Granada regulará las despedidas de soltero: ¿fin a los genitales en la cabeza y a las muñecas hinchables?

Granada es tomada cada fin de semana por grupos de despedidas de solteros que celebran en la ciudad el fin de su soltería. Una práctica habitual que tiene muchas formas de celebrarse, desde la más tranquila a la fiesta sin control. Desde la que pasa desapercibida a la que se escucha a leguas con megáfonos y disfraces indecorosos. Y es en estos últimos casos en las que la ciudad quiere intervenir ya que suponen en muchas ocasiones comportamientos incívicos que afectan a los vecinos, viandantes y negocios. No es de extrañar ver grupos en los que si la despedida es del novio se llevan muñecas hinchables y si es de la novia, los genitales masculinos forman parte del atuendo elegido.

Pero esto va camino de tener fin. Granada está estudiando medidas para poner coto a las despedidas de soltero, para regular el comportamiento permitido. Si hace dos días Málaga ya anunció que trabajaba en modificar su ordenanza para prohibir expresamente ciertos comportamientos, la concejal de Seguridad, Raquel Ruz, ha confirmado a este periódico que su área está "estudiando también medidas de este tipo" porque aunque "tienen derecho al ocio y a la fiesta", hay muchos casos en los que "no se comportan ni guardan el recato y el respeto y afectan al descanso y la tranquilidad vecinal".

Granada lo hará también a través de la modificación de la ordenanza de la convivencia, que ya regula el comportamiento ciudadano en la vía pública y prohíbe, por ejemplo, ir sin camiseta por la calle. "Se trata de dar más herramientas a la Policía Local" para que a la hora de reprochar conductas tenga un respaldo específico de la ordenanza.

Y es que las despedidas de solteros "están de moda" en Granada y están generando "un problema importante de imagen de la ciudad pero también de convivencia en las calles o en los establecimientos como bares y restaurantes". De hecho, son muchos los que se niegan ya a atender a estos grupos cuando van de despedida por el efecto en sus negocios, en el resto de clientela que haya en el local y por causar en los casos extremos hasta desperfectos.

Para la modificación de la ordenanza de la convivencia hay que seguir unos trámites que se llevarán unos 3 o 4 meses y que van desde la aprobación inicial, periodo de alegaciones durante un mes y aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento. Por lo que estaría ya para la primavera, una época del año en la que proliferan estas celebraciones antes de las bodas de primavera y verano, las dos estaciones del año con más enlaces.

Con todo, ahora la Policía Local también actúa con labores de control de las despedidas, fundamentalmente en el Centro de la ciudad, que es la zona que suelen recorrer. Lo hacen para velar porque se cumpla la actual ordenanza, que ya prohíbe por ejemplo ir sin camiseta por la vía público, actuar con decoro y no ocasionar ruidos y molestias a los vecinos.

El proceder es que el Policía avisa al ciudadano de que está incumpliendo la ordenanza y si no desiste, abre expediente de sanción. Y así se hará con el nuevo cambio, como se recoge también en la modificación que están proponiendo en Málaga.

La lucha contra un tipo desfasado de despedidas de solteros no es nueva en Granada. Ya hubo un boom antes de la pandemia pero los años duros del Covid decayó, aunque ahora está de nuevo en auge tras la relajación de las restricciones.

Un turismo que no interesa a Granada

Y es que Granada no quiere ese turismo. No quiere ser conocida como la ciudad de las despedidas de solteros. "No apostamos por ese turismo que además no beneficia a los hosteleros", ha dicho Ruz, que también pide a los negocios a tomar medidas dentro de los establecimientos para evitar ciertas conductas. "Nosotros podemos actuar fuera, en la calle, pero dentro tienen que tomar medidas ellos", recuerda. Y no ve mal que se prohíba atender a estos grupos como ya se hizo extensivo en su anterior gobierno porque "es una medida efectiva" para disuadir.

Con esto no se va a frenar que vengan turistas para celebrar estas fiestas en Granada. "Pueden venir pero con un comportamiento adecuado, manteniendo el decoro y respetando la convivencia", apostilla la concejal.

A falta de saber cómo será en concreto el artículo que se incluya en la ordenanza para su modificación, el Ayuntamiento de Málaga, que se ha adelantado en esta regulación, y al que seguirá Granada, incluirá en la normativa que "salvo autorización municipal para lugares concretos, se prohíbe transitar o permanecer en la vía o espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior, con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos/as o elementos de carácter sexual". Quieren "preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a los demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida".

La actual normativa general

La actual Ordenanza de la Convivencia de Granada dice textualmente que "la ciudadanía en general tiene la obligación de usar la vía, los espacios, los bienes y los servicios públicos de conformidad con el destino para el que se establecieron y de respetar la convivencia y la tranquilidad ciudadana, observando el debido civismo y las buenas maneras, evitándose así perjudicar los derechos y los bienes del resto de personas".

Además, añade que "nadie puede, con su comportamiento, menoscabar los derechos de las otras personas ni su libertad de acción, ofender las convicciones de los otros ni violar las pautas de respeto mutuo, tolerancia, libertad y conservación del entorno, por lo que, se abstendrán particularmente de realizar practicas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que comporten violencia física o moral". Otro artículo incide en que "queda prohibida, en el espacio público, toda conducta de menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social (edad, discapacidad), de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias".