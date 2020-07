Un departamento de la Universidad de Granada repetirá varios exámenes tras detectar "irregularidades" en las pruebas on line

El Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) ha decidido suspender el cierre de la evaluación de algunas asignaturas a la espera de que se esclarezcan "algunas irregularidades en la realización de determinados exámenes", indicó la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR tras hacerse público un mensaje del Departamento en el que revelaba que existen "pruebas fehacientes" de un "evidente fraude" en la realización de exámenes en formato on line. Asimismo, el Departamento señalaba que "queda en suspenso" la finalización del procedimiento de evaluación de estas asignaturas" en las que presuntamente se cometió fraude "a la espera" de la finalización de la investigación por parte de la Inspección de Servicios.

"Bajo la responsabilidad de este Departamento tan sólo queda por realizar un último examen que ha sido convocado en modalidad oral que es una de las previstas en la normativa universitaria", indican desde la UGR. Ese examen oral también será on line.

El Departamento, por su parte, señaló que "se ha abierto una investigación oficial" por parte de la Inspección de Servicios para determinar si efectivamente se han dado un "evidente fraude" en la evaluación.

El decano de la Facultad de Derecho, Miguel Olmedo, destacó que la decisión de suspender las calificaciones "no ha sido fácil" pero que "no íbamos a mirar hacia otro lado" tras detectarse un posible fraude. No correrá la convocatoria al no haberse calificado. Los exámenes de las asignaturas (son varias) en las que se pudo incurrir en fraude se repetirán en formato oral posiblemente antes de que termine julio. La convocatoria extraordinaria de estas asignaturas quedará pendiente de la decisión que se tome tras el análisis de lo ocurrido.

Olmedo señaló que desde el Departamento se detectó que los estudiantes se facilitaban información sobre las respuestas de varios exámenes a través de un grupo de Whatssapp a través de pantallazos con los enunciados. Se desconoce el número de personas que pudieron hacer uso de este grupo para realizar los exámenes y el propio decano reconoce que "pagan justos por pecadores".

Ante la posible comisión de fraude, se convocó consejo de departamento y ahí se tomó la decisión de suspender las calificaciones y repetir las pruebas en las asignaturas en las que se sospecha que se hizo trampas. Eso sí, esta vez serán orales. "No ha sido sencillo, pero en la Facultad no puede haber manga ancha", insistió el decano.