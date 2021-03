“El que haya o no cuarta ola del coronavirus depende de nuestro comportamiento”

–En mayo comenzó un estudio del Virgen de las Nieves para identificar la procedencia del virus en cada una de las provincias y si tenían más o menos poder los patógenos según la procedencia. ¿Cuál ha sido el resultado de este estudio en Granada y en el resto de Andalucía?

–En este estudio, en el que participamos la mayoría de laboratorios de Microbiología de Andalucía, durante la primera ola pandémica, al final se han secuenciado en torno a las mil muestras positivas, y actualmente estamos en fase de análisis de datos, por lo que aún no existen conclusiones definitivas. Los datos preliminares indican que puede haber hasta tres orígenes distintos de los virus que circularon en Andalucía: asiático, europeo y de otras comunidades españolas. Respecto a la patogenicidad, no parece haber diferencias, en base a estos posibles orígenes y a las variantes que circularon.

–Ahora sabemos que el virus está mutando, ¿qué incidencia tiene cada variante, especialmente la británica?

–El SARS-Cov-2, como otros virus similares continuamente está mutando; no obstante estas mutaciones en general son puntuales y no provocan cambios sustanciales en la transmisibilidad y patogenicidad del virus. Ocasionalmente, estas mutaciones pueden ser mayores o afectar a estructuras del virus, que condicionen una mayor contagiosidad o mayor poder patógeno, y por ello son objeto de vigilancia especial. En los últimos meses se han descrito y tenido repercusión destacada las variantes británica, sudafricana, brasileña y recientemente la californiana. Hasta la fecha, la que más extensión ha alcanzado, ha sido la británica, que ya tiene una distribución casi universal. En España, de estas nuevas variantes también la más detectada es la británica, siendo muy escasos los declarados de la sudafricana. En Granada, en particular, desde finales de diciembre se han detectado ya coronavirus de la variante británica, y su porcentaje de detección ha ido aumentando progresivamente. Si esta tendencia continúa, probablemente se convertirá en la variante mayoritaria en nuestro medio.

–Con una simple PCR no se puede averiguar la procedencia del virus. Desde el punto de vista del análisis de muestras, ¿cómo identifican las variantes?

–Efectivamente, con la PCR que habitualmente realizamos para el diagnóstico no se detecta directamente la variante de la que se trata; actualmente disponemos de técnicas de cribado que permiten seleccionar las posibles variantes británicas de entre las muestras positiva. Pero la identificación definitiva de cualquier variante debe hacerse por técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos, que son las que permiten comparar y establecer diferencias en el genoma de los distintos virus que circulan.

"Todos los datos epidemiológicos indican que estamos en plena fase de bajada de la tercera ola”

–La primera ola se doblegó con 20 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que no bajó de 200 en la segunda. Ahora mismo estamos en torno a una tasa de 200 positivos. ¿Podemos hablar del principio del fin de la tercera ola?

–Todos los datos epidemiológicos indican que estamos ya en plena fase de descenso de la tercera ola. Ahora nos toca a todos, seguir poniendo de nuestra parte, todos los medios y recomendaciones, para evitar repuntes y conseguir llegar a tasas de incidencia tan bajas como las que se alcanzaron al final de la primera ola.

–La pregunta del millón, ¿habrá una cuarta ola por las nuevas cepas que están comenzando a llegar como la brasileña? ¿De qué depende poder evitarla?

–El que haya o no cuarta ola, como el que haya habido tercera ola, creo que depende más de nuestro comportamiento individual, en la aplicación de las medidas encaminadas a evitar la expansión del virus, que en que pueda estar circulando una u otra variante. Obviamente, si le damos facilidades al virus, está en su naturaleza el extenderse.

–¿Hay ya variantes ‘exóticas’ del coronavirus en Granada aparte de la británica? ¿Están rastreándolas?

–De momento, de las nuevas variantes, sólo se ha detectado variante británica. Para rastrear la presencia de nuevas variantes, seguimos en toda Andalucía las directrices de la Dirección General de Salud Pública, para intentar detectar, por diferentes vías, la presencia de las mismas en casos positivos y utilizando muestras de pacientes concretos y realizando además muestreos aleatorios.

"Me ha sorprendido cómo un virus distinto de la gripe ha sido capaz de provocar una pandemia mundial”

–¿Por qué parece que hay una explosión de variantes desde que apareció la británica a mediados de diciembre?

–Conforme la pandemia avanza existe mayor interés por las posibles repercusiones que pueden tener las nuevas variantes y se están empleando más y mejores medios para su detección. Esta mayor búsqueda contribuye en gran medida a que aparezcan y se detecten más precozmente nuevas variantes

–Entre las vacunas existentes y con sus diferencias, ¿hay alguna mejor que otra?

–Todas las vacunas que se están usando, han sido sometidas a un proceso de regulación y aprobación por la Agencia Europea del Medicamento y por tanto siguiendo las indicaciones de uso de cada una de ellas, su eficacia y seguridad está demostrada y sin duda serán una herramienta de gran ayuda en el control de la expansión del virus y para minimizar sus repercusiones clínicas.

–Las autoridades sanitarias encargan a los laboratorios la vigilancia del virus. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta y cómo se cruzan?

–Diariamente, todos los laboratorios de Microbiología de Andalucía informamos a las autoridades sanitarias del número de muestras que analizamos y sus resultados. De entre ellas un buen número es sometido a proceso de cribado para detección de posibles nuevas variantes, siguiendo la normativa establecida al respecto. Esos resultados van ligados a los datos de los pacientes, como (edad, sexo, problemas de base o clínica, del origen de la muestra, hospitalario o extrahospitalario…

–Estudian el virus de cerca desde hace un año. ¿Qué les ha sorprendido y qué están aprendiendo del SARS-Cov-2?

–A mí particularmente, me ha sorprendido el ver cómo un virus, distinto al de la gripe, ha sido capaz de provocar una pandemia a nivel global, con una rapidez, tasa de contagios y letalidad, que en la historia reciente, sólo la gripe había conseguido en contadas ocasiones. Estoy aprendiendo mucho desde el punto de vista virológico y de otros muchos aspectos, epidemiológicos o sociológicos también muy interesantes

–Hay hasta cinco tipos de coronavirus; el que produce un resfriado común se repite cada año y no podemos ser inmunizados. ¿Ocurrirá lo mismo como el SARS-Cov-2? ¿Se repetirá estacionalmente?

–En general los coronavirus humanos que cita, salvo en casos excepcionales, son muy poco patógenos y no suelen provocar situaciones graves de salud pública, como está pasando con el SARS-Cov-2 y por tanto no requieren tantas medidas de contención. Lo que vaya a pasar en el futuro es obviamente una incógnita, que el futuro descifrará. Tampoco, a día de hoy, podemos predecir, si llegara a convertirse en un virus estacional, si su comportamiento será similar al de otros coronavirus humanos, de los que prácticamente no nos preocupamos, o al de la gripe que si requiere mayor intervención sanitaria y de salud pública.