Los constructores de Granada buscan 2.000 albañiles para evitar que se paralicen las obras

Los constructores de Granada necesitan entre 1.500 y 2.000 trabajadores del sector y de todos los rangos posibles para su "incorporación inmediata" a la obra. Estas son las reflexiones que llegan desde la Asociación de Promotores y Constructores de Obra de la provincia después de que el pasado lunes, el Colegio de Arquitectos de Granada desvelara, durante la presentación de la campaña 'Necesitas Arquitecto/Necesitas Arquitecta', que se ha aumentado el visado de obras durante 2021 en un 30%.

Por todo ello, advierten de la falta de personal cualificado para afrontar esta situación, que se espera siga en expansión en los próximos años, y piden a las administraciones recuperar la formación específica en construcción dentro de los planes educativos. De no solucionarse esta falta de mano de obra en el sector, los constructores temen que se produzca un frenazo en la puesta en marcha de nuevas edificaciones y rehabilitaciones, y más en el medio plazo gracias a la inyección de dinero de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Según los datos ofrecidos por la Asociación de Constructores y el Colegio de Arquitectos de la provincia, Granada ha pasado de visar 400 obras en los peores tiempos de la crisis del ladrillo a 2.000 con las que se acabará este año. Aun así son cifras lejanas a las que había durante la época del boom inmobiliario, cuando al año se daba el visto bueno a 10.000 construcciones, y además había 56.000 trabajadores frente a los 18.000 actuales. A estos se tendrían que sumar los 2.000 que ahora reclaman los promotores.

"Llevamos un ritmo creciente de trabajo pero nos está costando mucho encontrar plantillas con una formación mínima", explica el gerente de la Asociación de Constructores, Francisco Martínez-Cañavate, que afirma que llevan "seis meses preocupados porque no tenemos personal, y porque hay empresas que no pueden coger más obras" por este motivo. Así, estima entre 1.500 y 2.000 los profesionales que requiere la provincia de Granada para incorporar a la obra. El perfil que se demanda abarca todos los rangos dentro del tajo, desde encofradores a yesistas y escayolistas, además de albañiles y personal de obra en general.

Además, avisan de que podría darse la situación de un 'frenazo' en los ritmos de construcción si sigue habiendo falta de albañiles y otros perfiles profesionales. La demanda actual es para incorporación inmediata, y todo sin contar aún conque la demanda crecerá el año que viene ya que las 2.000 obras que se visadas este 2021 aún requieren de licencia, y por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Granada, esta no llega al menos hasta pasados diez meses. Así que la actual petición de mano de obra se sobre la demanda actual y no la futura. "El visado te dice cuánta actividad va a haber a 14-18 meses vista, que es cuando se va a iniciar la construcción", afirma Martínez-Cañavate, que añade que "los problemas se nos van a acumular si no vamos captando más gente. Es lo de ahora mas el 30% del año que viene".

Esos albañiles que faltan se buscan en las zonas de Granada que centran ahora mismo la actividad más intensa en la construcción. Son el Área Metropolitana y la propia capital, ya que hay dos espacios en plena expansión, uno en Albayda, al final de la Avenida García Lorca, y otro en los llamados 'Oestes' entre La Chana y La Rosaleda, junto a las vías del AVE. También se está notando un repunte en la actividad constructiva en la Costa Tropical en los dos últimos años, en especial en Salobreña y Almuñécar.

Para los promotores existen dos causas por las cuales se están encontrando con este problema. De un lado está la falta de formación en materia de construcción, y lamentan la desaparición de las escuelas-taller en las que se recibía formación para este tipo de profesiones dentro de la obra. Y relacionado con esto, "la falta de tirón" que ha tenido la Formación Profesional para atraer a los jóvenes al sector de la construcción. "Mientras ha habido poca actividad se ha ido trabajando, pero cuando empieza a remontar no hay personal con una mínima formación o experiencia".

Por otro lado, la crisis de 2008 "expulsó" a muchísima gente del sector al no poder mantenerse el ritmo. En la actualidad muchos de aquellos trabajadores se han reconvertido a otras profesiones y otros se han jubilado, por lo que no hay "cantera de personal". Además, la media de edad en la obra "es muy elevada", avisa Martínez-Cañavate. "El sector no es capaz de conectar con los jóvenes donde hay un 37% de paro juvenil", añade el gerente de los constructores.

Para recuperar el interés de los jóvenes parece no bastar con contar con un convenio colectivo "potente en cuanto a sueldos mínimos" en un sector que "está muy regulado", que además tiene "unos horarios y calendarios laborales conocidos, pero bien es cierto que físicamente más exigente que otros", cuenta Martínez-Cañavate.

También se han intentado poner en marcha algunas acciones formativas con la Diputación de Granada y otras instituciones, pero que han sido aisladas y no contaban con un programa definido y continuidad, por lo que los alumnos se iban perdiendo durante el curso. Por lo que los constructores hacen un "llamamiento a la FP dual" para implementar ciclos de "uno o dos años" para poder acceder a la gente joven que "esté dispuesta a trabajar", en palabras del gerente de los promotores de obra granadinos.