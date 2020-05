Tormenta política de la desescalada en Granada: de la comparación con Vizcaya a las deficiencias sanitarias

Granada, además de las etiquetas de ciudad de la ciencia o del deporte que le han caído en los últimos años, tiene una que se reactiva cada cierto tiempo: Granada ciudad de los agravios. Durante años fue la bandera con la desconexión ferroviaria y ahora se reactiva con la permanencia de la provincia en la fase 0 de la desescalada mientras el resto de provincias de Andalucía, a excepción de Málaga, estrenan hoy la fase 1. Y si hace unos meses el complejo de inferioridad era con el resto de capitales que ya tenían AVE, ahora el espejo del agravio es Vizcaya. Estos días circula por los grupos de whatssapp un mensaje en el que se comparan los datos de la provincia vasca, que ha pasado a la fase 1, y los de Granada. Un mensaje que ya es la nueva bandera de la afrenta para muchos.

Granada, con una población menor que la de Vizcaya, presenta mejores datos en la lucha contra el coronavirus: 2.905 casos confirmados y 271 muertos frente a sus 9.814 contagios totales y 766 fallecidos de la provincia vasca. Y en los hospitales Granada tienen 93 pacientes ingresados y 22 en UCI, mientras que en Vizcaya son 416 las personas ingresadas, 77 en UCI.

Un terreno propicio para desencadenar una tormenta política entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central que tiene su espejo en la provincia de Granada con disensiones en el propio PSOE. Hoy mismo, el alcalde de Baza y vicepresidente primero y portavoz de la Diputación, Pedro Fernández, solicitará a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que de forma inmediata proponga y defienda ante el Ministerio de Sanidad la incorporación del Área Sanitaria Granada Nordeste en base a los bajos índices de contagio y al cumplimiento de los requisitos sanitarios en toda el área sanitaria. Una petición que 'choca' con la postura que defiende el presidente de la Diputación, José Entrena, que afirma que la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Este tipo de decisiones están avaladas por los expertos y hay que mantener la cautela para no dar pasos en falso y no pase como a Seúl, que después de abrir los establecimientos han tenido que volver a cerrarlos por un rebrote del coronavirus", según ha explicado Entrena en una reunión por videoconferencia con empresarios de la provincia.

Para Entrena, la movilidad en la provincia es de momento el freno de mano para pasar a la siguiente fase porque ahora mismo es imposible controlar los posibles desplazamientos a la Costa o a la Zona Norte de la provincia, donde hoy por hoy no tienen la suficiente capacidad hospitalaria en caso de un rebrote y en un contexto en el que los consultorios continúan cerrados", según ha defendido el presidente de la institución provincial, que ha defendido que "no pasa nada por esperar una semana si así se puede pasar a la fase 1 con todas las garantías".

Sin embargo, Pedro Fernández se muestra firme en solicitar que en lugar de considerar la provincia al completo se haga por áreas de gestión sanitaria."Dado que tenemos uno de los índices de contagios más bajos de toda la provincia, consideramos que estamos en disposición de reanudar las actividades autorizadas en la Fase 1, avanzando hacia un mayor nivel de reactivación económica y de la vida social”, ha manifestado el alcalde de Baza.

En este bloque se encuadran también las alcaldesas del PP de Motril y Almuñécar, Luisa García Chamorro y Trinidad Herrera, mientras que la alcaldesa socialista de Salobreña María Eugenia Rufino pide calma y se posiciona junto al presidente de la Diputación.

“Esperábamos haber pasado a fase 1 y no lo entendemos porque vemos como en otras provincias sí se ha distinguido entre áreas sanitarias, pero aquí en Andalucía nos han dejado a toda Granada y Málaga en fase 0”, ha señalada García Chamorro. “Son las decisiones que ha tomado el ministerio de Sanidad y aunque no las compartimos, las acatamos”, concluye la regidora de Motril.

Por su parte, Trinidad Herrera ha calificado de "injusticia y falta de principios democráticos" el considerar en algunas provincias los distritos sanitarios y en otras no, como es el caso de Granada. "Evidentemente todos sabemos que en la Costa Tropical hace muchos días no ha habido contagio, que prácticamente el nivel de infección ha sido bastante bajo, y por tanto, entiendo que la fase 1 se tenía que haber dado al Distrito Sanitario Sur", según la alcaldesa de Almuñécar

Mientras, la alcaldesa de Salobreña, tras subrayar su sintonía con los negocios que tenían pensado abrir hoy, ha subrayado que esta decisión se ha tomado en base a criterios científicos. “No debemos perder la perspectiva que esta decisión se toma en base a expertos en materia sanitaria, en función de los contagios, disponibilidad de camas de UCI... Yo creo que es un error plantear esto como una competición para ver quien pasa y quién no. Debemos analizarlo de forma seria y con prudencia, valorando si estamos o no en condición para avanzar, y no correr el riesgo de vernos en un escenario donde nos veamos obligados a retroceder, algo que sería muy costoso y tendría importantes consecuencias”, según ha sostenido María Eugenia Rufino.