Las cumbres europeas ya están aquí: dos días de caos para poner Granada en el mapa

Granada no se paralizará, pero le faltará poco. Convertirse en la capital de Europa, pero prácticamente también de todo el mundo tiene un precio para una ciudad poco acostumbrada a estar sitiada por tierra, mar y aire, con su corazón completamente cerrado al tráfico, y con las implicaciones que ello tiene al estar tan cerca del centro. Granada acoge desde hoy no una, sino dos cumbres al más alto nivel europeo y también global, donde se abordarán temas de importancia suma como fijar las bases para la ampliación de la Unión Europea, incluyendo en esas conversaciones a Ucrania, con lo que ello implica en el tablero geopolítico, y asumiendo Europa una nación actualmente en guerra. La primera de las cumbres se celebra este jueves y será la más multitudinaria: la reunión de la Comunidad Política Europea. El viernes será el turno de la reunión informal de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Es decir, los líderes de toda Europa, en el mismo sitio, Granada, y en el mismo roal, que diría los granadinos, el Palacio de Congresos.

Será el comienzo de dos días caóticos para la ciudad, si no lo están siendo ya. Los alrededores del Palacio de Congresos estarán blindados y cerrados al tráfico desde primera hora de la mañana de hoy, aunque los vecinos podrán hacer vida cotidiana, eso sí, alterada por los controles y la presencia policial. Será el momento de comprobar cómo afecta al transporte público, que se ha pedido desde el Ayuntamiento que sea el medio de comunicación de los ciudadanos prioritario, y al tráfico, sobre todo con la coincidencia de los primeros cortes con la entrada a los colegios.

La primera de las cumbres será la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, donde los líderes debatirán cómo hacer que Europa sea más resistente, próspera y geoestratégica. Están invitados 47 jefes de Estado y de Gobierno junto a los presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo. Es decir, países miembros de la Unión y los que no, incluido Reino Unido a pesar del Brexit. De hecho, su primer ministro, Rishi Sunak, será el encargado de dar la rueda de prensa de balance junto a Pedro Sánchez y la presidenta de Moldavia. La siguiente reunión de este grupo será precisamente en Reino Unido. Entre las ausencias destacadas, no estará el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, indispuesto según la versión oficial, ni su homólogo y aliado de Azerbaiyán, por lo que no se llevará a cabo finalmente la reunión bilateral para el tratado de paz entre este país y Armenia por el conflicto del Alto Karabaj. Sigue siendo una incognita la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

Los líderes aterrizarán por la mañana en el Aeropuerto de Chauchina, aunque algunas delegaciones lo harán también en Málaga. De ahí llegarán a Granada escoltados por la carretera de Armilla hasta la rotonda del Palacio de Congresos, un cortejo que está previsto que se inicie a las 11:30 horas. Se bajarán y desfilarán delante de los puestos de televisión para atender a los medios, para posteriormente subir la larga escalinata de mármol del Palacio de Congresos donde les aguarda el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. A las 12:30 se dará inicio a la sesión plenaria y posteriormente a las reuniones de clústers y las bilaterales, que se extenderán hasta las cinco de la tarde.

De forma paralela, los acompañantes de los jefes de Estado y Gobierno europeos tendrán una ‘agenda alternativa’ de la cual se sabe que comerán en el Carmen de los Mártires un menú elaborado por el chef Fernando Arjona, asistirán a una charla-diálogo con el escritor Alberto Egea titulada ‘Andalucía a través de los ojos de las mujeres’, luego gozarán de una zambra y por último visitarán el mirador de San Nicolás.Ambas comitivas confluirán a partir de las 18:30 horas en la Alhambra, donde los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, presidirán una visita guiada al monumento con todos los líderes, asistirán a un espectáculo flamenco en los Jardines del Partal, y cenarán en el Parador de Turismo.

Un día agotador pero que pondrá en Granada los focos de la Unión Europea y de todo el planeta. Una oportunidad para mostrar nuevamente la ciudad y su capacidad para organizar grandes eventos. Fuera del deporte, esta es la cumbre más importante de las celebradas hasta la fecha en la Granada, y eso se notará. La ocasión para demostrar también que la ciudad es acreedora de todas sus reivindicaciones, como el acelerador de partículas, o más vuelos internacionales.