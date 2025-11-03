Detenida una mujer en Granada por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
Además ha sido arrestada la hermanastra de la joven, de 20 años, que también era prostituida y tenían anuncios juntas
Granada, en la lucha contra la trata y la explotación sexual
La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos mujeres por delitos de prostitución y corrupción de menores al obligar a prostituirse y publicitarse en páginas de contactos a la hija y hermanastra de ambas, una joven de 17 años.
La hermanastra, de 20 años e hija adoptiva de la madre, también era una mujer prostituida y tenía anuncios junto a la víctima. La madre de ambas, de 34 años, actuaba de meretriz y se beneficiaba económicamente de ello, según ha informado la Policía en una nota de prensa. Las detenidas han sido ya puestas a disposición judicial, mientras que la víctima ha sido oída en declaración para su protección.
La investigación se inició a finales de agosto pasado por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Granada, en el marco de la operación Tocorón, tras detectarse anuncios en una web de contactos con fotografías de una chica, cuya apariencia física evidenciaba que era muy joven, posiblemente menor de edad.
Las pesquisas permitieron localizar varios pisos turísticos donde se comprobó la existencia de un entramado liderado por una mujer de nacionalidad venezolana de 34 años que tenía varias hijas e hijastras, dos de las cuales eran prostituidas.
Una hija adoptiva de ésta de 20 años tenía publicados anuncios en la citada web, mientras que en otros anuncios salía en las fotografías junto con una joven que presentaba siempre su rostro pixelado. Los agentes centraron su investigación en esa segunda chica y averiguaron que tenía 17 años y que estaba siendo prostituida.
Los beneficios obtenidos iban destinados a la madre, que ejercía el papel de meretriz de ellas dos y de una tercera joven de nacionalidad colombiana y de 29 años. La responsable de la organización realizaba además en redes sociales una visible ostentación sobre los beneficios obtenidos por ello.
También te puede interesar
CONTENIDO PATROCINADO
Contenido patrocinado