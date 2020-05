Los datos del coronavirus llevan a Granada a la senda para la desescalada

Granada encara la semana en la que no ha conseguido pasar de nivel de desescalada con unos datos que invitan a la esperanza de su recuperación y por tanto de la posibilidad de pasar a la fase 1 la próxima semana. Tras dos días con pequeños picos de contagios, el llamado efecto fin de semana (caracterizado por una bajada de cifras) esta semana se ha dado la vuelta con los 14 contagios registrado ayer según el parte de hoy.

El dato más negativo de los ofrecidos hoy por la Junta es que Granada no ha conseguido concatenar dos días sin ningún fallecido. Ayer se registró la muerte de una persona en la provincia mientras que el día anterior se pudo anunciar la buena noticia de que Granada no contó ni un solo fallecimiento por primera vez desde el pasado 6 de abril y que supuso el cuarto día de toda la crisis en la que no se lamentó la pérdida de una vida.

El día de hoy es el segundo consecutivo en el que se reducen los contagios, ya que Granada pasó de asistir a un pico de 41 casos positivos nuevos a verse reducido hasta 27 antes de llegar a los de hoy, cifra aceptable dada la situación del resto de Andalucía.

Las curaciones vieron curiosamente sus datos muy elevados al tiempo que se registraban mayores contagios y hoy, cuando la balanza se inclina hacia un nivel relativamente bajo de nuevos casos, también se reducen las personas curadas que hoy se quedan en 33 tras dos días en los que se registraron 75 y luego 68.

Las UCI vuelven a quedar sin ningún nuevo ingreso, lo que empodera el sentimiento positivo hacia el estado de salud de los hospitales, principal indicador de cara a un cambio de fase. En total, Granada cuenta ahora con 88 hospitalizaciones de los que 18 están aún en UCI.