¿Por qué no se cubren las bajas en los hospitales granadinos?

Los sindicatos sanitarios de Granada han dado por acabados los 10 meses de cortesía para el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Los dos principales caballos de batalla del llamado ‘gobierno del cambio’, la bajada de las listas de espera y el aumento de contrataciones de larga duración han acabado por fagocitarse. La principal demanda de los sindicatos de profesionales, que hoy han vuelto a darse cita, esta vez en el hospital San Cecilio del PTS, es que se cubran las bajas sobre todo en el Virgen de las Nieves y se realicen contratos “dignos y de más de cuatro meses”.

También que cesen los intentos de cierre de plantas porque al final, como aduce Felix Alonso de CCOO, la falta de profesionales y el cierre o merma de los servicios, solo va a acabar contribuyendo a un aumento de las listas de espera. Aquí la contradicción, señala.

La sanidad granadina vuelve a la carga. En el despertar de su letargo a la espera de como dice Alonso, “aunque este gobierno fuera de derechas” hiciera “las cosas bien”, los principales sindicatos, CCOO, CSIF y UGT, se han dado de bruces contra lo que denomina, “es un maquillaje a todo”.

CCOO señala que Salud "maquilla" sus datos de contrataciones

Es el Virgen de las Nieves, según Alonso, quien acumula peores números en cuanto a cobertura de bajas y nuevas contrataciones. En concreto, dice UGT, "solo en el Hospital Virgen de las Nieves faltan 181 contrataciones". Denuncian que en el centro que suma los hospitales de Traumatología, Maternidad y el Hospital General, hay 87 enfermeras de baja (la plantilla tiene 1.275) y solo se cubren 29 bajas de diversa duración. Esto supone la cobertura de la tercera parte de ausencias. De 185 reducciones de jornada solo han cubierto 57 y quedan 38 sin cubrir. En total 95 plazas que no se cubren. Para eso, según los datos aportados por este sindicato, solo han dado siete contratos de enfermería en el centro.

En el campo de los auxiliares de enfermería, 111 de baja y han cubierto 35. Vuelve a representar una cobertura de un tercio. A eso se le suma, según estos mismos datos, 17 reducciones de jornada que no están cubiertas.

Los cierres de las plantas de cirugía plástica, paliativos, desintoxicación y cirugía cardíaca se han conseguido parar, anuncia Alonso, aunque “han reducido los módulos por servicio”, es decir, el número de enfermeras por servicio, lo que quiere decir que “si lo normal es que haya dos enfermeras, han dejado una y si hay tres auxiliares han dejado dos”.

Estos movimientos chocan con la política de la reducción de listas de espera de la Junta, la mayor rémora de la sanidad granadina. Señala CCOO que hay muchos días en los que los quirófanos no están trabajando al 100% precisamente por ese déficit de personal, “eso lo que va a suponer es más listas de espera”. Otra promesa incumplida, señala Alonso, llega con los contratos: “Prometieron que serían de un año, luego fueron de seis y ahora son de cuatro meses”.

Otro problema “con difícil explicación” llega con las jubilaciones, tras “la promesa de que se cubrirían sobre la marcha”, dice Alonso que las que llegan a cubrirse se hacen con contratos eventuales.

Denuncian que las jubilaciones se cubren con contratos eventuales

Por su parte, el responsable de Sanidad de CSIF Granada, Victorino Girela, denuncia que la falta de contrataciones “hace que los profesionales tengan cada vez menos tiempo para atender a los pacientes, y que tengan que multiplicarse porque no hay personal suficiente en los servicios y plantas al tener que suplir también el trabajo de compañeros que están jubilados, de baja o de vacaciones porque la Administración no cubre esas bajas, no hace contratos”.

Por su parte, el SAS responde que el hospital Virgen de las Nieves ha aumentado su plantilla en 294 profesionales respecto a 2018, lo que supone el 5% de incremento y el San Cecilio ha incrementado el número de trabajadores en 267, lo que supone un aumento de casi el 8% respecto a 2018.