El nuevo desarrollo urbano de Granada se asienta sobre la alianza público-privada

Para el decano, se ha desarrollado un modelo de ciudad y cinturón "más anglosajón que mediterráneo ajeno a nuestra cultura", y basado en construir de forma expansiva. Para ello, Martínez Cañas y García Frasquet abogan por "perder el miedo a construir en altura". "Libera mucho espacio y tenemos mas posibilidades de salir a la calle y tener jardines, y espacios privados y públicos", dijo el abogado; mientras que el arquitecto fue más claro: "La edificación en altura es más sostenible. En Nueva York es posible que haya menos contaminación que en Granada ". Y vistos los niveles de contaminación en la Vega, no parece demasiado descabellado imaginarlo.

Pero más allá de la simbiosis entre ciudad y su entorno metropolitano, "la rehabilitación es fundamental" para Luis Alberto Martínez Cañas, decano-presidente del Colegio de Arquitectos de Granada . Para él los fondos europeos Next Generation son "vitales" y los municipios deben "coger el pulso a estas ayudas" creando oficinas para este fin. Y habló de las llamadas "supermanzanas", que se han puesto en práctica en Barcelona. "Son recorridos peatonales de quince minutos, se ven las carencias y excesos de servicios, incluidos los transportes, y se adapta la zona", explicó el experto como un modelo a aplicar a Granada y las ciudades andaluzas para repoblar los centros de los grandes núcleos urbanos.

El regidor añadió que trabajan en una actualización del PGOU de Granada, que incluye también los planes especiales y del que esperan tener un primer esbozo en 2022, mientras piden una revisión del POTAUG , donde "ordenamos transporte, sistemas de servicio o tratamiento de residuos, no solo suelos". Cuenca desveló que hay planeadas 5.000 viviendas nuevas en Granada pero reclamó que debe haber "modificaciones" porque "hay espacios e inmuebles" que podrían "tener a 100 chavales de grandes compañías trabajando donde ahora no hay nada o donde hay pisos vacíos". García Frasquet se mostró de acuerdo en que "el centro se está deteriorando", entre otros motivos, porque una norma impide unir más de dos parcelas catastrales, y abogó por "quitar esta limitación".

Todo está conectado. Una mayor celeridad permitirá hacer también análisis más rápidos a los problemas urbanísticos. Diego Chacón advierte que en tres o cuatro años se quedarán sin suelo en Granada y que es necesario trabajar ya para no parar en el futuro próximo. El nuevo modelo de ciudad, más sostenible y habitable, no se centra solo en buscar nuevos espacios para urbanizar, sino en la regeneración urbana. "¿Cuántas industrias hay dentro de las ciudades que son un foco de insalubridad y contaminación?", apuntaba Chacón. Los participantes del encuentro incidieron en la necesidad de devolver a los ciudadanos a los centros históricos de las ciudades, pero añadiendo el componente metropolitano que en Granada va aparejado con un cambio en el modelo económico y productivo basado en la industria del conocimiento, según remarcó el alcalde Cuenca.

La colaboración público-privada ha sido el eje sobre el que se han desarrollado los temas clave para el nuevo urbanismo, el de futuro, pero también el del presente. El director territorial de Aedas Home en Andalucía y Canarias , Diego Chacón , incidió en la necesidad de que las instituciones aporten estabilidad para que los promotores decidan invertir en los territorios. "Como Ayuntamiento lo que puedo trasladar en urbanismo es confianza. Un promotor no viene si no confía en la administración; y lo segundo es la agilidad", explicó el alcalde de Granada, Francisco Cuenca , que recordó las dificultades que se vivieron hace muy pocos años en la ciudad por los procesos judiciales abiertos y sus consecuencias políticas, además de la complejidad de reactivar el área municipal de Urbanismo.

Aedas, la firma detrás de la ‘nueva Granada’

Completar los barrios de La Chana y La Rosaleda (los ‘oestes’), y terminar la expansión de Albayda (norte) está siendo la gran labor expansiva de Aedas Homes en Granada. La promotora ya entregó al Ayuntamiento de Granada el sector Borde Norte 3, donde ya hay viviendas habitadas. La relación entre la empresa y el Consistorio es fluida desde el principio, cuando "me senté con técnicos municipales en 2018", afirmó Diego Chacón, director en Andalucía. "Queríamos invertir en los oestes y norte. Tres años después hemos conseguido que dos sectores importantes sean ya ciudad. Ya es suelo urbano consolidado donde hay gente ya viviendo". "Cuando empezamos a implantar estos proyectos aquí ya eran sostenibles, novedosos e innovadores, con los máximos equipamientos, zonas verdes y dotar de recursos económicos para hacerlos lugares donde la gente quiera vivir", añadió. "Urbanizaciones como hace Aedas en los oestes, más amables y habitables, hacen que los críos puedan salir a la calle", dijo el alcalde Cuenca. En el desayuno de redacción ambos hablaron del modelo de ciudad y su entorno. Y coincidieron en los beneficios del Metro de Granada. "No podéis imaginar en el N-3 el elemento diferenciador que es para la compra de vivienda. Es fulminante. Démosle el ciudadano esa infraestructura", desveló Chacón. "El Metro nos ha marcado el camino y tiene que seguir ampliándose. Hablo de hacer un par de lineas, no solo ampliar la actual", añadió Francisco Cuenca.