enero, ofreciendo un viaje los momentos clave en la historia de la naturaleza muerta. Puede verse en horario de mañana y tarde de lunes a sábados, excepto los domingos, que cierra sus puertas a las 14:00 horas.